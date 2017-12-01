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Чемпионский характер вернулся? «Спартак» вырвал победу в Туле

Чемпионский характер вернулся? «Спартак» вырвал победу в Туле«Спартак» успел проучить всех к провальным концовкам, хотя в прошлом сезоне всё обстояло ровно наоборот. Но сегодня, несмотря на неоптимальный состав и тяжелейшую погоду, команда Карреры добилась трёх очков.

Не в то время не в том месте

Синхронно вышедшие на поле после жеребьёвки чемпионата мира «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой через неделю, хотя коллега Сергей Микулик высказывал дельную мысль о проведении жеребьёвки с последующим отвозом всех звёзд церемонии на главное русское дерби, которое могло бы шикарно дополнить футбольный вечер. Или, что удобнее, субботний день.

Но в итоге пятничным вечером ЦСКА играл параллельно со «Спартаком», а также со своими хоккейными и баскетбольными одноклубниками (это браво). И если «армейцы» на морозе легко раскатывали «Тосно», то «Спартак» в Туле увязал в слякоти, с трудом двигал мяч по вязкому полю на глазах у несчастных зрителей под мокрым снегом.

«Арсенал» вам не «Ливерпуль». И не ЦСКА

Трудно сказать, учитывался ли Каррерой погодный фактор при формировании состава на игру, но Промес и Фернандо (он и не мог из-за дисквалификации) в Тулу не приехали, а Зе Луиш остался в запасе. Перед матчем с «Ливерпулем» игра с «Арсеналом» не была для Карреры приоритетной, учитывая ещё и скорое дерби. Возможно, симптомы необходимости отдыха Квинси проявил ещё в матче с «Зенитом», который он отыграл слабо.

Переобувание, зимние мячи и тряпочка для камеры

Но прежде всего бросался в глаза не состав «Спартака» (в нём ещё и Комбарова теперь нет), не долгожданное появление Педро Роши, а условия, в которых проходил матч. Они бросались в глаза просто потому что камеру порой заливало. Во время одной из опасных атак «Спартака» было просто не видно, где мяч. Кстати, мячи поменяли на жёлтые, но проблем телепоказа это решить не могло: оператору впору было прямо в разгар наступления брать тряпочку и протирать её, всё как на старых-добрых осенних трансляциях ФНЛ.



Илья Кутепов сказал прямо: это антифутбол. Александр Боурчану, дававший интервью без бутс (кстати, Кангва сменил их по ходу встречи), отметил, что такая погода выравнивает шансы соперников. Впрочем, что-то мне подсказывает, что именно расклад сил поменялся бы при нормальной погоде несильно: «Спартак» играл не основой, а «Арсенал» традиционно хорош в матчах с лидерами.

Традиционно хорош был и Луис Адриано: бразилец был одним из немногих, кто не обращал внимания на поле и делал дело. Увы, больше для партнёров, но Педро Роша и Пашалич его передачи использовать не могли. В 1-м тайме «Спартак» не нанёс ни одного удара в створ.

«Арсенал» в этом плане тоже не преуспел, но угрожал более внушительно. Кангва и Джорджевич после навесов били недосягаемо для Селихова, но промахнулись на пару десятков сантиметров.

Вышли ёжики в туман

Тоже пару десятков, но уже метров, составила видимость на футбольном поле после перерыва. Судье впору было задуматься об остановке игры: после окончания мокрого снега стадион накрыл туман. За несколькими опасными атаками (футболисты как раз начали бегать туда-сюда как заведённые) пронаблюдать было попросту невозможно. К счастью, судить об исходе того или иного эпизода по реакции трибун, где тоже ничего особо не видели, пришлось недолго.

Забивают одни, угрожают другие

Туман рассеялся, потому игравших в белой форме спартаковцев было неплохо видно, в том числе и арбитрам. После подачи штрафного Сунзу срезал мяч в свои ворота, но поскольку он в этом эпизоде боролся с Боккетти, лайнсмен абсолютно правильно поднял флажок и отменил гол.

Вместо того, чтобы пойти забить гол по правилам «Спартак» стал пропускать атаку за атакой. «Арсенал» находил зоны, бил издали, проникал в штрафную, но то Кангва катит точно в руки вратарю, то шмаляет мимо, то «Спартак» спасает Джикия. «Арсенал» выдал очень сильный 10-минутный отрезок, несколько раз мог забить, но везения и качественного поля тулякам не хватило. Футболистам не стоило забывать, что из-за застревания мяча дальние удары низом были бесперспективны, а «Спартаку» до поры до времени не помогал даже выход Зобнина вместо Педро Роши.

За дело берётся чемпион. Но не в полном составе

Ситуацию на поле изменил один эпизод: «Спартаку» удалось провести контратаку, в результате которой Адриано почти выбежал 1 на 1. Решающим «почти» оказался Стопила Сунзу. Повторения подобных эпизодов «Арсенал», видимо, испугался и плотно сел к своей штрафной. Непонятно, почему в этих условиях на 76-й минуте Каррера вместо Мельгарехо выпустил не Зе Луиша, а Попова. Даже без Комбарова в составе «Спартака» нашлись бы люди, готовые понавешивать на самого прыгучего игрока РФПЛ, раз уж он оказался в запасе, в отличие от Квинси.

Доминирование «Спартака» долго не продлилось, «Арсенал» чувствовал себя некомфортно только с 70 по 80 минуту, после чего туляки отодвинули игру от своих ворот, а на 88-й минуте даже побеспокоили чужие с помощью навеса слева и удара Джорджевича. А Зе Луиша очень не хватало.

Они вернулись!

Главное отличие «Спартака» прошлогоднего от нынешнего – ударные концовки, добывающие победы, а не отнимающие их. Но чем дальше, тем больше «Спартак» походит на чемпионский образец. Игру красно-белые в целом уже вернули, а сегодня проявили ещё и характер, переламывающий соперников. Сегодня переламывать пришлось и поле с погодой.

Впору уже было говорить о добавленном времени, но спартаковцы благодаря Адриано зацепились за мяч впереди, а Глушаков с Луисом провернули нечто невообразимое по сегодняшним условиям – хладнокровную и изящную стеночку низом, которую Денис завершил голевым ударом! «Спартак» добился результата, позволив лидерам отдохнуть и продемонстрировав прежний характер – при всей непривлекательности сегодняшней игры такой победе радоваться стоит немногим меньше, чем успеху в матче с «Зенитом».

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сегодня, 21:34
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(6)
№14 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Должна же фортуна вернуть должки за обидные 2-2 несколько раз в ачале сезона. КБ с победой. Что ЦСКА за 6-0 ,что нам за 1-0 всего по три очка начислили.
Регистрация: 20.03.2014
№13 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: К.А.
Гуськов,у Фернандо дисква,тч даж если б его взяли в Тулу...

Цитата: nevada007
Роман Гуськов, Фернандо не поехал, потому как дисквалификация у него! Профессиональнее нужно быть тебе....

Ну насчёт отдыха я писал только про Квинси. Хотя да, стоило отдельно уточнить про дискву, что я сейчас и сделал

Цитата: Сибирячок
Гуськов, ты пьян? Что за муть я прочитал?

пытался соответствовать картинке матча. В плане мути smile
Регистрация: 2.09.2013
№12 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Гуськов,у Фернандо дисква,тч даж если б его взяли в Тулу...

...а у Зе - вросший ноготь, не мог его Карера выпустить - он бутсы одеть не может...


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№11 Написал: nevada007 (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Роман Гуськов, Фернандо не поехал, потому как дисквалификация у него! Профессиональнее нужно быть тебе....
Регистрация: 27.05.2016
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
Да просто повезло Спартаку, какой нахрен чемпионский характер? Глушак фартовый как всегда.

Кому везет? Правильно, сильнейшему. Запомни эту заповедь.
Регистрация: 20.03.2014
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 21:47) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Глушаков как в прошлом сезоне-палочка-выручалочка..А впервой пятерке, тесновато стало...
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:44) #
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  •  (8)
online

Да просто повезло Спартаку, какой нахрен чемпионский характер? Глушак фартовый как всегда.
Регистрация: 18.03.2013
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:44) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Трудно сказать, учитывался ли Каррерой погодный фактор при формировании состава на игру, но Промес и Фернандо в Тулу не приехали, а Зе Луиш остался в запасе.

Гуськов,у Фернандо дисква,тч даж если б его взяли в Тулу...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:43) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обратим внимание на резко добавившего 7 минут Песбородова, назначившего к тому же абсолютно левый - но опасный штрафной. Предвзятое судейство уже зае*ало...
Зачем тянуть болото, все равно их место в ЕК - возле параши, никогда они не разгромят Севилью 5-1 - просто потому, что они дома никогда не играют в футбол. Ну и зачем тянуть свистком их и топить их конкурентов?!


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№5 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 21:41) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
И нам еще хотят втюхать платный футбол?
чемпионат на район Урюпинска и то картинка лучше.
Всех с победой! Вперед Рубин !
Регистрация: 28.11.2017
№4 Написал: zuluz Санкт- Петербург (Сегодня, 21:39) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ну началось, характер вернулся laughing

Ну все, началось, на характере. laughing
Регистрация: 23.04.2016
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:37) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Гуськов, ты пьян? Что за муть я прочитал?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:37) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы вернулись!

Всем пздц!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:36) #
  • +5
  •  (9)
online

какое место занимает Зенит ныне?
Регистрация: 20.04.2016
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