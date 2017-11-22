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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вчера, 23:22
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (6)
Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором" (6)
Вчера, 23:10
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (3)
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (3)
Вчера, 23:08
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (4)
Оценки матча "Спартак" - "Марибор" (4)
Вчера, 23:07
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Вчера, 23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (19)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (19)
Вчера, 22:47
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (18)
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" так позорно выбывать из Лиги чемпионов - это неприлично (18)
Вчера, 22:25
"Спартак": это снова повторилось (21)
"Спартак": это снова повторилось (21)
Вчера, 22:19
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (26)
Массимо Каррера: у нас стакан наполовину полон (26)
Вчера, 21:54
Да как так, "Спартак"?! (14)
Да как так, "Спартак"?! (14)
Вчера, 21:36
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
"Бавария" намерена продлить контракт с Киммихом до 2023 года
Боссы и тренерский штаб "Баварии" планируют досрочно продлить соглашение с полузащитником Джошуа Киммихом, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Sport Bild.
Текущий контракт футболиста истекает только летом 2020 года, и мюнхенский клуб собирается предложить игроку продлить соглашение еще на три года.
"Летом Румменигге спросил нас, что мы думаем о продлении контракта, а осенью мы провели переговоры. Намерены продолжить их до конца текущего года", - отметил агент футболиста сборной Германии Ули Фербер.
Текущий контракт футболиста истекает только летом 2020 года, и мюнхенский клуб собирается предложить игроку продлить соглашение еще на три года.
"Летом Румменигге спросил нас, что мы думаем о продлении контракта, а осенью мы провели переговоры. Намерены продолжить их до конца текущего года", - отметил агент футболиста сборной Германии Ули Фербер.
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