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"Зенит" - Тосно": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Тосно" на предстоящий матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин.

Запасные: Кержаков, Бабурин, Терентьев, Мевля, Жирков, Нобоа, Ерохин, Капленко, Дзюба, Полоз.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.

Запасные: Лукичёв, Шахов, Дудиев, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Мелкадзе, Труич.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию м
Теги: Зенит Тосно
Сегодня, 18:01
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(1)
№16 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Е5 бомжей Е5


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№15 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 19:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
блохастые выиграют,т.к.зюба не в основе


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№14 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 19:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
равные команды!))
Регистрация: 20.10.2008
№13 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
Кто ставит,рекомендую железо-бетонный шикардос))
Гол зенита в первые 20 мин.Кэф шикарный 3,2

я думаю ни один гол сегодня забьют...Спартак же крупно выиграл...а тут бомжи играют со своими надо показать класс для всех)))
у фурса вон попан рвет...во вью)))
Регистрация: 18.07.2011
№12 Написал: vvSpartak (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
Кто ставит,рекомендую железо-бетонный шикардос))
Гол зенита в первые 20 мин.Кэф шикарный 3,2


Цитата: Викторис
Договорняк


Вероятно, если учесть, что Манчини обещал голевую фиерию


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жирков же в отличной форме....????


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:51) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
что с Дриусси?

Манчини сказал травма
Регистрация: 20.07.2009
№9 Написал: Викторис (Сегодня, 18:35) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
что с Дриусси?

Автограф у Месси пытается достать
Регистрация: 8.04.2017
№8 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто ставит,рекомендую железо-бетонный шикардос))
Гол зенита в первые 20 мин.Кэф шикарный 3,2


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№7 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 18:24) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
что с Дриусси?

видимо отказался как Хагген в свое время,участвовать в этом шапито
Регистрация: 6.04.2016
№6 Написал: Викторис (Сегодня, 18:22) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Договорняк
Регистрация: 8.04.2017
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:14) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
что с Дриусси?

его не то что Месси,даже тренеры не замечают.думают он только воду команде носит и гетры стирает.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:14) #
  • +1
  •  (13)

Почему нет самого лучшего центрового Дзюбы. Без него Зениту ничего не светит.
Регистрация: 9.02.2014
№3 Написал: grisha (Сегодня, 18:12) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Пипец !
Лодыгин - это минимум один гол
Надо забивать три
Да ещё и Шатов - минус два гола (((((((((((((((((((
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:10) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
что с Дриусси?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:07) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Спартачи в запасе.. Все понятно..
Регистрация: 22.05.2015
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