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"Халл Сити" при Слуцком показал худшие результаты за 7 лет

Сегодня "Халл Сити" объявил об отставке главного тренера Леонида Слуцкого.

"Халл" под руководством российского специалиста показал худший результат по проценту побед с 2010 года, когда командой руководил Иан Доуи. При английском специалисте команда провела 9 матчей при проценте выигранных встреч 11,11 (1 победа, 3 ничьих, 5 поражений).
Статистика Слуцкого в английском клубе - 19,05. Лучшим тренером с 2010 по 2017 год по этому показателю является Стивен Брюс - 41,29.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 03:42
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№2 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 04:39) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
Это Бегемот показал свой настоящий уровень "гениальности"! Тренер он - НИКАКОЙ!!! И это показал в Москве и Крыльях.
Регистрация: 4.10.2010
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 04:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
лёнька опять показал,что без плотной работы с судейским корпусом и командами он не тянет вообще никак...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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