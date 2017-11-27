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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Андрей Червиченко: последние 20 минут валяния игроков "Спартака" на газоне убрали все позитивные моменты от футбола
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Зенита" (3:1) в рамках 18-го тура чемпионата России.
- Об игре:
Двоякие, странные впечатления. Очень хотелось похвалить "Спартак", но последние 20 минут валяния на газоне по делу и без дела лично для убрали все позитивные моменты от футбола. А так, первые 30 минут "красно-белые" провели лучше, а второй гол - это была комбинация в лучших традициях, просто на загляденье. А дальше - бодание обоюдо острое.
Основной итог встречи, как мне кажется, стремительно падающие акции Манчини. "Зенит" при нём очень ярко начал, но, вероятно, не на его багаже. Сейчас команде, учитывая огромную работу на трансферном рынке, нужно доказывать, что она идёт вверх, а получается, что питерцы регулярно идут вниз. Напрашивается вывод, что, возможно, Манчини по делу выставляли из предыдущих клубов. Наверное, нашу сборную пронесло, что он её в своё время не возглавил.
Проблема "Зенита" мне видится в отсутствии рисунка игры. Нет слаженности, нет комбинаций, как, например, у "Спартака" в эпизоде с голом Луиcа Адриано. Передача, навес, какая-то борьба... не понимаю, во что нынешний "Зенит" играет. Ну и, проблемы в обороне, хотя они есть у обеих команд, просто "Спартаку" сегодня больше повезло, особенно когда Кокорин в конце первого тайма попал в штангу, этот эпизод вообще в другую сторону мог игру перевернуть.
Я чуть больше общаюсь с футбольными людьми, и знаю мнение, причём из самого "Зенита", что многие не понимают, что делает Манчини. Речь не только о минувшей игре. Я думаю, что в пятёрке, которая претендует на золотые медали, у питерцев в последних 10 турах худшая выстроенная игра. Индивидуальное мастерство игроков высокое, но обдуманных действий никаких.
- Об игре Кокорина и Промеса:
С Промесом не так уж и сложно играть, если ему противостоит такой же скоростной футболист, не дающий голландцу в традиционном стиле уходить на дриблинге вправо от себя. Несмотря на мою критику Манчини, всё равно он помастеровитее Шалимова, и своим игрокам объяснил, как Промеса сдерживать. Что касается Кокорина, то я бы не сказал, что он выглядел плохо. Проблема мне видится в том, что ему не с кем отыграться, ему нужен кто-то, кто выведет его на пик атаки. Плеймекера типа Титова или Лоськова, в "Зените" такого футболиста нет.
- О лучшем футболисте встречи:
Джикия, например, мне очень нравится, хотя я в начале сезона в нём сомневался. Наверное, он сейчас лучший защитник РФПЛ и будущее нашей сборной. А в целом, наверное, назову лучшим Селихова, который выглядел очень уверенно, и в эпизоде с задымлённой штрафной площадью дважды спас свою команду, это был очень важный момент.
- Об игре:
Двоякие, странные впечатления. Очень хотелось похвалить "Спартак", но последние 20 минут валяния на газоне по делу и без дела лично для убрали все позитивные моменты от футбола. А так, первые 30 минут "красно-белые" провели лучше, а второй гол - это была комбинация в лучших традициях, просто на загляденье. А дальше - бодание обоюдо острое.
Основной итог встречи, как мне кажется, стремительно падающие акции Манчини. "Зенит" при нём очень ярко начал, но, вероятно, не на его багаже. Сейчас команде, учитывая огромную работу на трансферном рынке, нужно доказывать, что она идёт вверх, а получается, что питерцы регулярно идут вниз. Напрашивается вывод, что, возможно, Манчини по делу выставляли из предыдущих клубов. Наверное, нашу сборную пронесло, что он её в своё время не возглавил.
Проблема "Зенита" мне видится в отсутствии рисунка игры. Нет слаженности, нет комбинаций, как, например, у "Спартака" в эпизоде с голом Луиcа Адриано. Передача, навес, какая-то борьба... не понимаю, во что нынешний "Зенит" играет. Ну и, проблемы в обороне, хотя они есть у обеих команд, просто "Спартаку" сегодня больше повезло, особенно когда Кокорин в конце первого тайма попал в штангу, этот эпизод вообще в другую сторону мог игру перевернуть.
Я чуть больше общаюсь с футбольными людьми, и знаю мнение, причём из самого "Зенита", что многие не понимают, что делает Манчини. Речь не только о минувшей игре. Я думаю, что в пятёрке, которая претендует на золотые медали, у питерцев в последних 10 турах худшая выстроенная игра. Индивидуальное мастерство игроков высокое, но обдуманных действий никаких.
- Об игре Кокорина и Промеса:
С Промесом не так уж и сложно играть, если ему противостоит такой же скоростной футболист, не дающий голландцу в традиционном стиле уходить на дриблинге вправо от себя. Несмотря на мою критику Манчини, всё равно он помастеровитее Шалимова, и своим игрокам объяснил, как Промеса сдерживать. Что касается Кокорина, то я бы не сказал, что он выглядел плохо. Проблема мне видится в том, что ему не с кем отыграться, ему нужен кто-то, кто выведет его на пик атаки. Плеймекера типа Титова или Лоськова, в "Зените" такого футболиста нет.
- О лучшем футболисте встречи:
Джикия, например, мне очень нравится, хотя я в начале сезона в нём сомневался. Наверное, он сейчас лучший защитник РФПЛ и будущее нашей сборной. А в целом, наверное, назову лучшим Селихова, который выглядел очень уверенно, и в эпизоде с задымлённой штрафной площадью дважды спас свою команду, это был очень важный момент.
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