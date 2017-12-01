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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Чемпионский характер вернулся? «Спартак» вырвал победу в Туле
«Спартак» успел проучить всех к провальным концовкам, хотя в прошлом сезоне всё обстояло ровно наоборот. Но сегодня, несмотря на неоптимальный состав и тяжелейшую погоду, команда Карреры добилась трёх очков.
Не в то время не в том месте
Синхронно вышедшие на поле после жеребьёвки чемпионата мира «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой через неделю, хотя коллега Сергей Микулик высказывал дельную мысль о проведении жеребьёвки с последующим отвозом всех звёзд церемонии на главное русское дерби, которое могло бы шикарно дополнить футбольный вечер. Или, что удобнее, субботний день.
Но в итоге пятничным вечером ЦСКА играл параллельно со «Спартаком», а также со своими хоккейными и баскетбольными одноклубниками (это браво). И если «армейцы» на морозе легко раскатывали «Тосно», то «Спартак» в Туле увязал в слякоти, с трудом двигал мяч по вязкому полю на глазах у несчастных зрителей под мокрым снегом.
«Арсенал» вам не «Ливерпуль». И не ЦСКА
Трудно сказать, учитывался ли Каррерой погодный фактор при формировании состава на игру, но Промес и Фернандо (он и не мог из-за дисквалификации) в Тулу не приехали, а Зе Луиш остался в запасе. Перед матчем с «Ливерпулем» игра с «Арсеналом» не была для Карреры приоритетной, учитывая ещё и скорое дерби. Возможно, симптомы необходимости отдыха Квинси проявил ещё в матче с «Зенитом», который он отыграл слабо.
Переобувание, зимние мячи и тряпочка для камеры
Но прежде всего бросался в глаза не состав «Спартака» (в нём ещё и Комбарова теперь нет), не долгожданное появление Педро Роши, а условия, в которых проходил матч. Они бросались в глаза просто потому что камеру порой заливало. Во время одной из опасных атак «Спартака» было просто не видно, где мяч. Кстати, мячи поменяли на жёлтые, но проблем телепоказа это решить не могло: оператору впору было прямо в разгар наступления брать тряпочку и протирать её, всё как на старых-добрых осенних трансляциях ФНЛ.
Илья Кутепов сказал прямо: это антифутбол. Александр Боурчану, дававший интервью без бутс (кстати, Кангва сменил их по ходу встречи), отметил, что такая погода выравнивает шансы соперников. Впрочем, что-то мне подсказывает, что именно расклад сил поменялся бы при нормальной погоде несильно: «Спартак» играл не основой, а «Арсенал» традиционно хорош в матчах с лидерами.
Традиционно хорош был и Луис Адриано: бразилец был одним из немногих, кто не обращал внимания на поле и делал дело. Увы, больше для партнёров, но Педро Роша и Пашалич его передачи использовать не могли. В 1-м тайме «Спартак» не нанёс ни одного удара в створ.
«Арсенал» в этом плане тоже не преуспел, но угрожал более внушительно. Кангва и Джорджевич после навесов били недосягаемо для Селихова, но промахнулись на пару десятков сантиметров.
Вышли ёжики в туман
Тоже пару десятков, но уже метров, составила видимость на футбольном поле после перерыва. Судье впору было задуматься об остановке игры: после окончания мокрого снега стадион накрыл туман. За несколькими опасными атаками (футболисты как раз начали бегать туда-сюда как заведённые) пронаблюдать было попросту невозможно. К счастью, судить об исходе того или иного эпизода по реакции трибун, где тоже ничего особо не видели, пришлось недолго.
Забивают одни, угрожают другие
Туман рассеялся, потому игравших в белой форме спартаковцев было неплохо видно, в том числе и арбитрам. После подачи штрафного Сунзу срезал мяч в свои ворота, но поскольку он в этом эпизоде боролся с Боккетти, лайнсмен абсолютно правильно поднял флажок и отменил гол.
Вместо того, чтобы пойти забить гол по правилам «Спартак» стал пропускать атаку за атакой. «Арсенал» находил зоны, бил издали, проникал в штрафную, но то Кангва катит точно в руки вратарю, то шмаляет мимо, то «Спартак» спасает Джикия. «Арсенал» выдал очень сильный 10-минутный отрезок, несколько раз мог забить, но везения и качественного поля тулякам не хватило. Футболистам не стоило забывать, что из-за застревания мяча дальние удары низом были бесперспективны, а «Спартаку» до поры до времени не помогал даже выход Зобнина вместо Педро Роши.
За дело берётся чемпион. Но не в полном составе
Ситуацию на поле изменил один эпизод: «Спартаку» удалось провести контратаку, в результате которой Адриано почти выбежал 1 на 1. Решающим «почти» оказался Стопила Сунзу. Повторения подобных эпизодов «Арсенал», видимо, испугался и плотно сел к своей штрафной. Непонятно, почему в этих условиях на 76-й минуте Каррера вместо Мельгарехо выпустил не Зе Луиша, а Попова. Даже без Комбарова в составе «Спартака» нашлись бы люди, готовые понавешивать на самого прыгучего игрока РФПЛ, раз уж он оказался в запасе, в отличие от Квинси.
Доминирование «Спартака» долго не продлилось, «Арсенал» чувствовал себя некомфортно только с 70 по 80 минуту, после чего туляки отодвинули игру от своих ворот, а на 88-й минуте даже побеспокоили чужие с помощью навеса слева и удара Джорджевича. А Зе Луиша очень не хватало.
Они вернулись!
Главное отличие «Спартака» прошлогоднего от нынешнего – ударные концовки, добывающие победы, а не отнимающие их. Но чем дальше, тем больше «Спартак» походит на чемпионский образец. Игру красно-белые в целом уже вернули, а сегодня проявили ещё и характер, переламывающий соперников. Сегодня переламывать пришлось и поле с погодой.
Впору уже было говорить о добавленном времени, но спартаковцы благодаря Адриано зацепились за мяч впереди, а Глушаков с Луисом провернули нечто невообразимое по сегодняшним условиям – хладнокровную и изящную стеночку низом, которую Денис завершил голевым ударом! «Спартак» добился результата, позволив лидерам отдохнуть и продемонстрировав прежний характер – при всей непривлекательности сегодняшней игры такой победе радоваться стоит немногим меньше, чем успеху в матче с «Зенитом».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Не в то время не в том месте
Синхронно вышедшие на поле после жеребьёвки чемпионата мира «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой через неделю, хотя коллега Сергей Микулик высказывал дельную мысль о проведении жеребьёвки с последующим отвозом всех звёзд церемонии на главное русское дерби, которое могло бы шикарно дополнить футбольный вечер. Или, что удобнее, субботний день.
Но в итоге пятничным вечером ЦСКА играл параллельно со «Спартаком», а также со своими хоккейными и баскетбольными одноклубниками (это браво). И если «армейцы» на морозе легко раскатывали «Тосно», то «Спартак» в Туле увязал в слякоти, с трудом двигал мяч по вязкому полю на глазах у несчастных зрителей под мокрым снегом.
«Арсенал» вам не «Ливерпуль». И не ЦСКА
Трудно сказать, учитывался ли Каррерой погодный фактор при формировании состава на игру, но Промес и Фернандо (он и не мог из-за дисквалификации) в Тулу не приехали, а Зе Луиш остался в запасе. Перед матчем с «Ливерпулем» игра с «Арсеналом» не была для Карреры приоритетной, учитывая ещё и скорое дерби. Возможно, симптомы необходимости отдыха Квинси проявил ещё в матче с «Зенитом», который он отыграл слабо.
Переобувание, зимние мячи и тряпочка для камеры
Но прежде всего бросался в глаза не состав «Спартака» (в нём ещё и Комбарова теперь нет), не долгожданное появление Педро Роши, а условия, в которых проходил матч. Они бросались в глаза просто потому что камеру порой заливало. Во время одной из опасных атак «Спартака» было просто не видно, где мяч. Кстати, мячи поменяли на жёлтые, но проблем телепоказа это решить не могло: оператору впору было прямо в разгар наступления брать тряпочку и протирать её, всё как на старых-добрых осенних трансляциях ФНЛ.
Илья Кутепов сказал прямо: это антифутбол. Александр Боурчану, дававший интервью без бутс (кстати, Кангва сменил их по ходу встречи), отметил, что такая погода выравнивает шансы соперников. Впрочем, что-то мне подсказывает, что именно расклад сил поменялся бы при нормальной погоде несильно: «Спартак» играл не основой, а «Арсенал» традиционно хорош в матчах с лидерами.
Традиционно хорош был и Луис Адриано: бразилец был одним из немногих, кто не обращал внимания на поле и делал дело. Увы, больше для партнёров, но Педро Роша и Пашалич его передачи использовать не могли. В 1-м тайме «Спартак» не нанёс ни одного удара в створ.
«Арсенал» в этом плане тоже не преуспел, но угрожал более внушительно. Кангва и Джорджевич после навесов били недосягаемо для Селихова, но промахнулись на пару десятков сантиметров.
Вышли ёжики в туман
Тоже пару десятков, но уже метров, составила видимость на футбольном поле после перерыва. Судье впору было задуматься об остановке игры: после окончания мокрого снега стадион накрыл туман. За несколькими опасными атаками (футболисты как раз начали бегать туда-сюда как заведённые) пронаблюдать было попросту невозможно. К счастью, судить об исходе того или иного эпизода по реакции трибун, где тоже ничего особо не видели, пришлось недолго.
Забивают одни, угрожают другие
Туман рассеялся, потому игравших в белой форме спартаковцев было неплохо видно, в том числе и арбитрам. После подачи штрафного Сунзу срезал мяч в свои ворота, но поскольку он в этом эпизоде боролся с Боккетти, лайнсмен абсолютно правильно поднял флажок и отменил гол.
Вместо того, чтобы пойти забить гол по правилам «Спартак» стал пропускать атаку за атакой. «Арсенал» находил зоны, бил издали, проникал в штрафную, но то Кангва катит точно в руки вратарю, то шмаляет мимо, то «Спартак» спасает Джикия. «Арсенал» выдал очень сильный 10-минутный отрезок, несколько раз мог забить, но везения и качественного поля тулякам не хватило. Футболистам не стоило забывать, что из-за застревания мяча дальние удары низом были бесперспективны, а «Спартаку» до поры до времени не помогал даже выход Зобнина вместо Педро Роши.
За дело берётся чемпион. Но не в полном составе
Ситуацию на поле изменил один эпизод: «Спартаку» удалось провести контратаку, в результате которой Адриано почти выбежал 1 на 1. Решающим «почти» оказался Стопила Сунзу. Повторения подобных эпизодов «Арсенал», видимо, испугался и плотно сел к своей штрафной. Непонятно, почему в этих условиях на 76-й минуте Каррера вместо Мельгарехо выпустил не Зе Луиша, а Попова. Даже без Комбарова в составе «Спартака» нашлись бы люди, готовые понавешивать на самого прыгучего игрока РФПЛ, раз уж он оказался в запасе, в отличие от Квинси.
Доминирование «Спартака» долго не продлилось, «Арсенал» чувствовал себя некомфортно только с 70 по 80 минуту, после чего туляки отодвинули игру от своих ворот, а на 88-й минуте даже побеспокоили чужие с помощью навеса слева и удара Джорджевича. А Зе Луиша очень не хватало.
Они вернулись!
Главное отличие «Спартака» прошлогоднего от нынешнего – ударные концовки, добывающие победы, а не отнимающие их. Но чем дальше, тем больше «Спартак» походит на чемпионский образец. Игру красно-белые в целом уже вернули, а сегодня проявили ещё и характер, переламывающий соперников. Сегодня переламывать пришлось и поле с погодой.
Впору уже было говорить о добавленном времени, но спартаковцы благодаря Адриано зацепились за мяч впереди, а Глушаков с Луисом провернули нечто невообразимое по сегодняшним условиям – хладнокровную и изящную стеночку низом, которую Денис завершил голевым ударом! «Спартак» добился результата, позволив лидерам отдохнуть и продемонстрировав прежний характер – при всей непривлекательности сегодняшней игры такой победе радоваться стоит немногим меньше, чем успеху в матче с «Зенитом».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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