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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Бубнов: даже не знаю, что должно произойти, чтобы ЦСКА победил в Манчестере
Эксперт Александр Бубнов поделился своим видением ситуации вокруг заключительного матча ЦСКА в группе Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
"ЦСКА только-только решил проблему с ударным нападающим и вновь она актуальна. Понтус Вернблум пропустит матч в Англии из-за дисквалификации, поэтому у Гончаренко есть три варианта: Чалов, Оланаре и Жамалетдинов. В центре поля не будет Бибраса Натхо, вариантов мало, поэтому тройку центральных полузащитников сформируют Дзагоев, Головин и Кучаев. Получается, что наши ребята получат шанс проявить себя на "Олд траффорд".
"Манчестер Юнайтед" практически решил задачу выхода из группы, а в воскресенье им предстоит дерби с "Сити", поэтому вполне возможна ротация. Однако в ротации у "МЮ" такие футболисты, что ЦСКА от этого легче не станет. "МЮ" будет играть в экономном режиме, но и в Москве они играли тоже далеко не на сто процентов и этого хватило для разгрома.
Команда Моуринью сейчас на ходу, что подтвердил матч с "Арсеналом". Правда, нельзя сказать, что оборона играет супернадежно: "Арсенал" оказал давление и вполне мог вынести "МЮ", если бы не Де Хеа. Впрочем, чтобы создавать столько моментов, нужно сумасшедшие движение – вряд ли ЦСКА на это способен.
Гораздо важнее смогут ли армейцы сдержать атаку английского клуба. Если ЦСКА будет играть так, как в первом матче, то будет повторение разгрома. Очевидно, что армейцы будут играть вторым номером, как и по ходу всего группового этапа. Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы ЦСКА победил в Манчестере. Только чудо может помочь. Нужно удерживать ничью и ждать поражения "Базеля" от "Бенфики", - передает слова Бубнова "Sportbox".
"ЦСКА только-только решил проблему с ударным нападающим и вновь она актуальна. Понтус Вернблум пропустит матч в Англии из-за дисквалификации, поэтому у Гончаренко есть три варианта: Чалов, Оланаре и Жамалетдинов. В центре поля не будет Бибраса Натхо, вариантов мало, поэтому тройку центральных полузащитников сформируют Дзагоев, Головин и Кучаев. Получается, что наши ребята получат шанс проявить себя на "Олд траффорд".
"Манчестер Юнайтед" практически решил задачу выхода из группы, а в воскресенье им предстоит дерби с "Сити", поэтому вполне возможна ротация. Однако в ротации у "МЮ" такие футболисты, что ЦСКА от этого легче не станет. "МЮ" будет играть в экономном режиме, но и в Москве они играли тоже далеко не на сто процентов и этого хватило для разгрома.
Команда Моуринью сейчас на ходу, что подтвердил матч с "Арсеналом". Правда, нельзя сказать, что оборона играет супернадежно: "Арсенал" оказал давление и вполне мог вынести "МЮ", если бы не Де Хеа. Впрочем, чтобы создавать столько моментов, нужно сумасшедшие движение – вряд ли ЦСКА на это способен.
Гораздо важнее смогут ли армейцы сдержать атаку английского клуба. Если ЦСКА будет играть так, как в первом матче, то будет повторение разгрома. Очевидно, что армейцы будут играть вторым номером, как и по ходу всего группового этапа. Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы ЦСКА победил в Манчестере. Только чудо может помочь. Нужно удерживать ничью и ждать поражения "Базеля" от "Бенфики", - передает слова Бубнова "Sportbox".
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