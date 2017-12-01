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Денис Глушаков: мужики… Очень важная победа

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал командную фотографию из раздевалки после победы над "Арсеналом" (1:0).

"Мужики… Очень важная победа", - написал капитан красно-белых.

"Спартак" поднялся на третье место в таблице РФПЛ, опередив на одно очко "Зенит", у которого завтра игра с "Уралом".

Теги: Глушаков Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 22:02
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№19 Написал: Barmaley (Сегодня, 23:22) #
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online

Пока Кирилл Комбаров в команде Арсенал, Спартак всегда будет преимущество иметь. И совсем не обязательно сливаться на косяках. Можно просто поделиться секретами кухни с братом. Но за это осуждать нельзя человека. Помочь брату, святое дело.
Регистрация: 17.04.2017
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:18) #
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online

И опять, господа, плюсы продажным Америке , и только нам минусы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№17 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Хоть бы постеснялись после купленного матча с обезьянами лобзаться. Никто и не сомневался что вам отдадут 3 очка.

Я тоже не сомневался , голимый слив . А знаешь , через кого ? Правильно - Джорджевич , ну тот , который в аренде из Зенита . У него богатый опыт , проблем не возникло .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№16 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Alter ego
Не смешно, что худший нападающий серии А у нас становиться лидером одного из ведущих клубов.

А худший нападающий Спартака в Зените становится капитаном и символом клуба.

Я имел в виду наш чемпионат, а у вас все на Зенит переводится. Да и Дзюба для меня символ спартаковского воспитанника, во всех его проявлениях.
Регистрация: 17.05.2017
№15 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:50) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
От СЕВИЛЬИ до Гренады... В тихом сумраке ночей... У мешков трещат пуканы... Раздается плач бомжей... smile
Шариковы недорезаные


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№14 Написал: Батька (Сегодня, 22:44) #
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Цитата: Shekel
Вспоминаю, как зенитчики и Ко глумились над Спартаком по поводу покупки Луиса Адриано (худшего нападающего Серии А). Хочу спросить у них - ну шо, уже не смешно?

Сразу ясно было что он суппер игрок ...техника, мышление все при нем !!
Регистрация: 9.09.2016
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:37) #
  • -5
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online

А Зенька где.???
Петр , посмотрел на шавку. Отсасывающей от Америке. .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: Туман (Сегодня, 22:34) #
  • +5
  •  (9)

Цитата: Alter ego
Не смешно, что худший нападающий серии А у нас становиться лидером одного из ведущих клубов.

и мы вас понимаем....
Регистрация: 29.11.2017
№11 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:31) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за победу!

У ослов с бомжами пуканы трещат, о договорняке пи...ят на нашей ветке, идиоты блеать laughing


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:30) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Alter ego
Не смешно, что худший нападающий серии А у нас становиться лидером одного из ведущих клубов.

А худший нападающий Спартака в Зените становится капитаном и символом клуба.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:30) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Вспоминаю, как зенитчики и Ко глумились над Спартаком по поводу покупки Луиса Адриано (худшего нападающего Серии А). Хочу спросить у них - ну шо, уже не смешно?

Тоже думал тогда зачем он нужен.А щас уже со счета сбился сколько он голов забил и передач сделал)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№8 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:26) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Вспоминаю, как зенитчики и Ко глумились над Спартаком по поводу покупки Луиса Адриано (худшего нападающего Серии А). Хочу спросить у них - ну шо, уже не смешно?

Не смешно, что худший нападающий серии А у нас становиться лидером одного из ведущих клубов.
Регистрация: 17.05.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:25) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Победоносный Зенит
Никто и не сомневался что вам отдадут 3 очка.

Я и в прошлом туре не сомневался, что вы ляжете под Спартак , раздвинув булки.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:19) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Никто и не сомневался что вам отдадут 3 очка.

А в прошлом туре, небось, на другое рассчитывал?Победопоносный звенид...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№5 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:17) #
  • -12
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хоть бы постеснялись после купленного матча с обезьянами лобзаться. Никто и не сомневался что вам отдадут 3 очка.
Регистрация: 17.09.2017
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:15) #
  • +6
  •  (16)

Вспоминаю, как зенитчики и Ко глумились над Спартаком по поводу покупки Луиса Адриано (худшего нападающего Серии А). Хочу спросить у них - ну шо, уже не смешно?
Регистрация: 10.10.2013
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 22:13) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Кэп!
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:10) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Жора выше всех , как всегда жжет smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 22:09) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
А Зенька где.??? Завтра Паредесы (почти Педарасы после шоу одного актера в игре с Великой командой) будут шоу давать..... аргентинского театра.. ..)))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
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