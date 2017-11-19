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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" - Тосно": стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Тосно" на предстоящий матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Терентьев, Мевля, Жирков, Нобоа, Ерохин, Капленко, Дзюба, Полоз.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.
Запасные: Лукичёв, Шахов, Дудиев, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Мелкадзе, Труич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию м
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Терентьев, Мевля, Жирков, Нобоа, Ерохин, Капленко, Дзюба, Полоз.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.
Запасные: Лукичёв, Шахов, Дудиев, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Мелкадзе, Труич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию м
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