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Илья Кутепов: не считаю сборную России стопроцентным фаворитом группы

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов высказался относительно жеребьевки чемпионата мира.

"Нормальная, обычная группа, все команды хорошие, конкретно кого-то выделить я не могу, на чемпионате мира слабые сборные не попадают. У каждой команды есть шансы, так что не считаю сборную России стопроцентным фаворитом группы - можно обыграть команду Уругвая, а потом неудачно сыграть со сборной Саудовской Аравии.

Я, конечно, не хочу, чтобы так было, но возможно все. Но я думаю, что мы должны выходить из группы, однозначно будем ставить такую задачу, - цитирует Кутепова ТАСС.
Теги: Кутепов Сборная России
Сегодня, 15:37
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5
(1)
№5 Написал: nofrills Mih (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
устами младенца ...
Регистрация: 18.11.2017
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Надеюсь это недоразумение не попадет на ЧМ. Зачем людей смешить?

Ты про лучшего игрока чужих команд кВасина? Отлично играет, стабильно результативно laughing


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:51) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надеюсь это недоразумение не попадет на ЧМ. Зачем людей смешить?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 15:41) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хоть один херню не городит про порвем-разорвем. Утомили эти говномесы типа Топореных, которые сперва сипят, что все выиграют, потом бухают по казино


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:38) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
феерический далпоёп.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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