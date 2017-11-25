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"Халл" Слуцкого, ведя 2:0, проиграл "Бристоль Сити"

Матч 19-го тура чемпионшипа "Халл Сити" – "Бристоль Сити" завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Чемпионшип

19-й тур

"Халл Сити" - "Бристоль Сити" - 2:3

Голы: Кэмпбелл, 33 (1:0). Боуэн, 61 (2:0). Флинт, 68 (2:1). Рид, 79 (2:2). Браунхил, 89 (2:3).
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 20:30
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26
(1)
№26 Написал: ramil Россия (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
сливают Лёню
Регистрация: 17.05.2016
№25 Написал: grisha (Сегодня, 21:40) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Жалкая попытка

Увы !
Если единственный качественыый тренер нашей страны ниже всех в Англии, то надо думать не об этом тренере, - надо думать, что за говно, все остальные
Регистрация: 19.04.2017
№24 Написал: Бриг (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: valerman40
В Краснодар.

Это вряд ли...Шалимов-2 не нужен...
Регистрация: 21.11.2016
№23 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Домой пора
Жалкая попытка


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№22 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не удержится Лёня...
Регистрация: 13.03.2012
№21 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Футболисты говно


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№20 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:09) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=mongolor]Слуцкий не говно, просто в Англии футбола нет)

А перевод этого мозгодробительноого бреда звучит примерно так:
Слуцкий тренер космического уровня, жаль что нет в космосе футбола
Регистрация: 2.02.2012
№19 Написал: Hitman (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
прощай Пельмень,без тачдаунов Гинера ты ничего не можешь
Регистрация: 20.04.2017
№18 Написал: нетрал (Сегодня, 21:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
как персонаж один говорил" надо тебе коленом ,надо!"(С)
Регистрация: 26.04.2017
№17 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: tiki
с таким бюджетом собрать тех, кто мяч принять не может? ну это ведь правда странно


Соперники их ненамного дальше ушли, хоть и на пятом месте. Бестолковка какая-то, на хоккей похоже - сплошная борьба, отскоки, отбои, перекидывание головой с одной половины поля на другую...
Регистрация: 26.01.2007
№16 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Пора домой Лёня.....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№15 Написал: grisha (Сегодня, 20:57) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sraptakpain
у всех минусы

Я тоже маленькую сейчас пью
Знавчит, они не закусывают - а я ем , аз есмь ))))))))))))))))))
С удовольствием под водку, как и все путинские попы на ВАШИ деньги ))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, в футбольной стране у пончика не получилось


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:53) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: grisha
Цитата: zzzzz
Слуцкий: Англия не футбольная страна.

Путин. Англия не страна
Пук )))))))))))))))))))

забавно - как ты на ветке, так у всех минусы
нетрал - не твой второй профиль?
Регистрация: 7.09.2015
№12 Написал: grisha (Сегодня, 20:51) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zzzzz
Слуцкий: Англия не футбольная страна.

Путин. Англия не страна
Пук )))))))))))))))))))

Нюхать надо патриотически, тогда и Древний Рим - второй после беглых обезьян
Регистрация: 19.04.2017
№11 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Цитата: tiki
думаю, это уже приговор


Глянул немножко трансляцию. Я, конечно, не очень в футболе разбираюсь, но уровень футболистов Халла - это нечто. Ни мяч принять, ни отдать...

быть может, я не слежу с Англией
но ведь много писалось (и он сам говорил), что команду покинуло много человек (и лидеров) и собирал с нуля
с таким бюджетом собрать тех, кто мяч принять не может? ну это ведь правда странно


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:44) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В Краснодар.
Регистрация: 2.08.2010
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: mongolor
просто в Англии футбола нет)


Если по этой игре судить, то от нашего ФНЛ этот Чемпионшип ничем не отличается...
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: zzzzz (Сегодня, 20:41) #
  • 0
  •  (4)

Слуцкий: Англия не футбольная страна.
Регистрация: 17.03.2017
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: tiki
думаю, это уже приговор


Глянул немножко трансляцию. Я, конечно, не очень в футболе разбираюсь, но уровень футболистов Халла - это нечто. Ни мяч принять, ни отдать...
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Сейчас начнут Леню списывать. И,возможно, что там есть основания. Не судьба... После 2008го там никогда и никто не заиграл. Атут целый тренер, а был ли у него материал? Или он думал, что там щастье? Приеду к англам, атам все меня ждут? Получите и распишитесь
Регистрация: 4.04.2008
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:38) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Лёне пора завязывать.Им не тактик нужен,а физрук с ремнем в руках.С таким подбором игроков можно только на физике и желании выигрывать,а Лёня не мотиватор .


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Слуцкий не говно, просто в Англии футбола нет)
Регистрация: 24.04.2009
№3 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (2)

сливают,Лёню!
Регистрация: 28.11.2008
№2 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
ну теперь то уж точно домой!
Регистрация: 9.11.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:32) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
думаю, это уже приговор


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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