Массимо Каррера: Манчини? В сборной Италии многое должно измениться

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал свое мнение по поводу возможного ухода Роберто Манчини из "Зенита" в сборную Италии.– Ну, об этом надо спрашивать самого Роберто, а не меня. После провала со Швецией многое в сборной Италии должно измениться, а Манчини действительно фигурирует в качестве кандидата на роль главного тренера, если верить прессе. Но одно дело – пересуды в СМИ, другое – реальные переговоры. Вопрос в данном случае не только в тренере, но и в руководстве федерации футбола. Там возможны перемены, перестановки. Ситуация сложная и запутанная, надо немного подождать.– Мои мысли сейчас только о "Спартаке"! Рассуждать условными категориями не имеет смысла. Конте вновь в сборной? Никогда не говори никогда, но все-таки на сегодняшний день мне не очень в это верится. Упреждая возможный вопрос, скажу: я с ним на эту тему не разговаривал, так что не в курсе его мыслей.