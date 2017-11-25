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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Нобель Арустамян: Бухаров может вернуться в "Рубин"
Теле комментатор Нобель Арустамян рассказал, что "Рубин" проявляет интерес к форварду "Ростова" Александру Бухарову.
"Что касается "Рубина", команды очень амбициозной, там работает Курбан Бердыев, то мы знаем о проблемах, которые остались от прежнего руководства. Казанцы ищут варианты, как можно усилить команду.
Приготовьтесь! Один из вариантов усиления атаки "Рубина" – это Александр Бухаров. Он играл в свое время в "Рубине", играл неплохо, забивал. Чтобы усилить свой потенциал в атаке, "Рубин" готов купить Бухарова", – передает слова Арустамяна канал "Ставка ТВ".
"Что касается "Рубина", команды очень амбициозной, там работает Курбан Бердыев, то мы знаем о проблемах, которые остались от прежнего руководства. Казанцы ищут варианты, как можно усилить команду.
Приготовьтесь! Один из вариантов усиления атаки "Рубина" – это Александр Бухаров. Он играл в свое время в "Рубине", играл неплохо, забивал. Чтобы усилить свой потенциал в атаке, "Рубин" готов купить Бухарова", – передает слова Арустамяна канал "Ставка ТВ".
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