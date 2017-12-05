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Мбаппе, Неймар и Кавани - в атаке "ПСЖ" на матч с "Баварией"

Стали известны стартовые составы "Баварии" и "ПСЖ" на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Бавария": Ульрайх - Руди, Зюле, Хуммельс, Алаба - Толиссо, Киммих, Родригес - Рибери, Коман, Левандовски.

"ПСЖ": Ареола - Дани Алвес, Силва, Маркиньюс, Кюрзава - Рабье, Верратти, Дракслер - Мбаппе, Неймар, Кавани.
Теги: ПСЖ Бавария
Сегодня, 22:19
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