Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров
Вы хотите для сборной России...



 

Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Онлайн жеребьёвки ЧМ

18.53. Суарес у Уругвая, Салах у Египта... А вот кто лидер у Саудовской Аравии вы узнаете из нашего анализа, который выйдет чуть позже, а пока продолжаем следить за жеребьёвкой!

18.52. Так, Рамзану Кадырову стоит подумать, насколько радушный приём оказывать саудитам в Грозном. В матче открытие Саудовская Аравия и Россия откроют чемпионат мира в "Лужниках"!

18.51. Тунисцам будет трудно бороться с Бельгией и Англией, а вот Сенегал попадает в ровную группу с Польшей и Колумбией.

18.50. Франция-Дания-Перу, Бразилия-Швейцария-Коста-Рика, Германия-Мексика-Швеция - группы с явными фаворитами.

18.48. Карлуш Кейруш будет играть против своих. Надеюсь, из телетрансляции они узнали, что сыграют с Испанией и Португалией.

18.46.В Петербурге наша команда примет Египе т с невероятным фараоном Мо Салахом.

18.45. Германия сыграет с другим участником кубка конфедераций Мексикой, а вот бельгийцы получили Англию. Ещё один топ-матч будет сыгран в Калининграде, фанатам добираться недалеко. Польша - Колумбия в последней группе - вывеска не самая потрясная.

18.42. Диего Марадона вытащил своим Хорватию. Французы проэкзаменуют Перу. Швейцария попробует сдержать Бразилию.

18.39. Россия и Уругвай сразятся в Самаре (ждём Луиса Суареса!) в последнем туре группового этапа, испанцы будут биться с португальцами в пиренейском противостоянии, тут повезло сочинцам.

18.35. Самая неинтересная часть жеребьёвки позади - команды распределяются по пустым группам. Наш возможный соперник по 1/8 финала - Португалия!

18.30. Думается, открывать гугл-переводчик и Rusfootball.info для слежения за ходом жеребьёвки иранцам не придётся. Мария Командная и Гари Линекер уже объясняют систему жеребьёвки.

18.27. Виртуозно обращавшимся с мячом гостям Москвы совсем скоро предстоит тянуть шарики из корзин. Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан в сопровождении девушек в причудливых нарядах появились на сцене!



18.22. Вечер песни и пляски продолжается. Народный фольклор на сцене кремлёвского дворца.



18.18. Кубок мира на сцену вынес Мирослав Клозе. Прекрасно, что лучший бомбардир в истории чемпионатов мира после трёх медалей всё-таки добрался до главного трофея в 2014 году, хоть уже и не был на первых ролях.



18.15. Яна Чурикова не зря комментирует жеребьёвку на Первом канале - элементы более привычного ей Евровидения своей песней привнесла Алсу с гитаристом в португальской майке. Надеюсь, народная артистка Татарстана хоть пару раз посетит "Казань-Арену" и до чемпионата мира, и после.

18.12. Кстати, играют сегодня не только шариками, но и мячиками. В один вечер с жеребьёвкой зачем-то поставили 2 матча чемпионата России. Хотя журналист Сергей Микулик предложил отличный вариант: сыграть после жеребьёвки дерби ЦСКА и "Спартака", привезти туда всех звёздных гостей. Но красно-белые и красно-синие сыграют между собой 10 декабря, а игроки сборной России узнают о своих будущих соперниках непосредственно перед выходом на поле.



18.08. Вслед за Президентом России, рассказавшем о радушии нашего народа и красоте природы Отечества, слово взял Джанни Инфантино, ставший известным как раз благодаря жеребьёвкам. Президент ФИФА в своей стихии.



18.03. А вот время этих достойных людей настанет чуть позже. Пока речь читает Владимир Путин.



18.01. Ургант и Алсу уже на сцене

17.59. Следить за манипуляциями над шариками всё же смогут телезрители норвежского канала TV2 - аккредитацию не фанатающему от российской политики СМИ вернули. А вот в Иране с напряжением ждут, в каком одеянии появится Мария Командная. Если будет слишком откровенна (по меркам тамошней цензуры) - трансляцию отключат. Впрочем, сперва на сцене будет происходить шоу, которое проведёт Иван Ургант. Тут иранцам тоже стоит напрячься.



17.53. Естественно, церемония жеребьёвки будет изобиловать звёздами мирового футбола. Только ведущие Иван Ургант и Мария Командная не били по мячу на уровне чемпионата мира.



17.44. Ну что, все уже прикинули желаемые варианты? Во второй корзине, конечно, выделяются испанцы (непонятно, что они там делают при наличии поляков в первой) и перуанцы, которых тащит наш хороший знакомые Джефферсон Фарфан. Группу смерти, из которой выйти невозможно, наша сборная не получит как ни крути, так что здесь скорее играет фактор предпочтений, стиля. Кого бы вы хотели в соперники нашей команде?

17.38. Составы корзин многие из вас уже наверняка выучили наизусть. Стоит отметить, что нашей сборной не могут попасться, допустим, Испания вместе с Сербией, или же Мексика с Панамой. В каждой группе должны быть не больше одного представителя от каждой конфедерации, кроме УЕФА. Европейских сборных может быть две.

Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Онлайн жеребьёвки ЧМ


17.32. До сегодняшнего дня мы узнавали об участниках матчей чемпионата мира лишь плохое - к нам не приедут великие итальянцы, яркие голландцы, огненные чилийцы, всегда интересные широкой публике американцы и даже героические сирийцы. Но сегодня жители 11 городов-организаторов мундиаля узнают, представители каких стран приедут к ним сражаться за главный трофей в мире футбола. Ну а остальные поймут, куда необходимо приобретать билеты и мчать следующим летом.



В жизни любителей футбола, да и просто всех жителей нашей страны наступает череда событий, которые, возможно, больше никогда не повторятся в нашей жизни. И в первый день зимы 2017-го таковым станет жеребьёвка домашнего для нас с вами чемпионата мира. Кто с кем и где сыграет - расскажет Rusfootball.info.
Сегодня, 18:53
Напечатать
42
(2)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№42 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Не то слово! Значит из группы выйдем!!
Скорее нет - радость насчёт лёгкой группы всегда во вред нашим футболистам....,хотя им и всё остальное , тоже во вред.)


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№41 Написал: EMDM (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Если не обыграем СА и Египет... ну это пипец будет конечно...
Регистрация: 24.04.2008
№40 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
4 группа тоже сладкая. Пшекам прет.

с колумбией то?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№39 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
4 группа тоже сладкая. Пшекам прет.
Регистрация: 23.08.2016
№38 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Главное, чтобы уши не оторвались...))))))

smile


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№37 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (1)
online

Ниче, еще не таких не проходили...)))
Регистрация: 3.12.2016
№36 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Радости никакой.Расслабятся и не выйдут.Было уже


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№35 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
опять слабая группа ) поборемся за 3 место как обычно
Регистрация: 26.07.2014
№34 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: кочегар
повезло

Не то слово! Значит из группы выйдем!!!!!!!!!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№33 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 18:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Разогретые шарики делают свое дело :)))


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№32 Написал: Alter ego (Сегодня, 18:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сказочно, можно сказать. Как бы не облажаться
Регистрация: 17.05.2017
№31 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это пистец! laughing Если и тут обосремся? open_mouth
Регистрация: 23.08.2016
№30 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если из этой группы не выходить, то можно забыть про футбол в России
2 из 3 угадал(без шуток)
Не угадал Хорватию


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№29 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (1)
online

Главное, чтобы уши не оторвались...))))))
Регистрация: 26.01.2007
№28 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (1)
online

Саудиты
Регистрация: 29.08.2017
№27 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Из такой группы надо выходить)


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№26 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
повезло


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№25 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
)))))))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№24 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
саудовская аравия)))))


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№23 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (1)
online

Ну и Панама-мама, гы. Вот и не верь теперь в переселение душ (с).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№22 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
с алжиром тож радовались как с египтом сейчас


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№21 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Египет я предсказал


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№20 Написал: культурный человек (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
так Египет мы уже обыграли.. хорошо..


--------------------
Эх!
Регистрация: 16.09.2010
№19 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нашим прет. Египет. smile
Регистрация: 23.08.2016
№18 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:42) #
  • +1
  •  (1)
online

Так и в случае второго места - на Испанию сразу :(
Регистрация: 29.08.2016
№17 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уругвай не подарок далеко.
Регистрация: 23.08.2016
№16 Написал: культурный человек (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
с Уругваем можно играть..


--------------------
Эх!
Регистрация: 16.09.2010
№15 Написал: Alter ego (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Ну как без чемпиона мира в группе!
Регистрация: 17.05.2017
№14 Написал: bvnik Россия (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
А в Норильске по первому голос показывают
Регистрация: 7.02.2015
№13 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: T 34
В Иране прекратили наверно трансляцию. У Алсу слишком большой разрез платья)))



Да не! Все пристойно.
Регистрация: 23.08.2016
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.