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Георгий Джикия: интерес "Зенита"? Предпочту остаться в лучшей команде страны

Защитник "Спартака" Георгий Джикия, продливший сегодня свой контракт с красно-белыми прокомментировал интерес к себе со стороны "Зенита".

"Слышал об этом. Приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы РФПЛ, но я предпочту остаться в лучшей команде страны", - передает слова Джикии "Чемпионат".
Теги: Джикия Спартак Зенит
Сегодня, 15:32
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№42 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rwspartach
Цитата: zenit47
ну у нас 13 лет между чемпионствами прошло

59 и 23.Типичное бомжовское тупое школоло,которое до 10 хорошо если считать научилось.
Они "культурные" и совсем не математические)


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№41 Написал: poxi71 (Сегодня, 16:55) #
  • -3
  •  (3)
online

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Регистрация: 20.11.2017
№40 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:47) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
во свиноты то ухватились, опечаточка вышла. а веселья то
Регистрация: 17.05.2013
№39 Написал: olegan кениг (Сегодня, 16:43) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
у у нас 13 лет между чемпионствами прошло, у вас 16, чуешь разницу?

Какие нах 13 лет?23(с 84 года),а до этого 59 лет,чуешь разницу?
Регистрация: 19.03.2011
№38 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:39) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
Зенит на банку только


Базара ноль, там же мевля, мамана. Глыбы.


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№37 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Скажу словами из фильма .... кто то верит, что бог есть, кто то , что его нет. И то и другое недоказуемо. Надеюсь все поняли.
Регистрация: 17.05.2015
№36 Написал: vodjanoy. Россия (Сегодня, 16:36) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: zenit47
Цитата: Сибирячок
Привет Шлюбе от обладателя золотой медали Чемпиона России.
не переживай в этом сезоне получит и кубок уефа

Да никто и не переживает, - только сначала паровоз догоните. А то в прошлом году "Плаческу" всё свалил на судей, в этом на кого стрелки переводить будете?
Регистрация: 26.06.2008
№35 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:35) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
13 лет между

Между чем?))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№34 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:35) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Жора! Настоящий мужик! Сказал, как отрезал!
Многим бомжикам пример!!!
Регистрация: 13.03.2012
№33 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:34) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Респектище!!! Красавец!!!


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№32 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 16:34) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Волга НН»
В Зенит на банку только.Естественно лучше в Спартаке остаться.
Регистрация: 28.12.2012
№31 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:33) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Огонь, как сказал))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№30 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:28) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Он научен примерами и Дзюбы, и Набоа, и Терентьева, и Новосельцева ,продолжить?
Регистрация: 20.03.2014
№29 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:18) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DimonSM
zenit47,
Цитата: zenit47

ну у нас 13 лет между чемпионствами прошло, у вас 16, чуешь разницу?


1984+13=2007?)))
чую, что ты считать не умеешь)

БОМЖА БЕСПОЛЕЗНО УЧИТЬ СЧЕТУ.
Регистрация: 2.08.2010
№28 Написал: попа жопа (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: Frankenstein
Цитата: попа жопа
каждый имеет право на свое мнение но есть и болелы других команд так что говорить за всю страну как то не очень красиво -у нас свое мнение

жопе слово не давали))

ты милейший свое пиши а людей не оскорбляй не надо
Регистрация: 21.10.2017
№27 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:17) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Джика красава..красиво умыл этих халявных сосалок laughing
Регистрация: 22.05.2015
№26 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: попа жопа
каждый имеет право на свое мнение но есть и болелы других команд так что говорить за всю страну как то не очень красиво -у нас свое мнение

жопе слово не давали))
Регистрация: 3.08.2016
№25 Написал: Батька (Сегодня, 16:12) #
  • +9
  •  (11)

Цитата: zenit47
ну у нас 13 лет между чемпионствами прошло, у вас 16, чуешь разницу?

какие 13 с 1984 до 2007 ?? - 23 получается
Регистрация: 9.09.2016
№24 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:08) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: zenit47
Цитата: Батька
Цитата: zenit47
Ну Лестер тоже был лучшей командой страны, но не долго.

плохое сравнение .... Спартак даже все эти не совсем удачные 15 лет (что не был Чемпионом) не был не когда в пердиве, постоянно был в призах, еврокубковой зоне, или около нее ....

А Лестер команда одного сезона типа Зенит 84 года, что до этого десятки лет в пердиве или на дне таблицы что после чемпионства тоже двадцатилетия без побед !!

ну у нас 13 лет между чемпионствами прошло, у вас 16, чуешь разницу?

У вас там походу все филигранно калькуляторами пользуются , хотя казалось бы и не нужен, а не только лис.
Регистрация: 21.12.2016
№23 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:06) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47

сегодня плохо)))

Заметно.
Регистрация: 16.08.2008
№22 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 16:05) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
zenit47,
Цитата: zenit47

ну у нас 13 лет между чемпионствами прошло, у вас 16, чуешь разницу?


1984+13=2007?)))
чую, что ты считать не умеешь)
Регистрация: 17.07.2014
№21 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:04) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
не переживай в этом сезоне получит и кубок уефа

так же как и Кубок России smile
Регистрация: 3.08.2016
№20 Написал: попа жопа (Сегодня, 16:02) #
  • -2
  •  (6)

каждый имеет право на свое мнение но есть и болелы других команд так что говорить за всю страну как то не очень красиво -у нас свое мнение confused
Регистрация: 21.10.2017
№19 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:02) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: sanyapytilin
Помнится мне интервью глушакова, где он между спартаком и зенитом выбирал зенит и говорил, что не любит спартак.
А сейчас капитан спартака, и ничего.



Глушаков: в «Зенит» приглашали три раза, но мне голубые цвета не нравятся

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков дал интервью, в котором его спросили, не было ли у него желания перейти в «Зенит», интересовавшийся им на разных этапах карьеры.

«В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году — тогда я только начал выходить в стартовом составе «Локомотива» — уходить не было смысла. Ещё одна попытка в 2011-м, но главный тренер Жозе Коусейру попросил не бросать команду — мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от «Спартака», а там уже и не было сомнений, что я выберу.

Просто голубые цвета не нравятся (смеётся). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Витей Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел — времени нет. Дай бог, вызовут в сборную — приеду на игру с Испанией», — сказал Глушаков.

Это лишнее подтверждение того, что он конъюнктурщик.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№18 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:02) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Цитата: zenit47
ну у нас 13 лет между чемпионствами прошло, у вас 16, чуешь разницу?

Как у тебя с математикой?

сегодня плохо)))
Регистрация: 17.05.2013
№17 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:01) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
ну у нас 13 лет между чемпионствами прошло, у вас 16, чуешь разницу?

Как у тебя с математикой?
Регистрация: 16.08.2008
№16 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 16:01) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
ну у нас 13 лет между чемпионствами прошло

59 и 23.Типичное бомжовское тупое школоло,которое до 10 хорошо если считать научилось.
Регистрация: 1.12.2014
№15 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 16:01) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
zenit47,
фурс вроде только шампиньонство обещал smile


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:00) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Помнится мне интервью глушакова, где он между спартаком и зенитом выбирал зенит и говорил, что не любит спартак.
А сейчас капитан спартака, и ничего.



Глушаков: в «Зенит» приглашали три раза, но мне голубые цвета не нравятся

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков дал интервью, в котором его спросили, не было ли у него желания перейти в «Зенит», интересовавшийся им на разных этапах карьеры.

«В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году — тогда я только начал выходить в стартовом составе «Локомотива» — уходить не было смысла. Ещё одна попытка в 2011-м, но главный тренер Жозе Коусейру попросил не бросать команду — мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от «Спартака», а там уже и не было сомнений, что я выберу.

Просто голубые цвета не нравятся (смеётся). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Витей Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел — времени нет. Дай бог, вызовут в сборную — приеду на игру с Испанией», — сказал Глушаков.
Регистрация: 3.08.2016
№13 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 16:00) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
сейчас у блохастых закончаться процедуры ,и попрёт....


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
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