УЕФА открыл дело в отношении "Баварии" за выброс на поле фальшивых денег

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Баварии" после матча Лиги чемпионов с "Андерлехтом" (2:1), передает Soccerway.Напомним, болельщики мюнхенцев во время игры забросали поле фальшивыми деньгами и вывесили баннер с надписью "Вы удовлетворены своей жадностью?"Причиной этому стали высокие цены на гостевую фанатскую трибуну – от 70 до 100 евро. Дело будет рассмотрено УЕФА 7 декабря.