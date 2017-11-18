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Евгений Кафельников: только "Спартак" такие эмоции всему населению России может давать

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил "Спартак" с победой в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1).

"Заносите капусту Адриану, Промесу и Зе! Только "Спартак" такие эмоции всему населению России может давать. Всем спасибо за внимание! Мы уже на четвертом месте", - написал Кафельников в твиттере.
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 21:27
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:31) #
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Кафельников....не веди и говори как проститутка ...то всё очень плохо...то эмоции...настоящие болельщики Спартака с клубом всегда и в поражениях и в победах....а ты только в победах. Лучше в семье и с дочерью разберись ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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