Глава федерации футбола Италии подтвердил, что Манчини входит в круг кандидатов

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио очертил круг кандидатов на пост главного тренера национальной команды."У всех претендентов имеются контракты как минимум до июня. Мы не в состоянии выплачивать многомиллионные компенсации. Выбираем среди лучших - Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини", – приводит слова Тавеккио Football Italia.