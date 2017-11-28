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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Веденеев: таких команд, как "Спартак", у нас в премьер-лиге на сегодня больше нет
Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев высказался относительно поражения сине-бело-голубых от "Спартака" (1:3) в матче премьер-лиге.
"Результат определяется соотношением забитых и пропущенных мячей, а они – следствие ошибок. Но прежде чем скажем о них, надо признать: "Спартак" был сегодня силен. Команда Карреры сейчас набрала очень хорошую спортивную форму, а главное – что в превосходной форме находятся три игрока линии атаки красно-белых.
Думаю, что при подготовке к матчу на этот нюанс делался особый акцент. Но, видимо, не до каждого игрока "Зенита" дошли указания тренерского штаба. Ведь не то чтобы не справились – даже не пытались нейтрализовать эту тройку. "Спартак" забивал свои голы в разреженном пространстве. Начало игры, все еще свежие – надо было плотнее сыграть. Но поплотнее не получилось – и получили два гола.
Но не могу не подчеркнуть: голы "Спартака" были на зависть. Редко когда увидишь такую идеальную подачу Комбарова, которая получилась у него, может быть, впервые в карьере, и такой точный удар головой Самедова, который, наверное, раньше раз в жизни забивал со "второго этажа". А второй мяч "Спартака" и вовсе получился очень красивым. Несколько передач в одно касание и прицельный обводящий удар. Загляденье! При таких голах язык не повернется упрекать оборону "Зенита".
Игроки "Зенита" находятся в хорошей форме, что и показали концовка первого и второй тайм. Двигалась команда неплохо. Просто пришла пора определиться с основным составом. Нужен костяк, на котором держится игра. А "Спартак" был очень хорош. На мой взгляд, таких команд, как "Спартак", у нас в РФПЛ на сегодня больше нет.
"Зенит" же в какой-то мере постигла расплата. Слишком все было гладко на старте сезона: поверили, что дальше пойдёт по накатанной", – цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
"Результат определяется соотношением забитых и пропущенных мячей, а они – следствие ошибок. Но прежде чем скажем о них, надо признать: "Спартак" был сегодня силен. Команда Карреры сейчас набрала очень хорошую спортивную форму, а главное – что в превосходной форме находятся три игрока линии атаки красно-белых.
Думаю, что при подготовке к матчу на этот нюанс делался особый акцент. Но, видимо, не до каждого игрока "Зенита" дошли указания тренерского штаба. Ведь не то чтобы не справились – даже не пытались нейтрализовать эту тройку. "Спартак" забивал свои голы в разреженном пространстве. Начало игры, все еще свежие – надо было плотнее сыграть. Но поплотнее не получилось – и получили два гола.
Но не могу не подчеркнуть: голы "Спартака" были на зависть. Редко когда увидишь такую идеальную подачу Комбарова, которая получилась у него, может быть, впервые в карьере, и такой точный удар головой Самедова, который, наверное, раньше раз в жизни забивал со "второго этажа". А второй мяч "Спартака" и вовсе получился очень красивым. Несколько передач в одно касание и прицельный обводящий удар. Загляденье! При таких голах язык не повернется упрекать оборону "Зенита".
Игроки "Зенита" находятся в хорошей форме, что и показали концовка первого и второй тайм. Двигалась команда неплохо. Просто пришла пора определиться с основным составом. Нужен костяк, на котором держится игра. А "Спартак" был очень хорош. На мой взгляд, таких команд, как "Спартак", у нас в РФПЛ на сегодня больше нет.
"Зенит" же в какой-то мере постигла расплата. Слишком все было гладко на старте сезона: поверили, что дальше пойдёт по накатанной", – цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
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