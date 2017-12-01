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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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23:29
В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране
В Татарстане заверяют, что примут сборные стран-участниц ЧМ-2018 теплее, чем в целом по стране
22:44
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (26)
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (26)
21:42
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (12)
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (12)
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Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Денис Глушаков: мужики… Очень важная победа
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал командную фотографию из раздевалки после победы над "Арсеналом" (1:0).
"Мужики… Очень важная победа", - написал капитан красно-белых.
"Спартак" поднялся на третье место в таблице РФПЛ, опередив на одно очко "Зенит", у которого завтра игра с "Уралом".
"Мужики… Очень важная победа", - написал капитан красно-белых.
"Спартак" поднялся на третье место в таблице РФПЛ, опередив на одно очко "Зенит", у которого завтра игра с "Уралом".
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