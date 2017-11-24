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УЕФА открыл дело в отношении "Баварии" за выброс на поле фальшивых денег

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Баварии" после матча Лиги чемпионов с "Андерлехтом" (2:1), передает Soccerway.

Напомним, болельщики мюнхенцев во время игры забросали поле фальшивыми деньгами и вывесили баннер с надписью "Вы удовлетворены своей жадностью?"

Причиной этому стали высокие цены на гостевую фанатскую трибуну – от 70 до 100 евро. Дело будет рассмотрено УЕФА 7 декабря.
Теги: Бавария
Сегодня, 09:30
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
«Сибирь»
УЕФА мафия


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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