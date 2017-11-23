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УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Баварии"

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Баварии" по итогам гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Андерлехтом" (1:2).

Болельщики немецкого клуба были возмущены высокими ценами на билеты для приезжих фанатов на матчи Лиги чемпионов. Во время встречи группового турнира против "Андерлехта" поклонники "Баварии" забросали поле фальшивыми деньгами.
Теги: Бавария
Сегодня, 19:44
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
так а если Андерлехт сам нарушил правила - почему их проверять не хотят?
Этим они выразили недовольство высокой стоимостью (€100) билетов на гостевой сектор. Болельщики немецкой команды ссылались на статью в правилах УЕФА, в которой указано, что билет на гостевой сектор не может стоить дороже, чем билет на аналогичный сектор для местных фанатов.


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Регистрация: 27.12.2010
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