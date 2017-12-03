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"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы над "Ахматом"

Пресс-служба "Краснодара" после волевой победы над "Ахматом" (3:2) опубликовала фотографию из раздевалки команды.

Напомним, в матче 19-го тура премьер-лиги "быки" смогли отыграть дефицит в два гола и одержать волевую победу.

Теги: Краснодар
Сегодня, 20:22
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(4)
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:47) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Щас нашу фишку все себе возьмут blush


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:40) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Обыграть топ-комаду, конечно эмоции будут зашкаливать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:29) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Молодцы, Спартак копируете.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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