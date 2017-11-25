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Нобель Арустамян: Бухаров может вернуться в "Рубин"

Теле комментатор Нобель Арустамян рассказал, что "Рубин" проявляет интерес к форварду "Ростова" Александру Бухарову.

"Что касается "Рубина", команды очень амбициозной, там работает Курбан Бердыев, то мы знаем о проблемах, которые остались от прежнего руководства. Казанцы ищут варианты, как можно усилить команду.

Приготовьтесь! Один из вариантов усиления атаки "Рубина" – это Александр Бухаров. Он играл в свое время в "Рубине", играл неплохо, забивал. Чтобы усилить свой потенциал в атаке, "Рубин" готов купить Бухарова", – передает слова Арустамяна канал "Ставка ТВ".
Теги: Арустамян Рубин Бухаров
Сегодня, 13:56
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№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Не всех еще забрали? Ну-ну...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
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