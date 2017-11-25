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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:52
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
"Бавария" потерпела первое поражение после возвращения Хайнкеса
"Бавария" проиграла менхенгладбахской "Боруссии" в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 1:2.
Чемпионат Германии
13-й тур
"Боруссия" М – "Бавария" – 2:1
Голы: Азар, 39 – с пенальти (1:0). Гинтер, 44 (2:0). Видаль, 74 (2:1).
"Боруссия": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Херрманн, Крамер (Янчке, 11. Джонсон, 46), Закария, Раффаэл (Дрмич, 90+1), Штиндль, Азар.
"Бавария": Ульрайх, Хави Мартинес, Хуммельс, Бернат (Коман, 45), Зюле, Видаль, Руди (Вридт, 68), Родригес (Фридль, 46), Толиссо, Киммих, Левандовски.
Предупреждения: Толиссо, 31. Эльведи, 66.
Чемпионат Германии
13-й тур
"Боруссия" М – "Бавария" – 2:1
Голы: Азар, 39 – с пенальти (1:0). Гинтер, 44 (2:0). Видаль, 74 (2:1).
"Боруссия": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Херрманн, Крамер (Янчке, 11. Джонсон, 46), Закария, Раффаэл (Дрмич, 90+1), Штиндль, Азар.
"Бавария": Ульрайх, Хави Мартинес, Хуммельс, Бернат (Коман, 45), Зюле, Видаль, Руди (Вридт, 68), Родригес (Фридль, 46), Толиссо, Киммих, Левандовски.
Предупреждения: Толиссо, 31. Эльведи, 66.
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