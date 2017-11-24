Ивица Олич стал послом "Баварии"

Бывший нападающий "Баварии" Ивица Олич стал послом мюнхенского клуба."Я стал послом бренда "Баварии". Моей главной задачей станет реклама клуба в Китае и США.Конечно, только тогда, когда смогу отвлекаться от работы в сборной Хорватии", – цитирует Олича Bild.