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Лионель Месси: итальянский футбол уже не тот

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2018.

"Итальянский футбол в последние несколько лет уже не тот, и я думаю, что это связано не только с невыходом сборной Италии на чемпионат мира. Например, такие крупные клубы, как "Милан" и "Интер", уже не те, что были 10 лет назад. Они больше не играют в Лиге чемпионов, и это касается всего итальянского футбола. Такие команды должны играть в еврокубках и конкурировать там.

Никто не ожидал, что Италия и Нидерланды, которые играли на чемпионатах мира на протяжении десятилетий, не сыграют в России. Но в футболе сегодня даже маленький клуб или хорошо организованная команда может усложнить вам жизнь.

Аргентина какое-то время также рисковала не попасть на Чемпионат мира. В ходе квалификации у нас сменилось несколько тренеров. Нелегко адаптироваться к каждому из них. У каждого своя философия и идеи.

Последним тренером стал Хорхе Сампаоли, под руководством которого мы провели только четыре матча в квалификации и несколько товарищеских встреч. Нам нужно развиваться дальше, потому что в футболе много конкурентоспособных команд и побеждать все труднее", — заявил Месси.

Газета.Ru
Теги: Месси Сборная Италии
Сегодня, 13:24
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:37) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
О , Месси разговаривать умеет, оказывается.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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