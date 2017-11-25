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"Бавария" потерпела первое поражение после возвращения Хайнкеса

"Бавария" проиграла менхенгладбахской "Боруссии" в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 1:2.

Чемпионат Германии

13-й тур

"Боруссия" М – "Бавария" – 2:1

Голы: Азар, 39 – с пенальти (1:0). Гинтер, 44 (2:0). Видаль, 74 (2:1).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Херрманн, Крамер (Янчке, 11. Джонсон, 46), Закария, Раффаэл (Дрмич, 90+1), Штиндль, Азар.

"Бавария": Ульрайх, Хави Мартинес, Хуммельс, Бернат (Коман, 45), Зюле, Видаль, Руди (Вридт, 68), Родригес (Фридль, 46), Толиссо, Киммих, Левандовски.

Предупреждения: Толиссо, 31. Эльведи, 66.
Теги: Боруссия М Бавария
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