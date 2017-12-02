Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:08
Илья Геркус: "Локомотив" готов отправить всех футболистов вокруг земного шара, если будут играть как Фарфан (1)
Илья Геркус: "Локомотив" готов отправить всех футболистов вокруг земного шара, если будут играть как Фарфан (1)
19:48
Курбан Бердыев: опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру (2)
Курбан Бердыев: опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру (2)
18:35
Дожать по-чемпионски (15)
Дожать по-чемпионски (15)
18:25
Ринат Билялетдинов: Египет и Саудовская Аравия - нестабильные команды, с невысоким рейтингом (1)
Ринат Билялетдинов: Египет и Саудовская Аравия - нестабильные команды, с невысоким рейтингом (1)
16:40
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
16:32
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
Гол Ярмоленко спас "Боруссию" от поражения в матче с "Байером"
"Байер" на своем поле сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
14 тур
"Байер" – "Боруссия" Д 1:1
Гол: Фолланд, 30 - Ярмоленко, 71
"Байер": Лено, Хенрихс (Рецос, 46), Венделл, Та, Бендер, Арангис (Баумгартлингер, 62), Бендер, Хавец, Брандт, Бэйли, Фолланд (Бельараби, 78)
"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейро, Шмельцер, Суботич, Папастатопулос, Кастро (Кагава, 44), Вайгль (Дахуд, 65), Шахин, Пулишич, Филипп (Шюррле, 8), Ярмоленко
Предупреждения: Шахин, 39, Шмельцер, 46, Хаверц, 86, Суботич, 87
Удаления: Венделл, 42
"Бавария" – "Ганновер-96" 3:1
Гол: Видаль, 18, Коман, 67, Левандовски, 87 - Беншоп, 35
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Мартинес (Толиссо, 58), Киммих, Видаль, Родригес, Левандовски, Мюллер (Алаба, 81), Коман (Рибери, 90)
"Ганновер": Чаунер, Корб, Острцолек, Антон, Зорг (Альборнос, 81), Сане, Шмидебах (Фоссум, 46), Бакалорц, Клаус, Фуллкруг, Бенсоп (Харник, 68)
Предупреждения: Ульрайх, 27, Бакалорц, 33, Корб, 45+1, Мюллер, 59
Чемпионат Германии
14 тур
"Байер" – "Боруссия" Д 1:1
Гол: Фолланд, 30 - Ярмоленко, 71
"Байер": Лено, Хенрихс (Рецос, 46), Венделл, Та, Бендер, Арангис (Баумгартлингер, 62), Бендер, Хавец, Брандт, Бэйли, Фолланд (Бельараби, 78)
"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейро, Шмельцер, Суботич, Папастатопулос, Кастро (Кагава, 44), Вайгль (Дахуд, 65), Шахин, Пулишич, Филипп (Шюррле, 8), Ярмоленко
Предупреждения: Шахин, 39, Шмельцер, 46, Хаверц, 86, Суботич, 87
Удаления: Венделл, 42
"Бавария" – "Ганновер-96" 3:1
Гол: Видаль, 18, Коман, 67, Левандовски, 87 - Беншоп, 35
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Мартинес (Толиссо, 58), Киммих, Видаль, Родригес, Левандовски, Мюллер (Алаба, 81), Коман (Рибери, 90)
"Ганновер": Чаунер, Корб, Острцолек, Антон, Зорг (Альборнос, 81), Сане, Шмидебах (Фоссум, 46), Бакалорц, Клаус, Фуллкруг, Бенсоп (Харник, 68)
Предупреждения: Ульрайх, 27, Бакалорц, 33, Корб, 45+1, Мюллер, 59
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.