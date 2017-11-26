Дитер Хекинг: очень хорошо чувствовать себя победителем после матча с "Баварией"

Главный тренер менхенгладбахской "Борусси" Дитер Хекинг подвел итоги встречи с "Баварией" (2:1), отметив, что его команда оставляла очень мало пространства для соперника."Очень хорошо чувствовать себя победителем. Мы планировали играть азартно. Мы оставили очень мало пространства для соперника, и в нужные моменты удача была на нашей стороне.Мне бы хотелось больше контроля мяча во второй половине, иначе игра превращается в осаду", — сказал Хекинг.