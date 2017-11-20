Глава федерации футбола Италии объявил о своей отставке

Карло Тавеккио покинул пост президента федерации футбола Италии, информирует Football Italia. Напомним, ранее 74-летний функционер заявил, что не намерен подавать в отставку.Итальянская национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в России. После этого был уволен главный тренер Джампьеро Вентура."Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Прошу прощения у всех итальянцев. Настало время для новой эры в итальянском футболе, а не просто обычной замены людей в креслах", - сказал Тавеккио.