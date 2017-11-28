Дмитрий Комбаров: все нормально, просто перелом ребра (фото)

Со мной все нормально, просто перелом ребра! Ещё раз всех с победой!??? A post shared by Дмитрий Комбаров (@kombarov_23) on Nov 28, 2017 at 1:56am PST

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал травму, которую он получил в матче 18-го тура РФПЛ с "Зенитом".Напомним, Комбаров в концовке встречи получил удар в столкновении с полузащитником сине-бело-голубых Эмилиано Ригони."Со мной всё нормально, просто перелом ребра! Ещё раз всех с победой!" - написал Комбаров в Инстаграме.