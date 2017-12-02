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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Курьёзная победа "Зенита": автоголы, фэйковая красная карточка и потасовка соперника
"Зенит" в 19-м туре Премьер-Лиги одержал трудовую победу над "Уралом". Уже в самом начале встречи хозяева оказались в роли догоняющих, но в результате добились своего. Rusfootball.info – о тяжёлом успехе подопечных Манчини на "Зенит-Арене".
Сдача позиций
Конец года складывается для "Зенита" непросто. Самый богатый клуб России, собравший в межсезонье игроков практически на два равносильных состава, неожиданно оказался в кризисе. Наставник питерцев Роберто Манчини регулярно говорил о том, что ничего страшного не происходит. Тем не менее, перед матчем с "Уралом" футболисты "Зенита" откатились уже на четвёртую строчку. Накануне синхронные победы одержали ЦСКА и "Спартак", которые и опередили клуб из Санкт-Петербурга в турнирной таблице.
В матче с "Уралом" хозяевам нужно было побеждать. В этом случае они бы возвращались на вторую строчку. А дальше уже можно было наблюдать за ходом матча "Локомотив" – "Рубин". Вдруг лидер потеряет очки в игре с казанцами?
В конце осени "Зенит" выдал неприятную серию из нескольких матчей без побед. Она была прервана пару недель назад, когда питерцы разгромили "Тосно" со счётом 5:0. Всё бы ничего, только в прошлом туре "сине-бело-голубые" уступили "Спартаку", позволив "красно-белым" вплотную приблизиться к себе. После поражения от самого принципиального соперника подопечные Роберто Манчини были обязаны реабилитироваться.
"Урал" – вполне подходящий для этого соперник. Если в первом круге футболисты из Екатеринбурга и были очень неуступчивыми, то в последнее время они также оказались в небольшом кризисе. Перед поездкой в Санкт-Петербург подопечные Александра Тарханова потерпели два поражения подряд, проиграв "Уфе" и "Краснодру". При этом в перечисленных матчах уральцы так и не сумели забить.
День курьёзов
Начало игры получилось курьёзным. "Зенит" взялся за дело и начал прижимать соперника к воротам. На пользу хозяевам должна была пойти и неожиданная травма Бикфалви – одного из ведущих игроков "Урала". Представитель Румынии не смог продолжить матч и покинул поле уже на 4-й минуте. Тем не менее, дебютный отрезок встречи остался за гостями. На 6-й минуте они получили право на штрафной. Последовал навес в район вратарской, а Маммана неудачно подставил ногу, срезав мяч в собственные ворота! – 0:1!
Столь неожиданный гол явно расстроил хозяев. Роберто Манчини заметно занервничал и наотрез отказывался покидать техническую зону. Итальянский специалист то и дело подсказывал своим игрокам, которые в очередной раз сбивались на игру с многочисленными навесами. "Урал" довольно уверенно отбивался, не пуская хозяев в штрафную. А стоило только Кокорину оказаться в непосредственной близости от чужих ворот, как его накрыли сразу четверо игроков "Урала".
Тем не менее, ещё до перерыва питерцам удалось сравнять счёт. И в этом им помогли соперники. Рослый Портнягин передал привет Маммане, отправив мяч в свои ворота в верховой борьбе с Ивановичем во время стандарта. Удар Портнягина получился очень точным: Годзюр уже ничего не мог поделать – 1:1.
В концовке тайма у обеих команд были неплохие моменты. "Зенит" опасно исполнил угловой, направив мяч прямо в ворота, но "сухой лист" отбил Годзюр. А "Урал" едва не вывел один на один с Лодыгином бедолагу Портнягина. Тот так и не сумел пробить по воротам.
Заключительны минуты тайма остались за…Карасёвым. Арбитр не среагировал на несколько падений в штрафной "Урала", чем вывел из себя Кришито. Итальянский капитан "Зенит" гневно пообщался с судьёй и увидел перед собой красную карточку. Впрочем, Карасёв тут же показал, что достал карточку не того цвета, сменив её на жёлтую.
Возвращение Кокорина
Второй тайм прошёл с тотальным преимуществом "Зенита". Футболисты "Урала" хоть периодически и выбирались в контратаки, но хозяева вполне могли сделать счёт крупным. В нескольких эпизодах "фальшивили" игроки "Зенита". Отличные моменты упустили Ригони и вышедший на замену Полоз. Иванович исхитрился таки протолкнуть мяч в ворота, но ранее был зафиксирован фол. А ещё в одном из эпизодов Годзюр спас свою команду после классного выстрела со штрафного в исполнении Паредеса.
И всё же гости не выстояли. Голевой атаке "Зенита" предшествовала стычка между Ильиным и Димитровым – футболистами "Урала". Пока уральцы разбирались друг с другом и пытались снизить накал страстей, "Зенит" провёл собственную атаку. Минутная потеря концентрации обернулась голом. Кокорин получил мяч на подступах к штрафной, сместился в центр и пробил. Не обошлось без рикошета, котоырй и дезориентировал Годзюра – 2:1.
В концовке гости так и не сподобились на финальный штурм, зато "Зенит" едва не использовал свободные зоны на чужой половине поля. Питерцы упустили ещё несколько первоклассных моментов, а в концовке Манчини пришлось изрядно понервничать. На четвёртой компенсированной минуте Ильин едва не вышел на ударную позицию. К тому моменту тренерский штаб "Зенита" уже выпустил дополнительного защитника в лице Мевли, а также готовился укрепить оборону Новосельцевым.
Впрочем, помощь подзабытого экс-защитника "Ростова" так и не понадобилась. "Зенит" довёл дело до победы, вернувшись на второе место. Питерцы попрощались с "Зенит-Ареной" в 2017 году на мажорной ноте.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Сдача позиций
Конец года складывается для "Зенита" непросто. Самый богатый клуб России, собравший в межсезонье игроков практически на два равносильных состава, неожиданно оказался в кризисе. Наставник питерцев Роберто Манчини регулярно говорил о том, что ничего страшного не происходит. Тем не менее, перед матчем с "Уралом" футболисты "Зенита" откатились уже на четвёртую строчку. Накануне синхронные победы одержали ЦСКА и "Спартак", которые и опередили клуб из Санкт-Петербурга в турнирной таблице.
В матче с "Уралом" хозяевам нужно было побеждать. В этом случае они бы возвращались на вторую строчку. А дальше уже можно было наблюдать за ходом матча "Локомотив" – "Рубин". Вдруг лидер потеряет очки в игре с казанцами?
В конце осени "Зенит" выдал неприятную серию из нескольких матчей без побед. Она была прервана пару недель назад, когда питерцы разгромили "Тосно" со счётом 5:0. Всё бы ничего, только в прошлом туре "сине-бело-голубые" уступили "Спартаку", позволив "красно-белым" вплотную приблизиться к себе. После поражения от самого принципиального соперника подопечные Роберто Манчини были обязаны реабилитироваться.
"Урал" – вполне подходящий для этого соперник. Если в первом круге футболисты из Екатеринбурга и были очень неуступчивыми, то в последнее время они также оказались в небольшом кризисе. Перед поездкой в Санкт-Петербург подопечные Александра Тарханова потерпели два поражения подряд, проиграв "Уфе" и "Краснодру". При этом в перечисленных матчах уральцы так и не сумели забить.
День курьёзов
Начало игры получилось курьёзным. "Зенит" взялся за дело и начал прижимать соперника к воротам. На пользу хозяевам должна была пойти и неожиданная травма Бикфалви – одного из ведущих игроков "Урала". Представитель Румынии не смог продолжить матч и покинул поле уже на 4-й минуте. Тем не менее, дебютный отрезок встречи остался за гостями. На 6-й минуте они получили право на штрафной. Последовал навес в район вратарской, а Маммана неудачно подставил ногу, срезав мяч в собственные ворота! – 0:1!
Столь неожиданный гол явно расстроил хозяев. Роберто Манчини заметно занервничал и наотрез отказывался покидать техническую зону. Итальянский специалист то и дело подсказывал своим игрокам, которые в очередной раз сбивались на игру с многочисленными навесами. "Урал" довольно уверенно отбивался, не пуская хозяев в штрафную. А стоило только Кокорину оказаться в непосредственной близости от чужих ворот, как его накрыли сразу четверо игроков "Урала".
Тем не менее, ещё до перерыва питерцам удалось сравнять счёт. И в этом им помогли соперники. Рослый Портнягин передал привет Маммане, отправив мяч в свои ворота в верховой борьбе с Ивановичем во время стандарта. Удар Портнягина получился очень точным: Годзюр уже ничего не мог поделать – 1:1.
В концовке тайма у обеих команд были неплохие моменты. "Зенит" опасно исполнил угловой, направив мяч прямо в ворота, но "сухой лист" отбил Годзюр. А "Урал" едва не вывел один на один с Лодыгином бедолагу Портнягина. Тот так и не сумел пробить по воротам.
Заключительны минуты тайма остались за…Карасёвым. Арбитр не среагировал на несколько падений в штрафной "Урала", чем вывел из себя Кришито. Итальянский капитан "Зенит" гневно пообщался с судьёй и увидел перед собой красную карточку. Впрочем, Карасёв тут же показал, что достал карточку не того цвета, сменив её на жёлтую.
Возвращение Кокорина
Второй тайм прошёл с тотальным преимуществом "Зенита". Футболисты "Урала" хоть периодически и выбирались в контратаки, но хозяева вполне могли сделать счёт крупным. В нескольких эпизодах "фальшивили" игроки "Зенита". Отличные моменты упустили Ригони и вышедший на замену Полоз. Иванович исхитрился таки протолкнуть мяч в ворота, но ранее был зафиксирован фол. А ещё в одном из эпизодов Годзюр спас свою команду после классного выстрела со штрафного в исполнении Паредеса.
И всё же гости не выстояли. Голевой атаке "Зенита" предшествовала стычка между Ильиным и Димитровым – футболистами "Урала". Пока уральцы разбирались друг с другом и пытались снизить накал страстей, "Зенит" провёл собственную атаку. Минутная потеря концентрации обернулась голом. Кокорин получил мяч на подступах к штрафной, сместился в центр и пробил. Не обошлось без рикошета, котоырй и дезориентировал Годзюра – 2:1.
В концовке гости так и не сподобились на финальный штурм, зато "Зенит" едва не использовал свободные зоны на чужой половине поля. Питерцы упустили ещё несколько первоклассных моментов, а в концовке Манчини пришлось изрядно понервничать. На четвёртой компенсированной минуте Ильин едва не вышел на ударную позицию. К тому моменту тренерский штаб "Зенита" уже выпустил дополнительного защитника в лице Мевли, а также готовился укрепить оборону Новосельцевым.
Впрочем, помощь подзабытого экс-защитника "Ростова" так и не понадобилась. "Зенит" довёл дело до победы, вернувшись на второе место. Питерцы попрощались с "Зенит-Ареной" в 2017 году на мажорной ноте.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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