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Гол Ярмоленко спас "Боруссию" от поражения в матче с "Байером"

"Байер" на своем поле сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" в матче 14-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

14 тур

"Байер" – "Боруссия" Д 1:1

Гол: Фолланд, 30 - Ярмоленко, 71

"Байер": Лено, Хенрихс (Рецос, 46), Венделл, Та, Бендер, Арангис (Баумгартлингер, 62), Бендер, Хавец, Брандт, Бэйли, Фолланд (Бельараби, 78)

"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейро, Шмельцер, Суботич, Папастатопулос, Кастро (Кагава, 44), Вайгль (Дахуд, 65), Шахин, Пулишич, Филипп (Шюррле, 8), Ярмоленко

Предупреждения: Шахин, 39, Шмельцер, 46, Хаверц, 86, Суботич, 87

Удаления: Венделл, 42

"Бавария" – "Ганновер-96" 3:1

Гол: Видаль, 18, Коман, 67, Левандовски, 87 - Беншоп, 35

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Мартинес (Толиссо, 58), Киммих, Видаль, Родригес, Левандовски, Мюллер (Алаба, 81), Коман (Рибери, 90)

"Ганновер": Чаунер, Корб, Острцолек, Антон, Зорг (Альборнос, 81), Сане, Шмидебах (Фоссум, 46), Бакалорц, Клаус, Фуллкруг, Бенсоп (Харник, 68)

Предупреждения: Ульрайх, 27, Бакалорц, 33, Корб, 45+1, Мюллер, 59
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