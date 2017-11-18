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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Штутгарту"

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Штутгарту" в матче 12-го тура Бундеслиги.

Чемпионат Германии

12 тур

"Штутгарт" - "Боруссия" Д 2:1

Голы: Аколо, 5, Филипп, 45+3, Брекало, 51

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Павар, Бадштубер, Баумгартль, Аскасибар, Гентнер, Озджан (Аого, 85), Аколо (Брекало, 46), Гинчек (Асано, 45+1)

"Боруссия" Д: Бюрки, Тольян, Шмельцер, Папастатопулос (Загаду, 46), Бартра, Вайгль, Гётце, Кагава (Дахуд, 63), Шюррле (Геррейро, 83), Филипп, Ярмоленко

Предупреждения: Баумгартль, 53, Аого, 88
Теги: Штутгарт Боруссия Д
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