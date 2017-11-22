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Источник: сумма отступных за Джикию - 30 млн, зарплата 1,4 млн в год

Стали известны детали продления контракта защитника Георгия Джикии со "Спартаком", передает ТАСС.

"Сумма отступных в новом контракте Джикии повысилась с 8 миллионов евро до 30 миллионов. Зарплата футболиста составит порядка 1,4 миллиона евро в год", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Новое соглашение игрока рассчитано на срок до лета 2022 года.
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 10:59
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12
(2)
№12 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
У Джикии много достоинств: во-первых, паспорт, во-вторых, паспорт. Ну и наконец -паспорт.
Регистрация: 19.03.2010
№11 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:54) #
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online

Цитата: safonas
Цитата: xarm
а кто это?

тот кто вас послал)

Правильно послал, ведь он объективно оценивает свой уровень и понимает, что в Питере сидеть ему на лавке (хоть и с большой з/п), разве что паспорт поможет.
Регистрация: 26.09.2015
№10 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VIOLATOR
Ну теперь бомжи, вэлком!

Для Вас 5-1 пока или что то с памятью?


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№9 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто такой ? А вспомнил это то Что любит мальчиков целовать черненьких !!! stuck_out_tongue_closed_eyes sweat_smile Так в спартаке все ТАКИЕ!!
Регистрация: 14.12.2016
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Агент, браво! Поднял з/п Джикии! И себе навар сделал! Пустил утку о том якобы ем интересуется Зенит!
И да спортаговские бол-ки, вы походу все поголовно дебилы! Если в это верите! У Зенита таких центр.защей на два состава, только еще сильнее! Если только в пару к Новосельцеву на лавку! Млять, мозги то свои напрягите! Мамана, Мевля, Иванович, все игроки своих сборных! И все сильнее этого Джикии! Куда его нам? Вот куда? Выходит Мамана и Иванович, Мевля уже на лавке! Либо наоборот, один защ сидит на лавке! Кроме этого еще есть Новосельцев, который примерно одинакового уровня с Джикией. Так он даже в состав не проходит!!! Кому он нах.. нужен?! Успокойтесь!

Цитата: Сибирячок
Его Ростов и не потянет. Куле за бомжей впрягся, двуствольный?

И это говорит человек у которого в статусе написано, что болеет за Сибирь а сам в тот же момент болеет за спортаг! Ты то не двухствольный?!
Регистрация: 5.04.2017
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:42) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Насколько надо быть человеком недалекого ума, чтобы согласится на прописывание таких отступных, это же считай рабство. Зачем расти тогда если никто за тебя таких денег не заплатит, пример с Промесом, у него тоже вроде лямов 25 прописано, но он хоть нападающий, они дороже, есть шанс перейти в топ клуб. а за защитника такие деньги мало кто даст

Цитата: VIOLATOR
Ну теперь бомжи, вэлком! smirk

т.е. бабки все таки решают? раз готовы отпустить за такие деньги. а как же гладиатор?
Регистрация: 17.05.2013
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:38) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: mike
да нах он нужен

Его Ростов и не потянет. Куле за бомжей впрягся, двуствольный?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: safonas (Сегодня, 11:20) #
  • -4
  •  (10)

Цитата: xarm
а кто это?

тот кто вас послал)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: xarm Питер (Сегодня, 11:19) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
а кто это?


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Бюджет никогда не сохраняет равновесия
Регистрация: 19.02.2009
№3 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 11:17) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
да нах он нужен
Регистрация: 4.02.2011
№2 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:12) #
  • -2
  •  (4)

Отступные за Джикию и других игроков, которые будут здесь и сейчас нужны Зениту уже учтены в инвестиционной программе Газпрома на 2018 год.
Регистрация: 29.08.2017
№1 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 11:03) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь бомжи, вэлком! smirk


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
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