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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: Манчини? В сборной Италии многое должно измениться
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал свое мнение по поводу возможного ухода Роберто Манчини из "Зенита" в сборную Италии.
– Насколько серьезны, на ваш взгляд, разговоры в Италии о том, что именно Роберто Манчини стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной? Может ли он в ближайшее время покинуть "Зенит"?
– Ну, об этом надо спрашивать самого Роберто, а не меня. После провала со Швецией многое в сборной Италии должно измениться, а Манчини действительно фигурирует в качестве кандидата на роль главного тренера, если верить прессе. Но одно дело – пересуды в СМИ, другое – реальные переговоры. Вопрос в данном случае не только в тренере, но и в руководстве федерации футбола. Там возможны перемены, перестановки. Ситуация сложная и запутанная, надо немного подождать.
– В списке возможных кандидатов на главную расстрельную футбольную должность в Италии вновь фигурирует Антонио Конте. Возможно ли его возвращение? И хотели бы вы вернуться в сборную вместе с ним?
– Мои мысли сейчас только о "Спартаке"! Рассуждать условными категориями не имеет смысла. Конте вновь в сборной? Никогда не говори никогда, но все-таки на сегодняшний день мне не очень в это верится. Упреждая возможный вопрос, скажу: я с ним на эту тему не разговаривал, так что не в курсе его мыслей.
Матч ТВ
– Насколько серьезны, на ваш взгляд, разговоры в Италии о том, что именно Роберто Манчини стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной? Может ли он в ближайшее время покинуть "Зенит"?
– Ну, об этом надо спрашивать самого Роберто, а не меня. После провала со Швецией многое в сборной Италии должно измениться, а Манчини действительно фигурирует в качестве кандидата на роль главного тренера, если верить прессе. Но одно дело – пересуды в СМИ, другое – реальные переговоры. Вопрос в данном случае не только в тренере, но и в руководстве федерации футбола. Там возможны перемены, перестановки. Ситуация сложная и запутанная, надо немного подождать.
– В списке возможных кандидатов на главную расстрельную футбольную должность в Италии вновь фигурирует Антонио Конте. Возможно ли его возвращение? И хотели бы вы вернуться в сборную вместе с ним?
– Мои мысли сейчас только о "Спартаке"! Рассуждать условными категориями не имеет смысла. Конте вновь в сборной? Никогда не говори никогда, но все-таки на сегодняшний день мне не очень в это верится. Упреждая возможный вопрос, скажу: я с ним на эту тему не разговаривал, так что не в курсе его мыслей.
Матч ТВ
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