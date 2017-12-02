Роберто Манчини: даже сегодня было много болельщиков. Очень постараемся стать чемпионами

There were many fans at the stadium even today. We will try very hard to win this championship!



Anche oggi tanti tifosi! Vogliamo provare in tutti modi a vincere il campionato!#Zenit #ZenitUral pic.twitter.com/sS0ceoPyI9 — Roberto Mancini (@robymancio) December 2, 2017

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча с "Уралом" (2:1) поблагодарил болельщиков петербургской команды.Матч проходил на стадионе "Крестовский"."На стадионе было много болельщиков даже сегодня. Мы очень сильно постараемся, чтобы выиграть этот чемпионат!" – написал итальянец.