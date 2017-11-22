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Сборная Аргентины отказалась проводить товарищеский матч с Италией

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Италии, который должен был пройти 23 марта следующего года в Базеле, не состоится, передает ITASportPress.

Южноамериканцы не хотят проводить контрольную встречу со сборной Италии из-за её невыхода на чемпионат мира 2018 года. Аргентинцы планируют готовиться к мундиалю в матчах с потенциальными соперниками.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Италии
Сегодня, 19:06
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