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Дмитрий Комбаров: хотелось на ноль сыграть, обидно

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал игру своей команды в матче против "Краснодара" (4:1).

- Игра была достаточно агрессивная. Было много борьбы, много двигались и работали. Только со стороны могло показаться, что победа нам легко далась.

Во втором тайме много оборонялись, играли по счету, но при этом проводили хорошие контратаки и голы забили. Пропущенным мячом мы не довольны, обидно. Хотелось на ноль сыграть.

"Краснодар" всегда была хорошая и крепкая команда. Они должны сами сесть и разобраться в своей игре.

Rusfootball.info
Сегодня, 19:28
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дима, пока ты играешь у нас в основе, это фантастика! надеюсь после зимнего перерыва я тебя в основе Спартака не увижу!
Регистрация: 23.03.2009
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