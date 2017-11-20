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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Глава федерации футбола Италии объявил о своей отставке
Карло Тавеккио покинул пост президента федерации футбола Италии, информирует Football Italia. Напомним, ранее 74-летний функционер заявил, что не намерен подавать в отставку.
Итальянская национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в России. После этого был уволен главный тренер Джампьеро Вентура.
"Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Прошу прощения у всех итальянцев. Настало время для новой эры в итальянском футболе, а не просто обычной замены людей в креслах", - сказал Тавеккио.
Итальянская национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в России. После этого был уволен главный тренер Джампьеро Вентура.
"Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Прошу прощения у всех итальянцев. Настало время для новой эры в итальянском футболе, а не просто обычной замены людей в креслах", - сказал Тавеккио.
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