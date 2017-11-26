Бухаров принёс "Ростову" первую с августа победу в чемпионате России

Чемпионат России



18 тур



"Ростов" - "Анжи" 2:0

"Ростов" уверенно победил дома "Анжи", забив махачкалинцам два безответных мяча. О том, как подопечные Кучука побеждали после 11 туров без успеха, - материалНа протяжении 11 туров не побеждала команда Кучука перед этой встречей. Удивительно долгая серия отразилась и в истории клуба - больше "дончане" не побеждали только в 2007. Довольно неплохо начав сезон, "Ростов" свалился в эту череду неудач и никак не мог из неё выбраться.У Скрипченко наоборот, дела худо-бедно, но шли. Махачкалинцы начали набирать очки и бороться даже с топ-клубами в очных встречах.При достаточно жесткой и плотной, организованный обеими командами борьбе создавать было достаточно тяжело. Не хватало пространства и свободных зон, игрового простора. Так же не хватало и умения без этого самого пространства действовать. Поэтому большую часть первого тайма мяч без явного хозяина скакал от одной команды к другой и удручающе редко оказывался внутри штрафной площади."Ростов" смотрелся чуть целостнее своего противника, но для того, чтобы вызвать симпатию нейтрального зрителя, это было явно недостаточно. Целостность определялась меньшим количеством потерь в совсем уж простых ситуациях, а также количестве подходов к воротам, которые по ходу таких встреч ценятся как полновесные голевые моменты.Игра лениво катилась к перерыву. Никаких изменений происходящее на поле не грозило. Если футболисты и заводились на суровом ростовском морозе, то выливалось это исключительно в небольшие стычки и нарушения. Пара ударов в створ за столько времени, да и такие, - издалека, не особо сильные и точно по вратарю - с которыми Джанаев довольно легко справлялся. Лорию же хозяева нагружали, в основном, бесконечными неточными подачами с флангов.Но перемены принес арбитр, назначивший в последние минуты первого тайма пенальти в ворота гостей. Причиной этому стала игра рукой Брызгалова внутри собственной штрафной. Момент довольно спорный, - но, быть может, Вилков просто устал, как и зритель, от этой борцовской чехарды на поле и решил добавить огня.Бухаров пенальти реализовал и на перерыв "Ростов" ушел с минимальным преимуществом."Анжи" после перерыва постаралось сразу же отыграться и даже имело один стопроцентный момент, но здорово сыграл Абаев, дважды подряд не позволивший махачкалинцам сравнять счёт - сначала после удара Прудникова, а затем игравшего на добивании Данченко. Хозяева, видимо, воодушевились подвигами своего партнёра и практически сразу после этого удвоили своё преимущество. Вновь не с игры, вновь отличился Бухаров, - Александр замкнул подачу с углового.В оставшееся время "Анжи" наиграло на пару не самых дурных подходов, но ничего толкового из этого извлечь махачкалинцы так и не смогли. По такой игре 2:0 казалось приговором - им же этот счёт и стал. "Дончане" вели игру спокойно и без нервов, контролировали соперника и лишний раз не рисковали. По итогам этой победы они прерывали свою серию без побед и, стоит думать, хорошенько порадовали себя и болельщиков в конце календарного года.Бухаров, 44 (пен.), 58Абаев, Паршивлюк, Макеев, Вилюш, Ингасон, Гацкан, Калачёв (Зуев, 62), Ионов (Думбия, 88), Байрамян, Маер, Бухаров (Дядюн, 72).Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев (Лескано, 66), Бакаев, Брызгалов, Чайковский, Данченко (Яковлев, 77), Прудников (Гулиев, 75), Маркелов.Маер, 31, Гацкан, 86, Ингасон, 90+1, Лескано, 90+1