Гол Ярмоленко спас "Боруссию" от поражения в матче с "Байером"

"Байер" на своем поле сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" в матче 14-го тура чемпионата Германии.Чемпионат Германии14 турФолланд, 30 - Ярмоленко, 71"Байер": Лено, Хенрихс (Рецос, 46), Венделл, Та, Бендер, Арангис (Баумгартлингер, 62), Бендер, Хавец, Брандт, Бэйли, Фолланд (Бельараби, 78)"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейро, Шмельцер, Суботич, Папастатопулос, Кастро (Кагава, 44), Вайгль (Дахуд, 65), Шахин, Пулишич, Филипп (Шюррле, 8), ЯрмоленкоПредупреждения: Шахин, 39, Шмельцер, 46, Хаверц, 86, Суботич, 87Удаления: Венделл, 42Видаль, 18, Коман, 67, Левандовски, 87 - Беншоп, 35"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Мартинес (Толиссо, 58), Киммих, Видаль, Родригес, Левандовски, Мюллер (Алаба, 81), Коман (Рибери, 90)"Ганновер": Чаунер, Корб, Острцолек, Антон, Зорг (Альборнос, 81), Сане, Шмидебах (Фоссум, 46), Бакалорц, Клаус, Фуллкруг, Бенсоп (Харник, 68)Предупреждения: Ульрайх, 27, Бакалорц, 33, Корб, 45+1, Мюллер, 59