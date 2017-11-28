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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Лепёхин: сегодняшний матч абсолютно никак не повлиял на гонку за чемпионство
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост начальника брянского "Динамо", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру питерцев в матче 18-го тура Премьер-Лиги против "Спартака" (1:3).
- О матче:
В целом, игра понравилась, и если таких матчей будет больше, наверное, можно будет говорить о каком-то европейском уровне российского чемпионата. Такие матчи у нас бывают, но не очень часто. А в этой игре присутствовал нерв до 98-й минуты, обе команды имели голевые моменты, да и в целом, качество игры, стадион, комментаторы - всё понравилось!
У "Зенита" не получилось самое простое - реализовать имевшиеся моменты. При счёте 0:2 свои моменты необходимо было использовать, ведь складывалось ощущение, что даже в таких обстоятельствах команда не безнадёжна. Имеются вопросы по составу к Манчини? Тренер, на мой взгляд, признал свою ошибку, сделав замену на 30-й минуте. Но в целом, у меня нет никаких сомнений в том, что Манчини ставит всегда максимально оптимальный стартовый состав. У него идёт постоянная ротация, тренер либо находится в поиске, либо у него система работы с 15-16 футболистами на регулярной основе.
Игра в "навал" "Зенита" в начале второго тайма? Возможно, это была не установка тренера, а так решили действовать футболисты, исходя из хода событий. "Спартак" оборонялся большим количеством, тонкие передачи низом не проходили, поэтому навесы в таком случае - оправданный ход.
- Об игре Юрия Лодыгина:
Думаю, в любом случае будет играть Лунёв, но Лодыгин показал тренерскому штабу, что готов играть и помогать команде. Я не критиковал ранее Юрия не потому, что вижу в нём Льва Яшина, просто мне не нравится, что пресса и болельщики начинают серьёзно критиковать голкипера за несколько неудачных матчей, хотя до этого он два года кряду был безальтернативным футболистом стартового состава. Это, как минимум, несправедливо.
- О турнирной таблице:
Сегодняшний матч абсолютно никак не повлиял на гонку за чемпионство. Даже победа "Зенита" ничего бы не меняла. Очень хорошо нужно провести зимний перерыв, очень многое будет зависеть от работы клубов на трансферном рынке, и от работы команды на сборах. Хотя вновь подчеркну, что отечественный чемпионат неправильно разорван на две части с перерывом в четыре месяца, который может ход событий перевернуть на 180 градусов. Отрыв "Локомотива" не фатален ни для "Зенита", ни для ЦСКА, ни для "Спартака".
- О лучшем игроке встречи:
Трудно сделать выбор. Пожалуй, остановлюсь на Маммане, хоть команда и проиграла, но он сделал 2 просто фантастических подката, ведь 1:3 могло стать ещё раньше. Хотя и Джикия сыграл очень успешно, нейтрализовав Кокорина, но Маммана в ключевых эпизодах и качественно отрабатывал, и в целом сделал это, страхуя партнёров и идя на определённый риск.
- О матче:
В целом, игра понравилась, и если таких матчей будет больше, наверное, можно будет говорить о каком-то европейском уровне российского чемпионата. Такие матчи у нас бывают, но не очень часто. А в этой игре присутствовал нерв до 98-й минуты, обе команды имели голевые моменты, да и в целом, качество игры, стадион, комментаторы - всё понравилось!
У "Зенита" не получилось самое простое - реализовать имевшиеся моменты. При счёте 0:2 свои моменты необходимо было использовать, ведь складывалось ощущение, что даже в таких обстоятельствах команда не безнадёжна. Имеются вопросы по составу к Манчини? Тренер, на мой взгляд, признал свою ошибку, сделав замену на 30-й минуте. Но в целом, у меня нет никаких сомнений в том, что Манчини ставит всегда максимально оптимальный стартовый состав. У него идёт постоянная ротация, тренер либо находится в поиске, либо у него система работы с 15-16 футболистами на регулярной основе.
Игра в "навал" "Зенита" в начале второго тайма? Возможно, это была не установка тренера, а так решили действовать футболисты, исходя из хода событий. "Спартак" оборонялся большим количеством, тонкие передачи низом не проходили, поэтому навесы в таком случае - оправданный ход.
- Об игре Юрия Лодыгина:
Думаю, в любом случае будет играть Лунёв, но Лодыгин показал тренерскому штабу, что готов играть и помогать команде. Я не критиковал ранее Юрия не потому, что вижу в нём Льва Яшина, просто мне не нравится, что пресса и болельщики начинают серьёзно критиковать голкипера за несколько неудачных матчей, хотя до этого он два года кряду был безальтернативным футболистом стартового состава. Это, как минимум, несправедливо.
- О турнирной таблице:
Сегодняшний матч абсолютно никак не повлиял на гонку за чемпионство. Даже победа "Зенита" ничего бы не меняла. Очень хорошо нужно провести зимний перерыв, очень многое будет зависеть от работы клубов на трансферном рынке, и от работы команды на сборах. Хотя вновь подчеркну, что отечественный чемпионат неправильно разорван на две части с перерывом в четыре месяца, который может ход событий перевернуть на 180 градусов. Отрыв "Локомотива" не фатален ни для "Зенита", ни для ЦСКА, ни для "Спартака".
- О лучшем игроке встречи:
Трудно сделать выбор. Пожалуй, остановлюсь на Маммане, хоть команда и проиграла, но он сделал 2 просто фантастических подката, ведь 1:3 могло стать ещё раньше. Хотя и Джикия сыграл очень успешно, нейтрализовав Кокорина, но Маммана в ключевых эпизодах и качественно отрабатывал, и в целом сделал это, страхуя партнёров и идя на определённый риск.
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