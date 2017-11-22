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"Бавария" намерена продлить контракт с Киммихом до 2023 года

Боссы и тренерский штаб "Баварии" планируют досрочно продлить соглашение с полузащитником Джошуа Киммихом, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Sport Bild.

Текущий контракт футболиста истекает только летом 2020 года, и мюнхенский клуб собирается предложить игроку продлить соглашение еще на три года.

"Летом Румменигге спросил нас, что мы думаем о продлении контракта, а осенью мы провели переговоры. Намерены продолжить их до конца текущего года", - отметил агент футболиста сборной Германии Ули Фербер.
Теги: Бавария
Сегодня, 07:30
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