Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Онлайн жеребьёвки ЧМ
18.52. Так, Рамзану Кадырову стоит подумать, насколько радушный приём оказывать саудитам в Грозном. В матче открытие Саудовская Аравия и Россия откроют чемпионат мира в "Лужниках"!
18.51. Тунисцам будет трудно бороться с Бельгией и Англией, а вот Сенегал попадает в ровную группу с Польшей и Колумбией.
18.50. Франция-Дания-Перу, Бразилия-Швейцария-Коста-Рика, Германия-Мексика-Швеция - группы с явными фаворитами.
18.48. Карлуш Кейруш будет играть против своих. Надеюсь, из телетрансляции они узнали, что сыграют с Испанией и Португалией.
18.46.В Петербурге наша команда примет Египе т с невероятным фараоном Мо Салахом.
18.45. Германия сыграет с другим участником кубка конфедераций Мексикой, а вот бельгийцы получили Англию. Ещё один топ-матч будет сыгран в Калининграде, фанатам добираться недалеко. Польша - Колумбия в последней группе - вывеска не самая потрясная.
18.42. Диего Марадона вытащил своим Хорватию. Французы проэкзаменуют Перу. Швейцария попробует сдержать Бразилию.
18.39. Россия и Уругвай сразятся в Самаре (ждём Луиса Суареса!) в последнем туре группового этапа, испанцы будут биться с португальцами в пиренейском противостоянии, тут повезло сочинцам.
18.35. Самая неинтересная часть жеребьёвки позади - команды распределяются по пустым группам. Наш возможный соперник по 1/8 финала - Португалия!
18.30. Думается, открывать гугл-переводчик и Rusfootball.info для слежения за ходом жеребьёвки иранцам не придётся. Мария Командная и Гари Линекер уже объясняют систему жеребьёвки.
18.27. Виртуозно обращавшимся с мячом гостям Москвы совсем скоро предстоит тянуть шарики из корзин. Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан в сопровождении девушек в причудливых нарядах появились на сцене!
Поехали! (с) pic.twitter.com/HW1RL9ygau— Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) December 1, 2017
18.22. Вечер песни и пляски продолжается. Народный фольклор на сцене кремлёвского дворца.
Шоу в самом разгаре! Красочно, зажигательно, душевно pic.twitter.com/wNTx8bBV5S— Сборная России (@TeamRussia) December 1, 2017
18.18. Кубок мира на сцену вынес Мирослав Клозе. Прекрасно, что лучший бомбардир в истории чемпионатов мира после трёх медалей всё-таки добрался до главного трофея в 2014 году, хоть уже и не был на первых ролях.
18.15. Яна Чурикова не зря комментирует жеребьёвку на Первом канале - элементы более привычного ей Евровидения своей песней привнесла Алсу с гитаристом в португальской майке. Надеюсь, народная артистка Татарстана хоть пару раз посетит "Казань-Арену" и до чемпионата мира, и после.
18.12. Кстати, играют сегодня не только шариками, но и мячиками. В один вечер с жеребьёвкой зачем-то поставили 2 матча чемпионата России. Хотя журналист Сергей Микулик предложил отличный вариант: сыграть после жеребьёвки дерби ЦСКА и "Спартака", привезти туда всех звёздных гостей. Но красно-белые и красно-синие сыграют между собой 10 декабря, а игроки сборной России узнают о своих будущих соперниках непосредственно перед выходом на поле.
ЦСКА обещал транслировать жеребьевку перед матчем с Тосно на стадионе. Пока так pic.twitter.com/geV2QMYufU— Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) December 1, 2017
18.08. Вслед за Президентом России, рассказавшем о радушии нашего народа и красоте природы Отечества, слово взял Джанни Инфантино, ставший известным как раз благодаря жеребьёвкам. Президент ФИФА в своей стихии.
Владимир Путин и Джанни Инфантино открывают церемонию жеребьевки ЧМ-2018 pic.twitter.com/dYJzyFVUCJ— Молния Спорт (@molniasport) December 1, 2017
18.03. А вот время этих достойных людей настанет чуть позже. Пока речь читает Владимир Путин.
Backstage!!! #WorldCup #FIFALegends pic.twitter.com/D5xYzougPO— Cafu. (@officialcafu) December 1, 2017
18.01. Ургант и Алсу уже на сцене
17.59. Следить за манипуляциями над шариками всё же смогут телезрители норвежского канала TV2 - аккредитацию не фанатающему от российской политики СМИ вернули. А вот в Иране с напряжением ждут, в каком одеянии появится Мария Командная. Если будет слишком откровенна (по меркам тамошней цензуры) - трансляцию отключат. Впрочем, сперва на сцене будет происходить шоу, которое проведёт Иван Ургант. Тут иранцам тоже стоит напрячься.
Жители Ирана попросили ведущую жеребьёвки #ЧМ2018 Марию @komandnaya не одеваться слишком сексуально. Иначе иранский канал по своим законам прервёт трансляцию.— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) December 1, 2017
Странно, что ни один человек не спросил, как будет одет другой ведущий - Иван Ургант. Размещаем этот наряд! pic.twitter.com/eiTnKAfOUA
17.53. Естественно, церемония жеребьёвки будет изобиловать звёздами мирового футбола. Только ведущие Иван Ургант и Мария Командная не били по мячу на уровне чемпионата мира.
Представляете, если бы участники завтрашней церемонии жеребьевки ЧМ2018 вышли вместе на футбольное поле? Получилась бы настоящая команда мечты! ????? @fifaworldcup_ru @GaryLineker @DiegoForlan7 @blanc @fabiocannavaro @Carles5puyol @urgantcom @komandnaya @FIFAWorldCup pic.twitter.com/Asqkx5Cp7p— Сборная России (@TeamRussia) November 30, 2017
17.44. Ну что, все уже прикинули желаемые варианты? Во второй корзине, конечно, выделяются испанцы (непонятно, что они там делают при наличии поляков в первой) и перуанцы, которых тащит наш хороший знакомые Джефферсон Фарфан. Группу смерти, из которой выйти невозможно, наша сборная не получит как ни крути, так что здесь скорее играет фактор предпочтений, стиля. Кого бы вы хотели в соперники нашей команде?
17.38. Составы корзин многие из вас уже наверняка выучили наизусть. Стоит отметить, что нашей сборной не могут попасться, допустим, Испания вместе с Сербией, или же Мексика с Панамой. В каждой группе должны быть не больше одного представителя от каждой конфедерации, кроме УЕФА. Европейских сборных может быть две.
17.32. До сегодняшнего дня мы узнавали об участниках матчей чемпионата мира лишь плохое - к нам не приедут великие итальянцы, яркие голландцы, огненные чилийцы, всегда интересные широкой публике американцы и даже героические сирийцы. Но сегодня жители 11 городов-организаторов мундиаля узнают, представители каких стран приедут к ним сражаться за главный трофей в мире футбола. Ну а остальные поймут, куда необходимо приобретать билеты и мчать следующим летом.
В жизни любителей футбола, да и просто всех жителей нашей страны наступает череда событий, которые, возможно, больше никогда не повторятся в нашей жизни. И в первый день зимы 2017-го таковым станет жеребьёвка домашнего для нас с вами чемпионата мира. Кто с кем и где сыграет - расскажет Rusfootball.info.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.