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Денис Глушаков: с "Зенитом" 1:0 нам хватит, три очка важнее, чем пять голов

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о разборе игры с "Марибором" и предстоящей игре с "Зенитом" в премьер-лиге.

"Всегда печально упускать победу. Упустили этот гол. Разобрали игру, пообщались между собой с ребятами, матч остался в истории, будем двигаться дальше.

"Зенит"? Три очка важнее, чем пять голов. 1:0 нам хватит", - передаёт слова Глушакова "Чемпионат".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 15:34
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№3 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
вот Глушаков его и положит,метров так с двадцати пяти...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:41) #
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online

"Зенит"? Три очка важнее, чем пять голов. 1:0 нам хватит"

Не поверит Глушаков, что даже 1-1 Зениту хватит. Это стратегическое преимущество, время играет за нас. . Надеюсь Манчини учтет этот нюанс. Один точный удар и восемь дыр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Trucha (Сегодня, 15:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
joy
А я то думал разгром будет,спасибо что пощадил)
Регистрация: 4.08.2016
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