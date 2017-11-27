Опрос:

Новости партнеров

Андрей Червиченко: последние 20 минут валяния игроков "Спартака" на газоне убрали все позитивные моменты от футбола

Андрей Червиченко: последние 20 минут валяния игроков "Спартака" на газоне убрали все позитивные моменты от футбола Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Зенита" (3:1) в рамках 18-го тура чемпионата России.

- Об игре:

Двоякие, странные впечатления. Очень хотелось похвалить "Спартак", но последние 20 минут валяния на газоне по делу и без дела лично для убрали все позитивные моменты от футбола. А так, первые 30 минут "красно-белые" провели лучше, а второй гол - это была комбинация в лучших традициях, просто на загляденье. А дальше - бодание обоюдо острое.

Основной итог встречи, как мне кажется, стремительно падающие акции Манчини. "Зенит" при нём очень ярко начал, но, вероятно, не на его багаже. Сейчас команде, учитывая огромную работу на трансферном рынке, нужно доказывать, что она идёт вверх, а получается, что питерцы регулярно идут вниз. Напрашивается вывод, что, возможно, Манчини по делу выставляли из предыдущих клубов. Наверное, нашу сборную пронесло, что он её в своё время не возглавил.

Проблема "Зенита" мне видится в отсутствии рисунка игры. Нет слаженности, нет комбинаций, как, например, у "Спартака" в эпизоде с голом Луиcа Адриано. Передача, навес, какая-то борьба... не понимаю, во что нынешний "Зенит" играет. Ну и, проблемы в обороне, хотя они есть у обеих команд, просто "Спартаку" сегодня больше повезло, особенно когда Кокорин в конце первого тайма попал в штангу, этот эпизод вообще в другую сторону мог игру перевернуть.

Я чуть больше общаюсь с футбольными людьми, и знаю мнение, причём из самого "Зенита", что многие не понимают, что делает Манчини. Речь не только о минувшей игре. Я думаю, что в пятёрке, которая претендует на золотые медали, у питерцев в последних 10 турах худшая выстроенная игра. Индивидуальное мастерство игроков высокое, но обдуманных действий никаких.

- Об игре Кокорина и Промеса:

С Промесом не так уж и сложно играть, если ему противостоит такой же скоростной футболист, не дающий голландцу в традиционном стиле уходить на дриблинге вправо от себя. Несмотря на мою критику Манчини, всё равно он помастеровитее Шалимова, и своим игрокам объяснил, как Промеса сдерживать. Что касается Кокорина, то я бы не сказал, что он выглядел плохо. Проблема мне видится в том, что ему не с кем отыграться, ему нужен кто-то, кто выведет его на пик атаки. Плеймекера типа Титова или Лоськова, в "Зените" такого футболиста нет.

- О лучшем футболисте встречи:

Джикия, например, мне очень нравится, хотя я в начале сезона в нём сомневался. Наверное, он сейчас лучший защитник РФПЛ и будущее нашей сборной. А в целом, наверное, назову лучшим Селихова, который выглядел очень уверенно, и в эпизоде с задымлённой штрафной площадью дважды спас свою команду, это был очень важный момент.
Сегодня, 23:00
Напечатать
29
(7)
№29 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 23:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
а считается, что в холодные ночи жирные слизни на ветки не выползают... ненаучный парадокс: существо, люто ненавидящее клуб, давший ему в жизни известность и жирный кусок.
Регистрация: 30.11.2013
№28 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 23:35) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Индивидуальное мастерство игроков высокое, но обдуманных действий никаких.
соглашусь...вопросов к Манчини много. От аргентинской диаспоры все ждут большего, а пока видим, что именно наши тащат игру(кроме Дзюбы), даже пенсионер Жирков, а Дриусси на лавке сидит.


Вы реально ждёте что аргентинцы будут тащить Зенит к чемпионству?
Их же не 11 человек!
Регистрация: 14.04.2008
№27 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:33) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: nevada007
С заслуженной победой, Спартак!!!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№26 Написал: Артём Кантюков Центр Вселенной . (Сегодня, 23:32) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
СТЫДННО должно быть УБОГИМ СВИНЬЯМ за последние 20 минут валяния мелких грязных фолов и тянуние времени !" Уебки ущербные .


--------------------
= СЛАВА РУССКИМ ГЕРОЯМ =
Регистрация: 1.04.2012
№25 Написал: MIG Piter (Сегодня, 23:27) #
  • 0
  •  (2)
online

Червиченко, заметьте, правду матку вновь рубит

- Манчини, всё равно он помастеровитее Шалимова, и своим игрокам объяснил, как Промеса сдерживать.
- Что касается Кокорина, то я бы не сказал, что он выглядел плохо. Проблема мне видится в том, что ему не с кем отыграться, ему нужен кто-то, кто выведет его на пик атаки. Плеймекера типа Титова или Лоськова, в "Зените" такого футболиста нет.
- Джикия, например, мне очень нравится, хотя я в начале сезона в нём сомневался. Наверное, он сейчас лучший защитник РФПЛ и будущее нашей сборной.


да и остальные моменты, как бы кому они ни не нравились, но тоже правда. И про Спартак, и про Зенит, и про Краснодар. Не истерите.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№24 Написал: nevada007 (Сегодня, 23:24) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
блят..во!!! откуда кто взял 20 минут???!!!! началось всё после травмы Комбарова на 90й минуте!!! Потом Зобу зацепили и Джику (судья)!!! да вот только один хрен: именно Спартак в концовке, в меньшестве по делу добил бомжей..... С заслуженной победой, Спартак!!!
Регистрация: 27.05.2016
№23 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 23:23) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опять отговорки ... Если бы не штанга , если бы не дым ... Как же Спартак должен играть , как Барселона , в тики - так у что ли , чтобы не вызывать ни чьих споров и рассуждений .???!Только это будет уже не Спартак...
Регистрация: 18.06.2015
№22 Написал: Barmaley (Сегодня, 23:18) #
  • -2
  •  (4)
online

Shabnak,
Так обоим по желтой дали. А вот Зе Луиш упал без движения , а когда Зенит выбил мяч, встал как ни в чем небывало и побежал как конь. тоже не очень красиво смотрелось. Но в основном Спартак по делу победил.
Регистрация: 17.04.2017
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Индивидуальное мастерство игроков высокое, но обдуманных действий никаких.
соглашусь...вопросов к Манчини много. От аргентинской диаспоры все ждут большего, а пока видим, что именно наши тащат игру(кроме Дзюбы), даже пенсионер Жирков, а Дриусси на лавке сидит.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: ZeArt (Сегодня, 23:16) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Согласен на счет Манчини.Накупили кучу футболистов.А игры осмысленной нет.Странные решения выбора состава в который раз.При чем уровень футболистов пока помогает держаться в верху,но если так будет дальше то это не долго.Вон Семин пришел и сразу Локо почти чемпион.А Зенит второй сезон себя ищет не как найти не может.И вообще верните Спалетти.
Регистрация: 15.07.2017
№19 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 23:14) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Потеряйся, червивая шняга...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№18 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 23:11) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
а что только 20 минут? давай уже все 45. зацепились за причину.
Регистрация: 21.12.2010
№17 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 23:10) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
но розовые называют это победой

Ну, хочешь я, назову это поражением. Тебе от этого будет лучше?


--------------------
Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№16 Написал: seryu Москва (Сегодня, 23:09) #
  • +11
  •  (11)

Цитата: Zamba
"Спартак", но последние 20 минут валяния на газоне по делу и без дела лично для убрали все позитивные моменты от футбола.

но розовые называют это победой

А голубые были настолько уверенны в своей победе,
что теперь даже и не знают какую отмазку придумать.
Регистрация: 17.03.2009
№15 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 23:09) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
но розовые называют это победой

Если тебе будет от этого легче, назовем это случайной викторией.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№14 Написал: кандид (Сегодня, 23:09) #
  • +7
  •  (9)
online

Цитата: sparwik53
Блессинг с Утекаем почитате своего кумира, особенно про Зенит, понравилось?

Хрен Вы их найдете сегодня на ветке joy Червь и тут не удержался говном кинуть imp
Регистрация: 29.09.2016
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 23:09) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак слишком много очков потерял в концовках,когда Комбарова уносили это сложно считать затяжкой,а вот то что Мешок добавил в два раза больше к добавленному времени это говорит о том что он тянул зенит к ничейки и вообще в целом не понравилось его судейство,бороться не давал командам и офсайдов кучу насвистел в начале,которых близко не было,вот гол Адриано правильно отменен,а вторая желтая Фернандо,это чистой воды самодеятельность
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:09) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
А других слов в заголовок вынести не судьба?
Манчини по делу выставляли из предыдущих клубов. Наверное, нашу сборную пронесло, что он её в своё время не возглавил.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Shabnak (Сегодня, 23:09) #
  • +13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валялись, не поспорить. Но давайте того клоуна вспомним, который с Зелуишем потолкался, ударил его в ответ, а потом вспомнил, что за лицо надо ухватиться :)
Регистрация: 28.01.2012
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 23:08) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Если судья забил на правила, то что остается? Тем более, если из валяний убрать "по делу", то останется совсем немного. )))

Хотелось бы вспомнить эпизод с Зе, которого снесли у штрафной на последних минутах, а Мешков просто на это забил. )))
Червяк тоже его не вспоминает. А с чего бы? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: est Нарва (Сегодня, 23:08) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
За фол против Комбарова с поля удаляют
пидересы вот валяются
Регистрация: 1.04.2012
№8 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 23:07) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Канешно Передас своими симуляциями его только украсил))
Червяк,как и бамжатня в целом,смешон


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№7 Написал: IOGAN BRAMS Bremen (Сегодня, 23:06) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
В некоторых словах есть здравый смысл
Регистрация: 27.11.2017
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:05) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Блессинг с Утекаем почитате своего кумира, особенно про Зенит, понравилось?
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 23:05) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
и это всё?
Червиченко халтурит!

Цитата: Zamba
"Спартак", но последние 20 минут валяния на газоне по делу и без дела лично для убрали все позитивные моменты от футбола.

но розовые называют это победой


Сомневаешься? Смотри счёт на табло!
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: Хидя (Сегодня, 23:03) #
  • +6
  •  (8)
online

дайте Роберто поработать!
Регистрация: 13.03.2017
№3 Написал: Thor (Сегодня, 23:02) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Новый мем "Багаж Луческу" blush


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 23:02) #
  • -15
  •  (25)
Болеет за:
ЦСКА
это теперь такая новая тактику у кб, чтобы снова не обосраться в концовке


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 23:02) #
  • -20
  •  (24)
Болеет за:
«Зенит»
"Спартак", но последние 20 минут валяния на газоне по делу и без дела лично для убрали все позитивные моменты от футбола.

но розовые называют это победой
Регистрация: 20.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.