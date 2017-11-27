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Роберто Манчини: возглавить сборную Италии для меня было бы огромной честью

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини признался, что был бы не против возглавить сборную Италии.

"Возглавить национальную сборную – заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы огромной честью", - цитирует Манчини Football Italia.

Ранее сообщалось, что Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Также национальную команду Италии могут возглавить Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери.
Теги: Манчини Сборная Италии
Сегодня, 07:21
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