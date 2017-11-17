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Себастьян Дриусси может начать выступать за сборную Италии

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси, имеющий итальянский паспорт, с удовольствием принял бы приглашение нового главного тренера национальной команды Италии, информирует Tuttosport.

Сообщается, что форвард уже несколько месяцев изучает возможность выступления за Италию.

Дриусси за взрослую команду Аргентины не провел ни одного матча.
Теги: Дриусси Сборная Италии Зенит
Сегодня, 00:43
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 01:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
а почему нет! италия обнищала талантами...
Регистрация: 26.04.2017
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