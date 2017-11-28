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Дмитрий Комбаров: все нормально, просто перелом ребра (фото)

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал травму, которую он получил в матче 18-го тура РФПЛ с "Зенитом".

Напомним, Комбаров в концовке встречи получил удар в столкновении с полузащитником сине-бело-голубых Эмилиано Ригони.

"Со мной всё нормально, просто перелом ребра! Ещё раз всех с победой!" - написал Комбаров в Инстаграме.

Со мной все нормально, просто перелом ребра! Ещё раз всех с победой!???

A post shared by Дмитрий Комбаров (@kombarov_23) on

Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 15:08
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12
(4)
№12 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как же он его умудрился сломать, толчок был в спину а сломал ребро. Наверно в подтрибунном кто то постарался.
Регистрация: 17.05.2015
№11 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 16:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: katich5
игрока сборной сломали, разве это не дисква на 6 матчей?

разве можно так с селеховым поступать? bowtie
Регистрация: 16.04.2016
№10 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 15:58) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль братья друг против друга не сыграют в следующем туре
Регистрация: 13.03.2012
№9 Написал: katich5 Toronto (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
игрока сборной сломали, разве это не дисква на 6 матчей?
Регистрация: 8.03.2016
№8 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 15:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ригони и тем кто пищал про симуляцию получить такой-же перелом ребра!
Диману здоровья! с цска будет проблемотос с заменой!
будем Джику смещать на фланг
Регистрация: 28.11.2017
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:37) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: Алексей2010
.даки целый детектив писали про твою якобы симуляцию.
Мляти.

Разве ты что-то другого ожидал от сбгололубого четвероногого мужеложеского скота?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 15:37) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мужчина!


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:35) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Дима поправляйся


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 15:31) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья! А вчера тут некоторые му...даки целый детектив писали про твою якобы симуляцию.
Мляти. Совести просто нет.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№3 Написал: safonas (Сегодня, 15:21) #
  • +7
  •  (7)

Это ответ тем кто говорил что он валялся просто и тянул время... Здоровья, Дима!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:12) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Просто перелом, просто перелом, просто перелом, перелом... Ну ты и оптимист, Дима! sunglasses Здоровья тебе, и возвращайся побыстрее! Жаль, с армейцами тебя не будет... pensive
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: Apant1 (Сегодня, 15:10) #
  • +7
  •  (7)

Здоровья!
Регистрация: 15.03.2017
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