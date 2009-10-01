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СМИ: Антон Заболотный близок к переходу в "Зенит"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный близок к переходу в "Зенит", передает "Чемпионат".

Сообщается, что форварду сборной России также предложение делал и "Краснодар", однако 26-летний футболист уже достиг договоренности с петербургским клубом. В ближайшее время стороны должны подписать контракт.
Теги: Заболотный Тосно Зенит Трансферы
Сегодня, 11:58
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25
(6)
№25 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ВСЕ комментарии народных ромбиков сводятся к "баблу" и откровенному хамству, что поделать -видно такова планида народная
Регистрация: 1.02.2015
№24 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:51) #
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online

Ман сделает из него Я -Я Яволь Туре.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№23 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Яркий пример как из лидера превратиться в лавочника. Лучше быть первым парнем на деревне ... Антона понять можно, но для карьерного роста есть варианты получше Зенита, клубы, где точно попадал бы в стартовый состав, а тут он рискует стать вторым Дзюбой или Бухаровм.

В Тосно ноль перспектив,а у Манчини играют лучшие на данный момент,а не как у Луческу кто больше нравится.Риск есть всегда и везде.Вон Конифей всю жизнь дома отсидел,а мог стать в Европе звездой.Даже в твоем Локо есть шанс не пробиться.Вон Эдер пришел и присел под Фарфана и что?Манчини любит ротации,играть по любому будет.С чего ты взял,что он сядет в запас?Над Кузяевым все смеялись,а парень и в сборную попал и в команде незаменим.Полоз тоже играет видную роль,роль джокера и весьма полезен.Дзюба Манчини не подходит,у Антона будут все шансы доказывать.Он к слову весь воздух выигрывает всегда,значит в сложных ситуациях будет столб на которого можно грузить,на Дзюбу то не выходит.А со скидок есть кому добивать.Все от игрока зависит.Все тыкают Рязанцевым и Бухаровым,но эти игроки любили деньги и только деньги,почему не вспоминают того же Зырянова,который стал не только основным ,но и одним из лучших в росистории клуба.Пахать надо,работать,умирать на поле и тогда все получиться.В этом плане к Антохе претензий нет,есть претензии по реализации,но это решаемо.Пусть скидывает мячи партнерам,плюс на втором этаже шикарный игрок появляется.С нормальных подач Паредеса-Ригони забивать то легче,чем с подач Чернова.

Цитата: pfkegjbl 2
Кладбище недоталантов

Во втором круге увидим фартанет ли вам,или Гиля опять ворота потеряет)Как ему там Антоха забил?)В очко с центра поля?)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:32) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Что я читаю? Болотные уже не любят Зюбу? Коллаборационисты вы...
Ну , ничего, болотные уже любили и ненавидели одного Заболотного, придёт пора и второго. Вам, болотным не привыкать переобуваться на болотах и не только по поводу Заболотных, но и Доболотных и Надболотных....


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№21 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
Цитата: safonas
игрок сборной, напарником Дзюбы будет

каким еще напарником?
и какой сборной имеет отношение Дзюба? если только к пляжному футболу)))

он наверн имел в виду партнером,а не напарником.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№20 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:27) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Готовится замена дереву,и правильно,толку от него никакого
Регистрация: 3.02.2011
№19 Написал: Alter ego (Сегодня, 13:26) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Tokio581
Цитата: капля никотина
Идеальная фамилия для Зины

Ананидзе идеальная для спартака и ананко еще

Браво! Изящный ответ хамству
Регистрация: 17.05.2017
№18 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 13:21) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
игрок сборной, напарником Дзюбы будет

каким еще напарником?
и какой сборной имеет отношение Дзюба? если только к пляжному футболу)))


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№17 Написал: Tokio581 (Сегодня, 12:58) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Идеальная фамилия для Зины

Ананидзе идеальная для спартака и ананко еще
Регистрация: 18.04.2016
№16 Написал: safonas (Сегодня, 12:28) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Alter ego
А что в нем разглядели особенного? 16 голов за сезон в ФНЛ?

игрок сборной, напарником Дзюбы будет


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№15 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:28) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Неужели Дзюба на выход?


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№14 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 12:25) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Шлюха скоро начнёт свои рассказы как он сходил за титулами.

Для начала в Томь.))
А затем на пару с черьвем,будет брызгать слюной в сторону Спартака.



--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№13 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 12:24) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Отличным началом в 26 лет?
Человеку выпал единственный в жизни шанс заработать получить большие деньги. Сложно его осуждать...

Тогда наша сборная всю жизнь будет мечтать о таких соперниках как Саудовская Аравия энд компани... Бабло зло... а в газпроме его не счетают....не всегда оно решает все в жизни..)))
Регистрация: 23.01.2012
№12 Написал: Alter ego (Сегодня, 12:19) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А что в нем разглядели особенного? 16 голов за сезон в ФНЛ?
Регистрация: 17.05.2017
№11 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:19) #
  • +10
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Шлюха скоро начнёт свои рассказы как он сходил за титулами.
Регистрация: 9.08.2015
№10 Написал: zzzzz (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: FCSM78
В финансовом плане скачек сумасшедший, в плане постоянной практики и дальнейшего развития как футболиста после Зенита .... большой вопрос. По мне у него перевесила финансовая составляющая, Краснодар был бы отличным началом для данного футболиста.

Если бы Смолов ушел. А в Питере, конечно, он лучше Дзюбы. Но Манчини он не нужен.
Регистрация: 17.03.2017
№9 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:18) #
  • +3
  •  (9)
online

Если подпишет контракт с Зенитом ....будет ещё один потерянный для ФУТБОЛА...Краснодар был бы для его уровня гораздо лучше...Он мог бы в этой команде расти.....как футболист ПРИМЕР НОВОСЕЛЬЦЕВ.....И МНОГИЕ......


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№8 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:18) #
  • +8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Яркий пример как из лидера превратиться в лавочника. Лучше быть первым парнем на деревне ... Антона понять можно, но для карьерного роста есть варианты получше Зенита, клубы, где точно попадал бы в стартовый состав, а тут он рискует стать вторым Дзюбой или Бухаровм.
Регистрация: 29.10.2010
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:17) #
  • +10
  •  (12)

Цитата: FCSM78
Краснодар был бы отличным началом для данного футболиста.


Отличным началом в 26 лет?
Человеку выпал единственный в жизни шанс заработать получить большие деньги. Сложно его осуждать...
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: Батька (Сегодня, 12:13) #
  • +1
  •  (15)
online

Значит Смолов в Спартак =)
Это радует !!!
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:10) #
  • +10
  •  (22)
Болеет за:
«Сибирь»
Все Заболотные России должны хоть раз получить зарплату в Зените.

Вместо Зюбы


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 12:08) #
  • +12
  •  (20)
Болеет за:
«Локомотив»
Кладбище недоталантов


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№3 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 12:05) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
В финансовом плане скачек сумасшедший, в плане постоянной практики и дальнейшего развития как футболиста после Зенита .... большой вопрос. По мне у него перевесила финансовая составляющая, Краснодар был бы отличным началом для данного футболиста.
Регистрация: 23.01.2012
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:03) #
  • +2
  •  (10)

стопудовый игрок на лавку, а Дзю в Локо?


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:59) #
  • +17
  •  (29)

Идеальная фамилия для Зины
Регистрация: 3.03.2007
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