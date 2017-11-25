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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лионель Месси: итальянский футбол уже не тот
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2018.
"Итальянский футбол в последние несколько лет уже не тот, и я думаю, что это связано не только с невыходом сборной Италии на чемпионат мира. Например, такие крупные клубы, как "Милан" и "Интер", уже не те, что были 10 лет назад. Они больше не играют в Лиге чемпионов, и это касается всего итальянского футбола. Такие команды должны играть в еврокубках и конкурировать там.
Никто не ожидал, что Италия и Нидерланды, которые играли на чемпионатах мира на протяжении десятилетий, не сыграют в России. Но в футболе сегодня даже маленький клуб или хорошо организованная команда может усложнить вам жизнь.
Аргентина какое-то время также рисковала не попасть на Чемпионат мира. В ходе квалификации у нас сменилось несколько тренеров. Нелегко адаптироваться к каждому из них. У каждого своя философия и идеи.
Последним тренером стал Хорхе Сампаоли, под руководством которого мы провели только четыре матча в квалификации и несколько товарищеских встреч. Нам нужно развиваться дальше, потому что в футболе много конкурентоспособных команд и побеждать все труднее", — заявил Месси.
Газета.Ru
"Итальянский футбол в последние несколько лет уже не тот, и я думаю, что это связано не только с невыходом сборной Италии на чемпионат мира. Например, такие крупные клубы, как "Милан" и "Интер", уже не те, что были 10 лет назад. Они больше не играют в Лиге чемпионов, и это касается всего итальянского футбола. Такие команды должны играть в еврокубках и конкурировать там.
Никто не ожидал, что Италия и Нидерланды, которые играли на чемпионатах мира на протяжении десятилетий, не сыграют в России. Но в футболе сегодня даже маленький клуб или хорошо организованная команда может усложнить вам жизнь.
Аргентина какое-то время также рисковала не попасть на Чемпионат мира. В ходе квалификации у нас сменилось несколько тренеров. Нелегко адаптироваться к каждому из них. У каждого своя философия и идеи.
Последним тренером стал Хорхе Сампаоли, под руководством которого мы провели только четыре матча в квалификации и несколько товарищеских встреч. Нам нужно развиваться дальше, потому что в футболе много конкурентоспособных команд и побеждать все труднее", — заявил Месси.
Газета.Ru
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