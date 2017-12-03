"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Ахматом"

Пресс-служба "Краснодара" после волевой победы над "Ахматом" (3:2) опубликовала фотографию из раздевалки команды.Напомним, в матче 19-го тура премьер-лиги "быки" смогли отыграть дефицит в два гола и одержать волевую победу.