Карло Анчелотти: знаю, многим не нравились мои методы работы в "Баварии"

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти рассказал о своей работе в стане мюнхенцев."Уже много раз говорили, не хотел бы возвращаться к этой теме. Единственное, что скажу – многим не нравился наш подход к тренировочному процессу. Но я работал над своей системой много лет и не собираюсь ее менять.У игроков большая нагрузка в 60 матчей за сезон. Мой метод основан на качестве, а не количестве - лучше час посвятить работе с мячом, чем полтора часа бегать. Выходные нужно также использовать с умом", – приводит слова Анчелотти Football Italia.