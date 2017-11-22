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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Источник: сумма отступных за Джикию - 30 млн, зарплата 1,4 млн в год
Стали известны детали продления контракта защитника Георгия Джикии со "Спартаком", передает ТАСС.
"Сумма отступных в новом контракте Джикии повысилась с 8 миллионов евро до 30 миллионов. Зарплата футболиста составит порядка 1,4 миллиона евро в год", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Новое соглашение игрока рассчитано на срок до лета 2022 года.
"Сумма отступных в новом контракте Джикии повысилась с 8 миллионов евро до 30 миллионов. Зарплата футболиста составит порядка 1,4 миллиона евро в год", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Новое соглашение игрока рассчитано на срок до лета 2022 года.
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