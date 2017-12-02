Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (6)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (6)
06:10
Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет (4)
Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет (4)
06:01
Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
Лариса Ильченко: Волгоград верит, что скоро вернутся славные времена, когда "Ротор" играл с "МЮ"
Илья Кутепов: не считаю сборную России стопроцентным фаворитом группы
Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов высказался относительно жеребьевки чемпионата мира.
"Нормальная, обычная группа, все команды хорошие, конкретно кого-то выделить я не могу, на чемпионате мира слабые сборные не попадают. У каждой команды есть шансы, так что не считаю сборную России стопроцентным фаворитом группы - можно обыграть команду Уругвая, а потом неудачно сыграть со сборной Саудовской Аравии.
Я, конечно, не хочу, чтобы так было, но возможно все. Но я думаю, что мы должны выходить из группы, однозначно будем ставить такую задачу, - цитирует Кутепова ТАСС.
"Нормальная, обычная группа, все команды хорошие, конкретно кого-то выделить я не могу, на чемпионате мира слабые сборные не попадают. У каждой команды есть шансы, так что не считаю сборную России стопроцентным фаворитом группы - можно обыграть команду Уругвая, а потом неудачно сыграть со сборной Саудовской Аравии.
Я, конечно, не хочу, чтобы так было, но возможно все. Но я думаю, что мы должны выходить из группы, однозначно будем ставить такую задачу, - цитирует Кутепова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.