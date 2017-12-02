Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роберто Манчини: даже сегодня было много болельщиков. Очень постараемся стать чемпионами

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча с "Уралом" (2:1) поблагодарил болельщиков петербургской команды.

Матч проходил на стадионе "Крестовский".

"На стадионе было много болельщиков даже сегодня. Мы очень сильно постараемся, чтобы выиграть этот чемпионат!" – написал итальянец.

Сегодня, 19:25
Напечатать
8
(3)
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
Если взять тот же "Спартак", где отсутвие Промеса сразу делает из команды команду уровня ФНЛ, то о чём мы говорим?!

Какая прекрасная чушь, smile действительно о чем тут говорить?
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Манчини как тренер величина дискуссионная.
Кто как тренер лучше - кто из малоизвестных игроков делает крепкую команду , которая бьется за титул , но , когда начинает тренировать серьезный клуб, теряется от повышенных требований или тренер у которого получается с хорошими дорогими игроками биться за самые высокие титулы, но быть успешным с командами среднего уровня ему не светит
Регистрация: 17.05.2017
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (0)
online

Если ты не понял его сарказма, то он наивно думает, будто Манчини тянет "Зенит" вниз. Если взять тот же "Спартак", где отсутвие Промеса сразу делает из команды команду уровня ФНЛ, то о чём мы говорим?!

Отлично кот понимает их фальшивую радость. В душе они дрожат как осиновый лист." Послушай женщину и сделай наоборот", как раз этот случай.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Boss52
Манчини плох. Как выяснилось, при ближайшем рассмотрении, как мотиватор он плох. Как тренер, который может влиять на ход неблагоприятно складывающегося матча, в т.ч. удачными заменами, он плох. О тренировочной практике ничего сказать нельзя. Но по результатам (-80 млн. $) и такие проблемы - он плох. Т.е. затраченные средства не соответствуют результату. Надеюсь и Миллер это понимает.

Вы подождите. Он полкоманды перекроил и притащил молодых и перспективных ребят. Дайте время ему. Он сколотит 2 крепких состава и тогда не только ЧР будет выигрывать, а и на что посерьёзнее претендовать. Во всяком случае стратегия у него очень правильная.

Цитата: yuri
Цитата: SPV
как болельщик Спартака, все же надеюсь что будут верить подольше

Наши мнения здесь абсолютно совпадают. Хорошо что контракт на 4 года, возможно продлят ))

Если ты не понял его сарказма, то он наивно думает, будто Манчини тянет "Зенит" вниз. Если взять тот же "Спартак", где отсутвие Промеса сразу делает из команды команду уровня ФНЛ, то о чём мы говорим?!
Регистрация: 8.11.2015
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: SPV
как болельщик Спартака, все же надеюсь что будут верить подольше

Наши мнения здесь абсолютно совпадают. Хорошо что контракт на 4 года, возможно продлят ))


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Манчини плох. Как выяснилось, при ближайшем рассмотрении, как мотиватор он плох. Как тренер, который может влиять на ход неблагоприятно складывающегося матча, в т.ч. удачными заменами, он плох. О тренировочной практике ничего сказать нельзя. Но по результатам (-80 млн. $) и такие проблемы - он плох. Т.е. затраченные средства не соответствуют результату. Надеюсь и Миллер это понимает.

Это сложно не понимать, но я лично , как болельщик Спартака, все же надеюсь что будут верить подольше blush
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Манчини плох. Как выяснилось, при ближайшем рассмотрении, как мотиватор он плох. Как тренер, который может влиять на ход неблагоприятно складывающегося матча, в т.ч. удачными заменами, он плох. О тренировочной практике ничего сказать нельзя. Но по результатам (-80 млн. $) и такие проблемы - он плох. Т.е. затраченные средства не соответствуют результату. Надеюсь и Миллер это понимает.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:55) #
  • +2
  •  (2)

Это он так Урал не уважает?
Регистрация: 22.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.