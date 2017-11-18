Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:38
Массимо Каррера: в начале сезона мы думали, что будет легче, но сейчас встали на правильный путь
Массимо Каррера: в начале сезона мы думали, что будет легче, но сейчас встали на правильный путь
19:07
Роман Зобнин: спасибо болельщикам! (8)
Роман Зобнин: спасибо болельщикам! (8)
15:12
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
14:53
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
Дмитрий Комбаров: хотелось на ноль сыграть, обидно
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал игру своей команды в матче против "Краснодара" (4:1).
- Игра была достаточно агрессивная. Было много борьбы, много двигались и работали. Только со стороны могло показаться, что победа нам легко далась.
Во втором тайме много оборонялись, играли по счету, но при этом проводили хорошие контратаки и голы забили. Пропущенным мячом мы не довольны, обидно. Хотелось на ноль сыграть.
"Краснодар" всегда была хорошая и крепкая команда. Они должны сами сесть и разобраться в своей игре.
Rusfootball.info
- Игра была достаточно агрессивная. Было много борьбы, много двигались и работали. Только со стороны могло показаться, что победа нам легко далась.
Во втором тайме много оборонялись, играли по счету, но при этом проводили хорошие контратаки и голы забили. Пропущенным мячом мы не довольны, обидно. Хотелось на ноль сыграть.
"Краснодар" всегда была хорошая и крепкая команда. Они должны сами сесть и разобраться в своей игре.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.