Сборная Аргентины отказалась проводить товарищеский матч с Италией

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Италии, который должен был пройти 23 марта следующего года в Базеле, не состоится, передает ITASportPress.Южноамериканцы не хотят проводить контрольную встречу со сборной Италии из-за её невыхода на чемпионат мира 2018 года. Аргентинцы планируют готовиться к мундиалю в матчах с потенциальными соперниками.