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"Спартак": Комбаров вернется в январе, Луис Адриано и Фернандо в порядке

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о состоянии здоровья игроков красно-белых после матча 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (3:1).

"Действительно, у Комбарова перелом ребра, без смещения. Это очень болезненная травма и неприятная. К сожалению, в декабре Комбаров не сможет выйти на поле, но через две-три недели, когда наступит сращение, он приступит к беговым тренировкам.

На первом тренировочном сборе "Спартака" Комбаров будет тренироваться. Полное сращивание будет через три-четыре недели, а это значит, что в январе он будет с командой.

Что касается остальных футболистов "Спартака", то плюс-минус всё нормально. Луис Адриано и Фернандо в порядке, они прихрамывали после матча с "Зенитом" из-за усталости", - передаёт слова Вартапетова "Чемпионат".
Теги: Спартак Комбаров Д.
Сегодня, 11:57
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№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:00) #
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online

Всем кто вчера орал что Комбаров симулянт .
Регистрация: 29.03.2013
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нытики, актеришки. легли, обосрались
Регистрация: 17.05.2013
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