"Халл Сити" при Слуцком показал худшие результаты за 7 лет

Сегодня "Халл Сити" объявил об отставке главного тренера Леонида Слуцкого."Халл" под руководством российского специалиста показал худший результат по проценту побед с 2010 года, когда командой руководил Иан Доуи. При английском специалисте команда провела 9 матчей при проценте выигранных встреч 11,11 (1 победа, 3 ничьих, 5 поражений).Статистика Слуцкого в английском клубе - 19,05. Лучшим тренером с 2010 по 2017 год по этому показателю является Стивен Брюс - 41,29.