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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Совсем неитальянский футбол
В ледяной Москве конца ноября "Спартак" и "Зенит" выдали огненный матч, победа в котором досталась спартаковцам. Песнь льда и пламени - в обзоре Rusfootball.info вашему вниманию.
Понедельник - день тяжёлый... РФПЛ вспомнила об этой поговорке и решила немножечко облегчить конец первого дня недели для футбольных болельщиков, поставив главный матч тура на сегодняшний вечер. Действующие чемпионы страны московские спартаковцы под руководством Массимо Карреры принимали гостей из Санкт-Петербурга в надежде на реванш после разгромного поражения в первом круге 1-5 на "Крестовском".
Гости прилетели в Москву в хорошем настроении. После продолжительной серии без побед в чемпионате "Зенит", наконец, набрал три очка во внутреннем первенстве, разгромив "Тосно", а после этого в групповом этапе лиги Европы полурезервным составом был обыгран македонский "Вардар". "Зенит" уже обеспечил себе еврокубковую весну, но всё ещё продолжает радовать своих болельщиков, заполняющих новый красавец-стадион, на международной арене этой осенью. В Санкт-Петербурге остался не до конца восстановившийся после травмы со сборной Испании Лунёв и Шатов, в остальном, состав Манчини привёз с собой боевой.
В запасе сине-бело-голубых остались главный бомбардир лиги Европы Ригони, бывший форвард "Спартака" Дзюба и резво стартовавший поначалу, но затем выпавший из основной обоймы и сыгравший лишь один полный матч этой осенью в премьер-лиге Дриусси. Атаку составило трио из Кокорина, Полоза и Жиркова.
"Спартак" перед очной встречей отставал от соперников на пять очков. Не сумев переиграть в лиге чемпионов у себя дома "Марибор", обидно пропустив на последних минутах, красно-белые рассчитывали извиниться перед своими болельщиками. И схему Каррера выпустил довольно откровенную. Хозяева начали по схеме 4-4-2 с реактивными флангами. Луис Адриано и Зе Луишу по флангам помогали Промес и Самедов. В центре защиты вышли Джикия и Боккетти, Кутепов остался в запасе, Ташчи и вовсе не попал в заявку на матч.
Перед стартовым свистком арбитра встречи прошла трогательная акция, в ходе которой восстанавливающийся от инсульта болельщик "Спартака" по имени Петя встал с инвалидной коляски и произвёл символический удар по мячу. Его мама, впрочем как и многие, видевшие это, не сдержали слёз.
Начали красно-белые действительно по-хозяйски. Адриано забил быстрый гол, но Виталий Мешков гол не засчитал, зафиксировав положение вне игры у бразильского форварда. "Спартак" продолжил в том же духе, и Самедов вскоре открыл счёт в матче легитимным способом. Подача Комбарова с левого фланга, и Александр, сместившийся в центр, ювелирным ударом переправил мяч в дальний угол ворот Лодыгина.
Игра, и без того не отличавшаяся особой закрытостью, ожидаемо превратилась в спектакль после первого забитого мяча. Стычка Паредеса и Самедова, спасение Джикии при открывании Кокорина во вратарской "Спартака" - на "Открытие-арене" было на что посмотреть. Хозяевам удалось забить ещё один, благодаря такой игре, на 30-ой минуте. Адриано принял мяч в опорной зоне "Зенита" от Зе Луиша, и прекрасным обводящим ударом удвоил преимущество своей команды.
Манчини отреагировал моментально, убрав Краневиттера и выпустив вместо него Ригони. Тут же "Зениту" удалось отквитать один мяч, хотя это и нельзя связать напрямую с заменой. Кришито удался точный дальний удар сквозь нескольких игроков своей и чужой команды. Селихов, возможно, просто не успел разглядеть начало этого выстрела.
После этого игра всё-таки взяла небольшую паузу, но до перерыва у гостей ещё был реальный шанс сравнять счёт в матче. Жирков прорвался по левому флангу и навесил на Кокорина, который ударил головой в штангу, влетев вместо мяча в ворота сам.
В перерыве Каррера поменял автора первого забитого мяча Самедова, отметившегося ещё и горчичником, на Зобнина, получающего постепенно всё больше и больше игрового времени после восстановления от тяжёлой травмы. Тот сразу поучаствовал в опасном моменте своей команды, отпасовав на Комбарова, но Зе Луиш не успел откликнуться на передачу от Дмитрия.
По ходу матча на поле появился нещадно освистываемый на предматчевой разминке Артём Дзюба, вышедший вместо инертного Смольникова. Неразберихой в построениях команды из Санкт-Петербурга чуть не воспользовался Адриано, убежавший к воротам Лодыгина, но Маммана в отчаянном подкате, рискуя получить прямую красную карточку и пенальти в свои ворота, выбил мяч на угловой. Вскоре аргентинский защитник вновь продемонстрировал отменную горизонтальную игру, отобрав мяч на сей раз у Зе Луиша.
В концовке игры Фернандо за пять минут отхватил две жёлтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве на последние мгновения этой встречи. В эти мгновения Дзюба сбрасывал мяч на 11-метровую отметку сопернику, Комбаров уезжал с поля на электрокаре досрочно, повредив в борьбе спину, а Джикия спотыкался о Мешкова. Однако "Спартаку" удалось не только сохранить победный счёт, сформировавшийся ещё в первом тайме, но и забить "Зениту" третий, когда гости совсем перестали играть в обороне. В итоговом протоколе отметился вышедший на замену Пашалич. Красно-белые приближаются к "Зениту" на расстояние двух очков, взяв реванш за летнее поражение в Санкт-Петербурге.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Чемпионат России, 18-ый тур
"Спартак" (Москва) 3–1 "Зенит" (Санкт-Петербург)
Голы: Самедов, 20; Адриано, 30; Пашалич, 90+8 - Кришито, 35
"Спартак": Селихов, Комбаров, Боккетти, Джикия, Ещенко, Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано (Пашалич, 75), Зе Луиш
"Зенит": Лодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ригони, 35), Жирков, Полоз (Дриусси, 79), Кокорин
Предупреждения: Самедов, 24; Глушаков, 45; Зобнин, 68; Фернандо, 79; Зе Луиш, 82 - Паредес, 24; Ригони, 81
Удаление: Фернандо, 85
"Спартак" (Москва) 3–1 "Зенит" (Санкт-Петербург)
Голы: Самедов, 20; Адриано, 30; Пашалич, 90+8 - Кришито, 35
"Спартак": Селихов, Комбаров, Боккетти, Джикия, Ещенко, Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано (Пашалич, 75), Зе Луиш
"Зенит": Лодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ригони, 35), Жирков, Полоз (Дриусси, 79), Кокорин
Предупреждения: Самедов, 24; Глушаков, 45; Зобнин, 68; Фернандо, 79; Зе Луиш, 82 - Паредес, 24; Ригони, 81
Удаление: Фернандо, 85
Понедельник - день тяжёлый... РФПЛ вспомнила об этой поговорке и решила немножечко облегчить конец первого дня недели для футбольных болельщиков, поставив главный матч тура на сегодняшний вечер. Действующие чемпионы страны московские спартаковцы под руководством Массимо Карреры принимали гостей из Санкт-Петербурга в надежде на реванш после разгромного поражения в первом круге 1-5 на "Крестовском".
Гости прилетели в Москву в хорошем настроении. После продолжительной серии без побед в чемпионате "Зенит", наконец, набрал три очка во внутреннем первенстве, разгромив "Тосно", а после этого в групповом этапе лиги Европы полурезервным составом был обыгран македонский "Вардар". "Зенит" уже обеспечил себе еврокубковую весну, но всё ещё продолжает радовать своих болельщиков, заполняющих новый красавец-стадион, на международной арене этой осенью. В Санкт-Петербурге остался не до конца восстановившийся после травмы со сборной Испании Лунёв и Шатов, в остальном, состав Манчини привёз с собой боевой.
В запасе сине-бело-голубых остались главный бомбардир лиги Европы Ригони, бывший форвард "Спартака" Дзюба и резво стартовавший поначалу, но затем выпавший из основной обоймы и сыгравший лишь один полный матч этой осенью в премьер-лиге Дриусси. Атаку составило трио из Кокорина, Полоза и Жиркова.
"Спартак" перед очной встречей отставал от соперников на пять очков. Не сумев переиграть в лиге чемпионов у себя дома "Марибор", обидно пропустив на последних минутах, красно-белые рассчитывали извиниться перед своими болельщиками. И схему Каррера выпустил довольно откровенную. Хозяева начали по схеме 4-4-2 с реактивными флангами. Луис Адриано и Зе Луишу по флангам помогали Промес и Самедов. В центре защиты вышли Джикия и Боккетти, Кутепов остался в запасе, Ташчи и вовсе не попал в заявку на матч.
Перед стартовым свистком арбитра встречи прошла трогательная акция, в ходе которой восстанавливающийся от инсульта болельщик "Спартака" по имени Петя встал с инвалидной коляски и произвёл символический удар по мячу. Его мама, впрочем как и многие, видевшие это, не сдержали слёз.
Начали красно-белые действительно по-хозяйски. Адриано забил быстрый гол, но Виталий Мешков гол не засчитал, зафиксировав положение вне игры у бразильского форварда. "Спартак" продолжил в том же духе, и Самедов вскоре открыл счёт в матче легитимным способом. Подача Комбарова с левого фланга, и Александр, сместившийся в центр, ювелирным ударом переправил мяч в дальний угол ворот Лодыгина.
Игра, и без того не отличавшаяся особой закрытостью, ожидаемо превратилась в спектакль после первого забитого мяча. Стычка Паредеса и Самедова, спасение Джикии при открывании Кокорина во вратарской "Спартака" - на "Открытие-арене" было на что посмотреть. Хозяевам удалось забить ещё один, благодаря такой игре, на 30-ой минуте. Адриано принял мяч в опорной зоне "Зенита" от Зе Луиша, и прекрасным обводящим ударом удвоил преимущество своей команды.
Манчини отреагировал моментально, убрав Краневиттера и выпустив вместо него Ригони. Тут же "Зениту" удалось отквитать один мяч, хотя это и нельзя связать напрямую с заменой. Кришито удался точный дальний удар сквозь нескольких игроков своей и чужой команды. Селихов, возможно, просто не успел разглядеть начало этого выстрела.
После этого игра всё-таки взяла небольшую паузу, но до перерыва у гостей ещё был реальный шанс сравнять счёт в матче. Жирков прорвался по левому флангу и навесил на Кокорина, который ударил головой в штангу, влетев вместо мяча в ворота сам.
В перерыве Каррера поменял автора первого забитого мяча Самедова, отметившегося ещё и горчичником, на Зобнина, получающего постепенно всё больше и больше игрового времени после восстановления от тяжёлой травмы. Тот сразу поучаствовал в опасном моменте своей команды, отпасовав на Комбарова, но Зе Луиш не успел откликнуться на передачу от Дмитрия.
По ходу матча на поле появился нещадно освистываемый на предматчевой разминке Артём Дзюба, вышедший вместо инертного Смольникова. Неразберихой в построениях команды из Санкт-Петербурга чуть не воспользовался Адриано, убежавший к воротам Лодыгина, но Маммана в отчаянном подкате, рискуя получить прямую красную карточку и пенальти в свои ворота, выбил мяч на угловой. Вскоре аргентинский защитник вновь продемонстрировал отменную горизонтальную игру, отобрав мяч на сей раз у Зе Луиша.
В концовке игры Фернандо за пять минут отхватил две жёлтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве на последние мгновения этой встречи. В эти мгновения Дзюба сбрасывал мяч на 11-метровую отметку сопернику, Комбаров уезжал с поля на электрокаре досрочно, повредив в борьбе спину, а Джикия спотыкался о Мешкова. Однако "Спартаку" удалось не только сохранить победный счёт, сформировавшийся ещё в первом тайме, но и забить "Зениту" третий, когда гости совсем перестали играть в обороне. В итоговом протоколе отметился вышедший на замену Пашалич. Красно-белые приближаются к "Зениту" на расстояние двух очков, взяв реванш за летнее поражение в Санкт-Петербурге.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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