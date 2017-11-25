Дуглас Коста перейдет в "Ювентус" на постоянной основе

Полузащитник "Баварии" Дуглас Костас, на правах аренды выступающий за "Ювентус", подпишет с туринцами полноценный контракт. Об этом сообщил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.За аренду бразильца чемпионы Италии заплатили € 6 млн, полноценный трансфер обойдётся в € 40 млн компенсации.