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Оценки "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА

Оценки "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА ЦСКА проиграл в заключительном матче группового этапа "Манчестеру". Rusfootball.info выставляет оценки армейцам.















Игорь Акинфеев 3.5 Не получилось основному голкиперу ЦСКА второй раз подряд оставить свои ворота в неприкосновенности. Игорь провел хороший матч. Было сложно ожидать от него чудес в моментах с голами. Вина лежит больше на защитниках.

Марио Фернандес 4.0 Российский защитник выдал не свой лучший матч. Как и подобает выдвинутому крайнему защитнику много времени провел на чужой половине поле. Но не всегда была польза. Марио часто мельтешил и действовал слишком резко. Хотя свой реальный шанс получил и сделал голевой пас. А вот в защите несколько раз прокараулил опасные удары соперников.

Виктор Васин 1.0 Абсолютно худший игрок второго тайма точно. В первом тайме Виктор выглядел адекватно. Не позволял себе грубых ошибок и начинал некоторые комбинации одноклубников. Во втором произошло что-то невнятное. Васин поймал флэшбек из далекого 2010, и, как в старые добрые времена, дал Лукаку спокойно забить, а во втором голе начудил вместе с Василием Березуцким и не успел за Рэшфордом.

Сергей Игнашевич 2.5 В отличие от своих напарников по центру обороны не привез голов, однако это не отменяет того факта, что Сергей очень много ошибался у своих ворот. Будь порасточительнее соперники, все могло закончиться намного печальнее. А в моменте со втором голом позиционная ошибка стоила вылазки форвардов на двух защитников.

Василий Березуцкий 3.0 Наиболее эффективно работал в обороне. Заблокировал несколько опасных ударов англичан. В моменте с пропущенным голом скорее произошел несчастный случай. Так как Василий пытался подстраховать Игнашевича, но рикошет от Васина все испортил. В целом, провел хороший матч.

Кирилл Набабкин 3.0 Хорошо справился с заменой Георгия Щенникова. Редко терял зону. Неплохо смотрелся в комбинациях на чужой половине поля.

Константин Кучаев 3.5 Для Константина это первый сезон на взрослом уровне. И именно в таких матчах видна разница в классе. В отсутствии Натхо и Вернблума на него лег большой объем в опорной зоне. Стоит отметить, что чаще Кучаев просто не успевал за мыслью именитых оппонентов. Так родился и первый гол. Из плюс можно выделить его видение поля. Два классных разрезающих паса привели к голу и выходу Дзагоева на ударную позицию.

Александр Головин 3.0 В первом тайме нередко был мотором атак. Довольно дерзко выбирался на чужую половину поля, но сверхострых эпизодов создать не удалось, как тому же Кучаеву. А в игре на своей половине примерно такой же уровень игры, как и у партнера.

Алан Дзагоев 3.0 Алан, конечно, здорово подставил спину в моменте с голом – это да. По игре запомнился двумя ударами и еще несколькими непонятными потерями. В предыдущих матчах выглядел наголову мощнее. В конце не реализовал великолепный шанс сравнять счет.

Федор Чалов 2.5 Блеклый матч для Федора. Видно в эпизодах с контролем мяча излишняя медлительность и нерешительность, отчего страдала динамика атак. Отметился одним отбором в чужой штрафной и пасом, который привел к опасности.

Витиньо 4.0 Пожалуй, самый нацеленный и свежий игрок в линии атаки у армейцев. Успешно реализовал голевую передачу Марио Фернандеса и несколько раз опасно бил по воротам.

Жамалетдинов, Хосонов, Гордюшенко б/о.

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 01:48
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2
(1)
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
как Акинфеев пропускает виновата снова защита,хорошо хоть 5ку не вкорячил автор smile
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 02:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Автор - 1.0


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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