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Ивица Олич стал послом "Баварии"

Бывший нападающий "Баварии" Ивица Олич стал послом мюнхенского клуба.

"Я стал послом бренда "Баварии". Моей главной задачей станет реклама клуба в Китае и США.

Конечно, только тогда, когда смогу отвлекаться от работы в сборной Хорватии", – цитирует Олича Bild.
Теги: Олич Бавария
Сегодня, 19:06
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