Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост начальника брянского "Динамо", в интервью дляпрокомментировал игру питерцев в матче группового этапа Лиги Европы против "Вардара" (2:1).Трудно здесь что-то сказать, трудно судить игру резервистов и оценить, насколько они сегодня себя приблизили к основному составу, но "Зенит" смотрелся лучше соперника и заслуженно победил.Смотря какие задачи ставит перед собой футболист. Если он близок к завершению карьеры - тогда есть смысл сидеть и ждать истечения контракта. Если он хочет играть в футбол, безусловно, надо поговорить с главным тренером и искать новый клуб, если на тебя не рассчитывает.У Дзюбы бывают разные матчи: с серьёзными соперниками он не редко проявляет себя очень неплохо, а бывают такие матчи, как сегодня, где все прогнозировали лёгкую игру, а у него не пошло, да и пенальти не забил... Мы просто убедились в том, что это зависимый форвард. Это не говорит о том, что он слабый или наоборот, какой-то сверхсильный. Но я думаю, возможности попадать в состав у него ещё будут, и на него по-прежнему рассчитывают.Что касается Олега Шатова, то у многих россиян, которые были до прихода Манчини в клубе, возникли проблемы. Это было прогнозируемо, потому что так бывает, когда тренер приходит с группой новых игроков. Так распорядилась судьба, это частая история в футболе. Мне нравится игра и футбольные качества Шатова, он бы и сборной пригодился. Другое дело, что Станислав Черчесов говорит, что игрок сборной должен быть футболистом стартового состава своего клуба. Если главный тренер придерживается такой схемы и она действует, то и к Шатову нужно её применять. Хотя мне кажется, что в сборной есть футболисты, не всегда играющие в стартовом составе своего клуба.В таких матчах многое идёт по непредсказуемому сценарию. Очевидно, что подобные встречи ждут многие болельщики, и дело даже не в красоте футбола, а в накале, напряжения. Я думаю, этот матч не станет исключением. Буду болеть за "Зенит", но в таких играх турнирное положение команд и их текущая форма абсолютно никакой роли не играют. В разные годы, в разных составах матчи "Спартака" и "Зенита" были напряжёнными. Как бы игра не закончилась, питерцы в любом случае останутся в гонке за чемпионство, а вот победа "красно-белых" может придать им больше эмоций и поднять в турнирной таблице. Это не решающий матч, но, безусловно, один из важнейших в сезоне. Рискну поставить на счёт 2:1 в пользу "Зенита".