Денис Глушаков: мужики… Очень важная победа

Мужики... очень важная победа ?????#спартак #победа #команда#чемпионы #краснобелые #repost A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on Dec 1, 2017 at 10:46am PST

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал командную фотографию из раздевалки после победы над "Арсеналом" (1:0)."Мужики… Очень важная победа", - написал капитан красно-белых."Спартак" поднялся на третье место в таблице РФПЛ, опередив на одно очко "Зенит", у которого завтра игра с "Уралом".