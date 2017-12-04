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Карло Анчелотти: знаю, многим не нравились мои методы работы в "Баварии"

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти рассказал о своей работе в стане мюнхенцев.

"Уже много раз говорили, не хотел бы возвращаться к этой теме. Единственное, что скажу – многим не нравился наш подход к тренировочному процессу. Но я работал над своей системой много лет и не собираюсь ее менять.

У игроков большая нагрузка в 60 матчей за сезон. Мой метод основан на качестве, а не количестве - лучше час посвятить работе с мячом, чем полтора часа бегать. Выходные нужно также использовать с умом", – приводит слова Анчелотти Football Italia.
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 13:37
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