Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Онлайн жеребьёвки ЧМ

ЦСКА обещал транслировать жеребьевку перед матчем с Тосно на стадионе. Пока так pic.twitter.com/geV2QMYufU

Жители Ирана попросили ведущую жеребьёвки #ЧМ2018 Марию @komandnaya не одеваться слишком сексуально. Иначе иранский канал по своим законам прервёт трансляцию.



Странно, что ни один человек не спросил, как будет одет другой ведущий - Иван Ургант. Размещаем этот наряд! pic.twitter.com/eiTnKAfOUA