Евгений Кафельников: только "Спартак" такие эмоции всему населению России может давать

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил "Спартак" с победой в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1)."Заносите капусту Адриану, Промесу и Зе! Только "Спартак" такие эмоции всему населению России может давать. Всем спасибо за внимание! Мы уже на четвертом месте", - написал Кафельников в твиттере.