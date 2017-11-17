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Роберто Манчини: ничего удивительного, что я попал в круг кандидатов на пост тренера сборной Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Италии.

"Когда случаются столь громкие поражения, подобные новости в прессе – нормальное явление. Все сетуют на прежнего тренера, потом его отправляют в отставку и тут же начинают оглашать список кандидатов.

Ничего удивительного, что я в него тоже попал. Там все люди с опытом работы и побед в чемпионатах разных стран. Но хочу вас заверить, что я сейчас в "Зените" и моя главная цель – выиграть чемпионат России", – передает слова Манчини "Матч ТВ".
Теги: Манчини Сборная Италии
Сегодня, 07:55
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