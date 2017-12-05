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Рашфорд и Лукаку сыграют против ЦСКА с первых минут

Стал известен стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на домашний матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Нильссон-Линделёф, Шоу, Валенсия, Блинд, Эррера, Погба, Мата, Рашфорд, Лукаку.
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 22:08
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