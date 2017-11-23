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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Геннадий Орлов: наверное, кто-то шепнул Манчини, что на новом поле можно распилить деньги (12)
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Болельщик "Спартака", перенесший инсульт, нанесет символический удар по мячу перед матчем с "Зенитом" (4)
Болельщик "Спартака", перенесший инсульт, нанесет символический удар по мячу перед матчем с "Зенитом" (4)
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Анзор Кавазашвили: если "Спартак" выйдет в 13 вместо 11 человек – он, конечно, "Ливерпуль" обыграет (2)
Анзор Кавазашвили: если "Спартак" выйдет в 13 вместо 11 человек – он, конечно, "Ливерпуль" обыграет (2)
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Гендиректор "Тосно": не собираемся отдавать Заболотного просто так, он нам тоже очень нужен (10)
Гендиректор "Тосно": не собираемся отдавать Заболотного просто так, он нам тоже очень нужен (10)
13:12
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (10)
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (10)
УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Баварии"
УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Баварии" по итогам гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Андерлехтом" (1:2).
Болельщики немецкого клуба были возмущены высокими ценами на билеты для приезжих фанатов на матчи Лиги чемпионов. Во время встречи группового турнира против "Андерлехта" поклонники "Баварии" забросали поле фальшивыми деньгами.
Болельщики немецкого клуба были возмущены высокими ценами на билеты для приезжих фанатов на матчи Лиги чемпионов. Во время встречи группового турнира против "Андерлехта" поклонники "Баварии" забросали поле фальшивыми деньгами.
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