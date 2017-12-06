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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Оценки "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА
ЦСКА проиграл в заключительном матче группового этапа "Манчестеру". Rusfootball.info выставляет оценки армейцам.
Игорь Акинфеев 3.5 Не получилось основному голкиперу ЦСКА второй раз подряд оставить свои ворота в неприкосновенности. Игорь провел хороший матч. Было сложно ожидать от него чудес в моментах с голами. Вина лежит больше на защитниках.
Марио Фернандес 4.0 Российский защитник выдал не свой лучший матч. Как и подобает выдвинутому крайнему защитнику много времени провел на чужой половине поле. Но не всегда была польза. Марио часто мельтешил и действовал слишком резко. Хотя свой реальный шанс получил и сделал голевой пас. А вот в защите несколько раз прокараулил опасные удары соперников.
Виктор Васин 1.0 Абсолютно худший игрок второго тайма точно. В первом тайме Виктор выглядел адекватно. Не позволял себе грубых ошибок и начинал некоторые комбинации одноклубников. Во втором произошло что-то невнятное. Васин поймал флэшбек из далекого 2010, и, как в старые добрые времена, дал Лукаку спокойно забить, а во втором голе начудил вместе с Василием Березуцким и не успел за Рэшфордом.
Сергей Игнашевич 2.5 В отличие от своих напарников по центру обороны не привез голов, однако это не отменяет того факта, что Сергей очень много ошибался у своих ворот. Будь порасточительнее соперники, все могло закончиться намного печальнее. А в моменте со втором голом позиционная ошибка стоила вылазки форвардов на двух защитников.
Василий Березуцкий 3.0 Наиболее эффективно работал в обороне. Заблокировал несколько опасных ударов англичан. В моменте с пропущенным голом скорее произошел несчастный случай. Так как Василий пытался подстраховать Игнашевича, но рикошет от Васина все испортил. В целом, провел хороший матч.
Кирилл Набабкин 3.0 Хорошо справился с заменой Георгия Щенникова. Редко терял зону. Неплохо смотрелся в комбинациях на чужой половине поля.
Константин Кучаев 3.5 Для Константина это первый сезон на взрослом уровне. И именно в таких матчах видна разница в классе. В отсутствии Натхо и Вернблума на него лег большой объем в опорной зоне. Стоит отметить, что чаще Кучаев просто не успевал за мыслью именитых оппонентов. Так родился и первый гол. Из плюс можно выделить его видение поля. Два классных разрезающих паса привели к голу и выходу Дзагоева на ударную позицию.
Александр Головин 3.0 В первом тайме нередко был мотором атак. Довольно дерзко выбирался на чужую половину поля, но сверхострых эпизодов создать не удалось, как тому же Кучаеву. А в игре на своей половине примерно такой же уровень игры, как и у партнера.
Алан Дзагоев 3.0 Алан, конечно, здорово подставил спину в моменте с голом – это да. По игре запомнился двумя ударами и еще несколькими непонятными потерями. В предыдущих матчах выглядел наголову мощнее. В конце не реализовал великолепный шанс сравнять счет.
Федор Чалов 2.5 Блеклый матч для Федора. Видно в эпизодах с контролем мяча излишняя медлительность и нерешительность, отчего страдала динамика атак. Отметился одним отбором в чужой штрафной и пасом, который привел к опасности.
Витиньо 4.0 Пожалуй, самый нацеленный и свежий игрок в линии атаки у армейцев. Успешно реализовал голевую передачу Марио Фернандеса и несколько раз опасно бил по воротам.
Жамалетдинов, Хосонов, Гордюшенко б/о.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Игорь Акинфеев 3.5 Не получилось основному голкиперу ЦСКА второй раз подряд оставить свои ворота в неприкосновенности. Игорь провел хороший матч. Было сложно ожидать от него чудес в моментах с голами. Вина лежит больше на защитниках.
Марио Фернандес 4.0 Российский защитник выдал не свой лучший матч. Как и подобает выдвинутому крайнему защитнику много времени провел на чужой половине поле. Но не всегда была польза. Марио часто мельтешил и действовал слишком резко. Хотя свой реальный шанс получил и сделал голевой пас. А вот в защите несколько раз прокараулил опасные удары соперников.
Виктор Васин 1.0 Абсолютно худший игрок второго тайма точно. В первом тайме Виктор выглядел адекватно. Не позволял себе грубых ошибок и начинал некоторые комбинации одноклубников. Во втором произошло что-то невнятное. Васин поймал флэшбек из далекого 2010, и, как в старые добрые времена, дал Лукаку спокойно забить, а во втором голе начудил вместе с Василием Березуцким и не успел за Рэшфордом.
Сергей Игнашевич 2.5 В отличие от своих напарников по центру обороны не привез голов, однако это не отменяет того факта, что Сергей очень много ошибался у своих ворот. Будь порасточительнее соперники, все могло закончиться намного печальнее. А в моменте со втором голом позиционная ошибка стоила вылазки форвардов на двух защитников.
Василий Березуцкий 3.0 Наиболее эффективно работал в обороне. Заблокировал несколько опасных ударов англичан. В моменте с пропущенным голом скорее произошел несчастный случай. Так как Василий пытался подстраховать Игнашевича, но рикошет от Васина все испортил. В целом, провел хороший матч.
Кирилл Набабкин 3.0 Хорошо справился с заменой Георгия Щенникова. Редко терял зону. Неплохо смотрелся в комбинациях на чужой половине поля.
Константин Кучаев 3.5 Для Константина это первый сезон на взрослом уровне. И именно в таких матчах видна разница в классе. В отсутствии Натхо и Вернблума на него лег большой объем в опорной зоне. Стоит отметить, что чаще Кучаев просто не успевал за мыслью именитых оппонентов. Так родился и первый гол. Из плюс можно выделить его видение поля. Два классных разрезающих паса привели к голу и выходу Дзагоева на ударную позицию.
Александр Головин 3.0 В первом тайме нередко был мотором атак. Довольно дерзко выбирался на чужую половину поля, но сверхострых эпизодов создать не удалось, как тому же Кучаеву. А в игре на своей половине примерно такой же уровень игры, как и у партнера.
Алан Дзагоев 3.0 Алан, конечно, здорово подставил спину в моменте с голом – это да. По игре запомнился двумя ударами и еще несколькими непонятными потерями. В предыдущих матчах выглядел наголову мощнее. В конце не реализовал великолепный шанс сравнять счет.
Федор Чалов 2.5 Блеклый матч для Федора. Видно в эпизодах с контролем мяча излишняя медлительность и нерешительность, отчего страдала динамика атак. Отметился одним отбором в чужой штрафной и пасом, который привел к опасности.
Витиньо 4.0 Пожалуй, самый нацеленный и свежий игрок в линии атаки у армейцев. Успешно реализовал голевую передачу Марио Фернандеса и несколько раз опасно бил по воротам.
Жамалетдинов, Хосонов, Гордюшенко б/о.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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