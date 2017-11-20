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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Георгий Джикия: интерес "Зенита"? Предпочту остаться в лучшей команде страны
Защитник "Спартака" Георгий Джикия, продливший сегодня свой контракт с красно-белыми прокомментировал интерес к себе со стороны "Зенита".
"Слышал об этом. Приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы РФПЛ, но я предпочту остаться в лучшей команде страны", - передает слова Джикии "Чемпионат".
"Слышал об этом. Приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы РФПЛ, но я предпочту остаться в лучшей команде страны", - передает слова Джикии "Чемпионат".
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