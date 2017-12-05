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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:22
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Рашфорд и Лукаку сыграют против ЦСКА с первых минут
Стал известен стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на домашний матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Нильссон-Линделёф, Шоу, Валенсия, Блинд, Эррера, Погба, Мата, Рашфорд, Лукаку.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Нильссон-Линделёф, Шоу, Валенсия, Блинд, Эррера, Погба, Мата, Рашфорд, Лукаку.
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