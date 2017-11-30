Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:44
"Зенит": у Терентьева перелом носа (12)
"Зенит": у Терентьева перелом носа (12)
09:56
Квинси Овусу-Абейе - о переходе в "Спартак": когда тебе 20, и ты видишь кучу денег, у тебя загораются глаза (8)
Квинси Овусу-Абейе - о переходе в "Спартак": когда тебе 20, и ты видишь кучу денег, у тебя загораются глаза (8)
08:53
Visit Russia: английским болельщикам не рекомендуется пить больше пинты пива в дни матчей ЧМ-2018 (3)
Visit Russia: английским болельщикам не рекомендуется пить больше пинты пива в дни матчей ЧМ-2018 (3)
08:18
Виталий Мутко: не удивительно, что давление на Россию активизировалась именно перед жеребьевкой ЧМ (1)
Виталий Мутко: не удивительно, что давление на Россию активизировалась именно перед жеребьевкой ЧМ (1)
07:06
Марсель Десайи: Кержаков в любую секунду мог изменить ход матча, а сегодня в сборной России нет такой сильной индивидуальности (1)
Марсель Десайи: Кержаков в любую секунду мог изменить ход матча, а сегодня в сборной России нет такой сильной индивидуальности (1)
06:45
Алексей Сорокин: приятно, что за сутки официальный плакат ЧМ-2018 завоевал так много поклонников по всему миру
Алексей Сорокин: приятно, что за сутки официальный плакат ЧМ-2018 завоевал так много поклонников по всему миру
Денис Терентьев: этот м**ак должен быть наказан по чести! Больше слов нет
Защитник "Зенита" Денис Терентьев рассказал подробности нападения на него около своего дома.
"Здравствуйте. Мужчинам ведь не страшны синяки на лице. Вчера, возвращаясь с автографсессии Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом мерседесе. Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала что ей делать. Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно, он говорит "Сдай назад", я в ответ "Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать".
На это он начал бычится и резко к моей голове приблизился (быканул). Потом отошел на шаг два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, я собрался выйти, дальше память пропала, очевидцы рассказывают, что он был не один.
Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня! Этот чудак должен быть наказан по чести! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок.
Спасибо моим друзьям за поддержку, журналисты конченые чайки!!! Ни морали, ни нравственности. Жаль из-за этого пропускать заключительный остаток сезона. Публикую 2 фото этого нападавшего. Если кто-то его знает, дайте информацию", - написал Терентьев в Инстаграме.
Позже защитник "Зенита" удалил пост из соцсети. Фото - здесь.
Советский спорт
"Здравствуйте. Мужчинам ведь не страшны синяки на лице. Вчера, возвращаясь с автографсессии Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом мерседесе. Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала что ей делать. Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно, он говорит "Сдай назад", я в ответ "Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать".
На это он начал бычится и резко к моей голове приблизился (быканул). Потом отошел на шаг два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, я собрался выйти, дальше память пропала, очевидцы рассказывают, что он был не один.
Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня! Этот чудак должен быть наказан по чести! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок.
Спасибо моим друзьям за поддержку, журналисты конченые чайки!!! Ни морали, ни нравственности. Жаль из-за этого пропускать заключительный остаток сезона. Публикую 2 фото этого нападавшего. Если кто-то его знает, дайте информацию", - написал Терентьев в Инстаграме.
Позже защитник "Зенита" удалил пост из соцсети. Фото - здесь.
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.