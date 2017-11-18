Дмитрий Комбаров: хотелось на ноль сыграть, обидно

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал игру своей команды в матче против "Краснодара" (4:1).- Игра была достаточно агрессивная. Было много борьбы, много двигались и работали. Только со стороны могло показаться, что победа нам легко далась.Во втором тайме много оборонялись, играли по счету, но при этом проводили хорошие контратаки и голы забили. Пропущенным мячом мы не довольны, обидно. Хотелось на ноль сыграть."Краснодар" всегда была хорошая и крепкая команда. Они должны сами сесть и разобраться в своей игре.