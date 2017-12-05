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Александр Бубнов: даже не знаю, что должно произойти, чтобы ЦСКА победил в Манчестере

Эксперт Александр Бубнов поделился своим видением ситуации вокруг заключительного матча ЦСКА в группе Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"ЦСКА только-только решил проблему с ударным нападающим и вновь она актуальна. Понтус Вернблум пропустит матч в Англии из-за дисквалификации, поэтому у Гончаренко есть три варианта: Чалов, Оланаре и Жамалетдинов. В центре поля не будет Бибраса Натхо, вариантов мало, поэтому тройку центральных полузащитников сформируют Дзагоев, Головин и Кучаев. Получается, что наши ребята получат шанс проявить себя на "Олд траффорд".

"Манчестер Юнайтед" практически решил задачу выхода из группы, а в воскресенье им предстоит дерби с "Сити", поэтому вполне возможна ротация. Однако в ротации у "МЮ" такие футболисты, что ЦСКА от этого легче не станет. "МЮ" будет играть в экономном режиме, но и в Москве они играли тоже далеко не на сто процентов и этого хватило для разгрома.

Команда Моуринью сейчас на ходу, что подтвердил матч с "Арсеналом". Правда, нельзя сказать, что оборона играет супернадежно: "Арсенал" оказал давление и вполне мог вынести "МЮ", если бы не Де Хеа. Впрочем, чтобы создавать столько моментов, нужно сумасшедшие движение – вряд ли ЦСКА на это способен.

Гораздо важнее смогут ли армейцы сдержать атаку английского клуба. Если ЦСКА будет играть так, как в первом матче, то будет повторение разгрома. Очевидно, что армейцы будут играть вторым номером, как и по ходу всего группового этапа. Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы ЦСКА победил в Манчестере. Только чудо может помочь. Нужно удерживать ничью и ждать поражения "Базеля" от "Бенфики", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов ЦСКА
Сегодня, 10:43
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:48) #
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не придумали такого допинга, Александр Викторович.

Если серьезно, нужно умереть на поле, чтобы удача была доброй, а не как иначе.
Можем зацепить ничью и выйти.

Сложно поверить, что Бенфика с нулем закончит ЛЧ.


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Регистрация: 29.08.2007
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