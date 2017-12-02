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Курьёзная победа "Зенита": автоголы, фэйковая красная карточка и потасовка соперника

Курьёзная победа "Зенита": автоголы, фэйковая красная карточка и потасовка соперника"Зенит" в 19-м туре Премьер-Лиги одержал трудовую победу над "Уралом". Уже в самом начале встречи хозяева оказались в роли догоняющих, но в результате добились своего. Rusfootball.info – о тяжёлом успехе подопечных Манчини на "Зенит-Арене".

Сдача позиций

Конец года складывается для "Зенита" непросто. Самый богатый клуб России, собравший в межсезонье игроков практически на два равносильных состава, неожиданно оказался в кризисе. Наставник питерцев Роберто Манчини регулярно говорил о том, что ничего страшного не происходит. Тем не менее, перед матчем с "Уралом" футболисты "Зенита" откатились уже на четвёртую строчку. Накануне синхронные победы одержали ЦСКА и "Спартак", которые и опередили клуб из Санкт-Петербурга в турнирной таблице.

В матче с "Уралом" хозяевам нужно было побеждать. В этом случае они бы возвращались на вторую строчку. А дальше уже можно было наблюдать за ходом матча "Локомотив" – "Рубин". Вдруг лидер потеряет очки в игре с казанцами?

В конце осени "Зенит" выдал неприятную серию из нескольких матчей без побед. Она была прервана пару недель назад, когда питерцы разгромили "Тосно" со счётом 5:0. Всё бы ничего, только в прошлом туре "сине-бело-голубые" уступили "Спартаку", позволив "красно-белым" вплотную приблизиться к себе. После поражения от самого принципиального соперника подопечные Роберто Манчини были обязаны реабилитироваться.

"Урал" – вполне подходящий для этого соперник. Если в первом круге футболисты из Екатеринбурга и были очень неуступчивыми, то в последнее время они также оказались в небольшом кризисе. Перед поездкой в Санкт-Петербург подопечные Александра Тарханова потерпели два поражения подряд, проиграв "Уфе" и "Краснодру". При этом в перечисленных матчах уральцы так и не сумели забить.

День курьёзов

Начало игры получилось курьёзным. "Зенит" взялся за дело и начал прижимать соперника к воротам. На пользу хозяевам должна была пойти и неожиданная травма Бикфалви – одного из ведущих игроков "Урала". Представитель Румынии не смог продолжить матч и покинул поле уже на 4-й минуте. Тем не менее, дебютный отрезок встречи остался за гостями. На 6-й минуте они получили право на штрафной. Последовал навес в район вратарской, а Маммана неудачно подставил ногу, срезав мяч в собственные ворота! – 0:1!

Столь неожиданный гол явно расстроил хозяев. Роберто Манчини заметно занервничал и наотрез отказывался покидать техническую зону. Итальянский специалист то и дело подсказывал своим игрокам, которые в очередной раз сбивались на игру с многочисленными навесами. "Урал" довольно уверенно отбивался, не пуская хозяев в штрафную. А стоило только Кокорину оказаться в непосредственной близости от чужих ворот, как его накрыли сразу четверо игроков "Урала".

Тем не менее, ещё до перерыва питерцам удалось сравнять счёт. И в этом им помогли соперники. Рослый Портнягин передал привет Маммане, отправив мяч в свои ворота в верховой борьбе с Ивановичем во время стандарта. Удар Портнягина получился очень точным: Годзюр уже ничего не мог поделать – 1:1.

В концовке тайма у обеих команд были неплохие моменты. "Зенит" опасно исполнил угловой, направив мяч прямо в ворота, но "сухой лист" отбил Годзюр. А "Урал" едва не вывел один на один с Лодыгином бедолагу Портнягина. Тот так и не сумел пробить по воротам.

Заключительны минуты тайма остались за…Карасёвым. Арбитр не среагировал на несколько падений в штрафной "Урала", чем вывел из себя Кришито. Итальянский капитан "Зенит" гневно пообщался с судьёй и увидел перед собой красную карточку. Впрочем, Карасёв тут же показал, что достал карточку не того цвета, сменив её на жёлтую.

Возвращение Кокорина

Второй тайм прошёл с тотальным преимуществом "Зенита". Футболисты "Урала" хоть периодически и выбирались в контратаки, но хозяева вполне могли сделать счёт крупным. В нескольких эпизодах "фальшивили" игроки "Зенита". Отличные моменты упустили Ригони и вышедший на замену Полоз. Иванович исхитрился таки протолкнуть мяч в ворота, но ранее был зафиксирован фол. А ещё в одном из эпизодов Годзюр спас свою команду после классного выстрела со штрафного в исполнении Паредеса.

И всё же гости не выстояли. Голевой атаке "Зенита" предшествовала стычка между Ильиным и Димитровым – футболистами "Урала". Пока уральцы разбирались друг с другом и пытались снизить накал страстей, "Зенит" провёл собственную атаку. Минутная потеря концентрации обернулась голом. Кокорин получил мяч на подступах к штрафной, сместился в центр и пробил. Не обошлось без рикошета, котоырй и дезориентировал Годзюра – 2:1.

В концовке гости так и не сподобились на финальный штурм, зато "Зенит" едва не использовал свободные зоны на чужой половине поля. Питерцы упустили ещё несколько первоклассных моментов, а в концовке Манчини пришлось изрядно понервничать. На четвёртой компенсированной минуте Ильин едва не вышел на ударную позицию. К тому моменту тренерский штаб "Зенита" уже выпустил дополнительного защитника в лице Мевли, а также готовился укрепить оборону Новосельцевым.

Впрочем, помощь подзабытого экс-защитника "Ростова" так и не понадобилась. "Зенит" довёл дело до победы, вернувшись на второе место. Питерцы попрощались с "Зенит-Ареной" в 2017 году на мажорной ноте.

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Зенит Урал Манчини Кокорин
Сегодня, 16:17
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18
(3)
№18 Написал: Орнитолог (Сегодня, 17:19) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Зина твоя соседка?

Не сказал бы... Живет по соседству, но она бездомная... Все куда-то уехать норовит - то в Новгород, то в Севастополь... Таскает ее по округе - теплотрассы, вокзалы, бачки... Потаскушка такая с двумя полузажившими фонарями под глазами, потому и зовут - голубая Зина


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№17 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:08) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Карась как был скотиной,так им и остался --- подсвистывать газпрёму его прямая обязуха..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№16 Написал: Туман (Сегодня, 17:08) #
  • +4
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online

Цитата: yuri
Зина твоя соседка?

да юрец она к сожалению наша соседка.... НО ваша сожительница....
Регистрация: 29.11.2017
№15 Написал: kurbath тула (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
С чего бы она курьезная?

Тут ты прав-не курьезная, а позорная победа
так вернее будет
Регистрация: 20.11.2015
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:06) #
  • -2
  •  (6)
online

Зина же - не играла в футбол НИКОГДА.
Зина твоя соседка? Вполне возможно она никогда не играла в футбол.
Дальше говорить не о чем.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: Орнитолог (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Тот кто эту фигню накорябал, вполне может притапливать за ниже перечисленный клубы-миллионеры.

За исключением короткого периода в Реале, все перечисленные - всегда играли В ФУТБОЛ. Просто более дорогими игроками. Зина же - не играла в футбол НИКОГДА. Пример сегодня - при полном попустительстве Урала выход 4 в 1 приводит к чему? Что пальцесос многомиллионный показал, какой из говна нападающий, и сколько он реально стоит.
Вот Портнягин бил в борьбе из сложной позиции и в пиковой для клуба ситуации - иначе деньги не заплатят. Один полумомент - и гол!
Так что ЭТИ глоры ТАКОЕ написать не могли - они никогда не требовали липовых побед, они всегда требовали ИГРЫ. Да-да, даже ГЛОРЫ


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:54) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Орнитолог
Их глорам вы пофигу - не пересечетесь...

К примеру просто. Тот кто эту фигню накорябал, вполне может притапливать за ниже перечисленный клубы-миллионеры. Зависть- это порок.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:51) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Орали глоры Барселоны, Реала, ПСЖ ..

Их глорам вы пофигу - не пересечетесь... Что им говночашка? На червяков, копающихся в навозе турнира тех, кого к ЛЧ не допустили - им нас-рать! А вас - стая... Бакланов


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:50) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Захожу сюда только поржать над хрюкателями)

Заходи почаще, ты редкий клоун и неплохо веселишь smile
Регистрация: 2.02.2012
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:45) #
  • -2
  •  (6)
online

Славься ,ты , славься наш золотой телец.,славься,ты,славься миллер -молодец!

Орали глоры Барселоны, Реала, ПСЖ ..


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:41) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Безобразное судейство Карася. Например видно так - примерно половина стыков заканчивалось игроком Урала, лежащим на газоне. Причем каких стыков! Начало первого тайма - пробегает мимо Димитрова, кажется, бомж - хренак сзади по ногам, вообще мяча рядом нет, уралец лежит, мешки развивают атаку, кто-то почесался? Традиционно грязная игра бомжей. с которой в ЕК делать нечего, на ЧМ - тоже, почему в сборной они и нули...
Про забитые мячи - ярче всего говорят два эпизода в концовке, когда дают мяч бомжам в большинстве, перед воротами, без помех. Вот и весь атакующий потенциал синита. Угадайте, почему тогда народ сомневается в честности матча? Если забить бомжи - тупо не могут, не умеют они в футбол играт!

Цитата: Шмайхель
Славься ,ты , славься наш золотой телец.,славься,ты,славься миллер -молодец!


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№7 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 16:38) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Усе равно мимо золотых будут!
Регистрация: 28.11.2017
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:32) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Действительно, с чего бы она курьёзная. Курьёзная это в Туле, где хозяева весь матч боролись на равных, а при пропущенном мяче раступились, открыв пространство или не обращая внимания на это- очередное везение Спартака. Курьёз и в Москве, где Тосно не считает нужным с ЦСКА сыграть от обороны, автобусом, это только с Зенитом так все играют. Парфёнов явно перебарщивает.
Регистрация: 13.11.2009
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:32) #
  • -5
  •  (9)
online

Цитата: anatolik189
Карась ваще судил в одну сторону.Урал был на свистке.Все нарушения бакланов игнорировал.Жирков бьёт в ухо игроку Урала и ничего.Малейший толчок ураловцев и сразу жёлтая карточка у Карася вверху.

А если бы удалил Кришито, то отлично отсудил? Мальчик отойди от микроскопа.

Городовой Россия
Совершенно верно. Но с этим проявлением сепаратизма нужно бороться )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:25) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
С чего бы она курьезная? Курьез случился вчера в Туле.

Так сайт то мясной и афторы статей тоже)Курьезный,потому что надеялись на поражение Зенита что бы шампиньоны хоть в тройке были.Забей такой Куинси Протез написали бы великая волевая победа))))))))))))))Ничего нового)Про цирк в Туле умолчат)Завтра не иначе в символической сборной полсостава будет Спартака в договорняке и возможно один Кокорин)Хотя гол с рикошета,так что лучше Адриано припишут)Оценки данного сайта сугубо личное мнение людей,которые топят за Спартак)Захожу сюда только поржать над хрюкателями)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:25) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Курьёзная победа "Зенита":
Теперь это так называется ? .....Болельщики невского клуба поздравили главного спонсора "победы" над Уралом: " Славься ,ты , славься наш золотой телец.,славься,ты,славься миллер -молодец! "


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:23) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Карась ваще судил в одну сторону.Урал был на свистке.Все нарушения бакланов игнорировал.Жирков бьёт в ухо игроку Урала и ничего.Малейший толчок ураловцев и сразу жёлтая карточка у Карася вверху.
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:20) #
  • -11
  •  (21)
online

С чего бы она курьезная? Курьез случился вчера в Туле.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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