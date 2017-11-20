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Глава федерации футбола Италии объявил о своей отставке

Карло Тавеккио покинул пост президента федерации футбола Италии, информирует Football Italia. Напомним, ранее 74-летний функционер заявил, что не намерен подавать в отставку.

Итальянская национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в России. После этого был уволен главный тренер Джампьеро Вентура.

"Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Прошу прощения у всех итальянцев. Настало время для новой эры в итальянском футболе, а не просто обычной замены людей в креслах", - сказал Тавеккио.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 15:40
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№3 Написал: poxi71 (Сегодня, 16:54) #
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online

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Регистрация: 20.11.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 16:47) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Так то в Италии...Там футбол любят..Буффон плакал после поражения..а наши "шампаньское" пьют..У нас так не поступят...До крови из под ногтей за кресло будут держаться и кричать не виноватая я ....
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:46) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Мутко дайте это почитать.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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