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Йоахим Лев после сборной Германии может перебраться в "Баварию"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить "Баварию" в 2019 году.

После увольнения Лева с поста национальной сборной, "Бавария" намерена пригласить его к себе, передает "Газета.Ru".

В СМИ сообщается, что 57-летний немец намерен взять годичную паузу в работе после чемпионата мира в России.
Теги: Лев Бавария
Сегодня, 13:52
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