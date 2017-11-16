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Массимо Каррера: Манчини? В сборной Италии многое должно измениться

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал свое мнение по поводу возможного ухода Роберто Манчини из "Зенита" в сборную Италии.

– Насколько серьезны, на ваш взгляд, разговоры в Италии о том, что именно Роберто Манчини стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной? Может ли он в ближайшее время покинуть "Зенит"?

– Ну, об этом надо спрашивать самого Роберто, а не меня. После провала со Швецией многое в сборной Италии должно измениться, а Манчини действительно фигурирует в качестве кандидата на роль главного тренера, если верить прессе. Но одно дело – пересуды в СМИ, другое – реальные переговоры. Вопрос в данном случае не только в тренере, но и в руководстве федерации футбола. Там возможны перемены, перестановки. Ситуация сложная и запутанная, надо немного подождать.

– В списке возможных кандидатов на главную расстрельную футбольную должность в Италии вновь фигурирует Антонио Конте. Возможно ли его возвращение? И хотели бы вы вернуться в сборную вместе с ним?

– Мои мысли сейчас только о "Спартаке"! Рассуждать условными категориями не имеет смысла. Конте вновь в сборной? Никогда не говори никогда, но все-таки на сегодняшний день мне не очень в это верится. Упреждая возможный вопрос, скажу: я с ним на эту тему не разговаривал, так что не в курсе его мыслей.

Матч ТВ
Теги: Каррера Сборная Италии
Сегодня, 12:59
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№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:59) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Цитата: Миша Люберцы
Спартак, сам себе осложнил жизнь в таких играх, как с Анжи, Тосно, Динамо...

ну да всему подвалу отдали очки ! Выиграли бы в этих 6 (Амкар, Анжи, Тосно, Ростов, Ска, Динамо (главное все складывалось хорошо ... глупые ошибки на последних минутах и потеряли 12 очков)) играх было бы + 12 очков - первое место с запасом !


Добавлю ещё матчи с конями и паровозами,там тоже недобрали очков.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: Батька (Сегодня, 14:28) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Миша Люберцы
Спартак, сам себе осложнил жизнь в таких играх, как с Анжи, Тосно, Динамо...

ну да всему подвалу отдали очки ! Выиграли бы в этих 6 (Амкар, Анжи, Тосно, Ростов, Ска, Динамо (главное все складывалось хорошо ... глупые ошибки на последних минутах и потеряли 12 очков)) играх было бы + 12 очков - первое место с запасом !!

Цитата: FCSM78
Массимо! Твоя главная задача взять вновь Чемпионство! Это самое главное.

Тут бы зимой усилится прилично .... можно и внутри России конечно поискать например Бикфалфи взять за место Попова ?!
Края защиты обновить, в центр защиты взять игрока !!

и было бы норм .... у нас по весне там норм календарь !!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Бомжи в лидерах, {с Локо}, потому что Спартак плохо играл , в нашем чемпионате нет лидера, команд 5 на одно лицо...

Соглашусь с тем, что явного фаворита по игре нет, но вот по очкам Локо прилично набрал не без везения конечно, которое от Спартака как раз отвернулось в этом году.
Cейчас с возвращением в строй Зе Зо может и удача вернется, а матч в Краснодаре действительно очень важен во всех смыслах.
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:27) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSM78
Массимо! Твоя главная задача взять вновь Чемпионство! Это самое главное. Тем боле мы видим бомжи как всегда поплыли, Манчини начал плакать...)))) Паровоз не дойдет, кони вообще непонятно какое место в середине по итогам займут...)))) Трудись все карты тебе в руки, и Зе и Зобнин и наша поддержка! Трудись!

Решающая, станет игра с Краснодаром, победим - значит сможем побороться в этом году, даже за чемпионство. С бомжами и конями играем у себя, поэтому будет с ними полегче, так как они в этом году - никакие. Спартак, сам себе осложнил жизнь в таких играх, как с Анжи, Тосно, Динамо... По 2 : 0 везти и играть с аутсайдерами вот так , спустя рукова? Бомжи в лидерах, {с Локо}, потому что Спартак плохо играл , в нашем чемпионате нет лидера, команд 5 на одно лицо...
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 13:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Массимо! Твоя главная задача взять вновь Чемпионство! Это самое главное. Тем боле мы видим бомжи как всегда поплыли, Манчини начал плакать...)))) Паровоз не дойдет, кони вообще непонятно какое место в середине по итогам займут...)))) Трудись все карты тебе в руки, и Зе и Зобнин и наша поддержка! Трудись!
Регистрация: 23.01.2012
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