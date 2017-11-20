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Глава федерации футбола Италии подтвердил, что Манчини входит в круг кандидатов

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио очертил круг кандидатов на пост главного тренера национальной команды.

"У всех претендентов имеются контракты как минимум до июня. Мы не в состоянии выплачивать многомиллионные компенсации. Выбираем среди лучших - Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини", – приводит слова Тавеккио Football Italia.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 10:26
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