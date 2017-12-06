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Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов

Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов Известный в прошлом нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем», а также поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета допустить спортсменов сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане под нейтральным флагом и выразил опасение, что этот вердикт может негативно сказаться на отечественном футболе.

- В связи с решением исполкома МОК по участию сборной России в Олимпиаде «Спартак» должен выйти на игру с «Ливерпулем» с запредельной мотивацией?

- Что касается решения МОК, то для меня здесь все ясно: у нас очень слабо работают чиновники разных уровней. Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять! Отстранили от Олимпиады, сказали: езжайте под нейтральным флагом. Это чушь беспросветная! Мы не хотим защищать наших спортсменов. Мы просто лаем. А что мы лаем?! На каждую клевету подавайте иски. Ищите грамотных юристов мирового уровня. Из-за границы их выписывайте, если свои не работают. И судитесь по всем клеветникам. Подавайте в суд на Родченкова, на Макларена! Тогда бы нас зауважали. Скоро Олимпиада, а мы только начинаем рот разевать. Что касается футбола, то и здесь теперь все может быть. Чего доброго наедут за месяц до чемпионата и найдут чего нет. Я не думаю, что футбол наш накажут, но все равно в такой дикой ситуации возникают опасения, что и наш футбол могут «забить». Как только что-то кто-то раскрыл рот и оклеветал, на него сразу надо подавать в суд. Почему мы себя не защищаем?! Когда закончится вся эта болтовня? Почему вопросы не ставятся жестко? Мы все проиграли уже. Все профукали! Что касается предстоящего матча, то «Спартак», конечно же, будет биться. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

- Каковы шансы красно-белых в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов?

- Конечно, есть шансы. Многие люди мне не верят, но, мое мнение, что «Спартак» не хуже «Ливерпуля». Более того, он даже лучше своего соперника. Даже хорошо, что он играет на выезде. Потому что английские болельщики погонят свою команду вперед, а раз так, то с таким нападением, какое сейчас в «Спартаке», соперника можно наказать. У нас очень грамотная, веселая, красивая в плане игры команда. Линия атаки у нас сейчас в форме. Я в Европе таких игроков, как у нас в нападении найти не могу. Смотрел накануне «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА. И что?! ЦСКА в первом тайме вообще на равных играл с «МЮ». И вел 1:0. Ну проиграли. И что? Просто опытных ребят у ЦСКА сейчас мало. «Спартак» - опытная, играющая команда. Что бояться «Ливерпуль»?! А потом, что «Спартак» теряет? Он, наоборот, наберет очков. Но только если даст бой. За тобой стоит страна и миллионы болельщиков. Все ждут, что ты отыграешь матч на «пять с плюсом». И ты можешь это сделать! Тогда все будет в порядке.

- Чтобы «Спартак»вышел в плей-офф Лиги чемпионов, необходима не только победа над «Ливерпулем» - нужно, чтобы и «Севилья» потеряла очки в игре с «Марибором». Это реально?

-Все возможно. Но в любом случае нам надо выигрывать. Не надо оглядываться на других. Что гадать? Нужно надеяться только на свои силы. Все зависит от ребят, от их настроя. Выходите, как на последний бой. Играть вы умеете. И еще как умеете! Надо выкладываться по полной, нечего беречь силы! До перерыва осталось всего-то две игры. Если все, как я сказал, сбудется, «Ливерпулю» ловить нечего. Он просто не выдержит. Мы сильнее соперника. Если же ребята будут дрожать и играть с оглядкой на ворота, ничего не получится. Надо рисковать. Мы обязаны выиграть.
Теги: Рейнгольд Спартак Ливерпуль
Сегодня, 19:12
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21
(2)
№21 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
о чем был последний вопрос? хоть немного бы в курс входили...
Регистрация: 21.12.2010
№20 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
вот у кого. а у это бредящего пердуна про олимпиаду нет смысла спрашивать


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№19 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
sanyapytilin,
нахрена виляешь? ты в курсе что один гондон по указке западных товарищей указал на то, что сборная России кололась. Сколько в сборной ваших? Или вы и точно не святые, и папаша Гинер прикармливает неправильным овсом?
Регистрация: 19.03.2010
№18 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Орнитолог
Цитата: sanyapytilin
Кто нюхал, тот и отдыхает 2 года

Это Игнашевич-то с Березуцким? laughing

Это весь ЦСКА...мы же не слезаем с допинга....убогий.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№17 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Кто нюхал, тот и отдыхает 2 года, а вот бромонтановый спартак наказали очень выборочно, люди скамейки путали и хоть бы что...

наказание по заслугам.что заслужил,то и получил.если не согласен,то про псевдоэфедрин вспомни.
з.ы. за нас сегодня топить будешь?или ты не патриот ?)))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№16 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Кто нюхал, тот и отдыхает 2 года

Это Игнашевич-то с Березуцким? laughing


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Цитата: sanyapytilin
Ясно же, что хавали что-то...

или нюхали.

Кто нюхал, тот и отдыхает 2 года, а вот бромонтановый спартак наказали очень выборочно, люди скамейки путали и хоть бы что...

Цитата: Lord_Vik
Цитата: mongolor
Урезоньте уже свиножида кто нибудь!)

А что с бомжежидом директором Зенита Мутко делать будем? confused


Это нонсенс, что он ещё не уволен с позором. Такого стыда мы ещё не знали...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:46) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Урезоньте уже свиножида кто нибудь!)

А что с бомжежидом директором Зенита Мутко делать будем? confused
Регистрация: 22.09.2007
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
sanyapytilin,
чо, и ваши конские футболисты тоже хавали? Или ты обвинения европидоров избирательно признаешь?


К футболу вопросов не было, были бы...мы бы это обсудили.
Или ты свято веришь, что нас просто так пидолят? Смешно же...
Мы же святые, а нас пидолят)))))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну що намудил Мудко - впереди облом с Чемпионатом Мира так где то в Марте - Апреле
Регистрация: 18.03.2012
№11 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:34) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
чо, и ваши конские футболисты тоже хавали?

Какой-такой псевдоэфедрин? laughing


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№10 Написал: miktar (Сегодня, 19:32) #
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online

"МЫ НЕ МОЖЕМ ЗА СЕБЯ ПОСТОЯТЬ, НЕ ХОТИМ ЗАЩИЩАТЬ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ"
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Не до этого, стадионы "СТРОИМ" ЗОЛОТЫЕ , СТРОИМ И СТРОИМ . Только не заводы.
И плитками выкладываем каждый год.

До защиты ли. Успеть бы, успеть бы!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
На войне нет правил, нет юристов....либо ты, либо тебя и твоих женщин, детей....надо начинать бить по настоящему, так что-бы умылись своей.....
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
sanyapytilin,
чо, и ваши конские футболисты тоже хавали? Или ты обвинения европидоров избирательно признаешь?
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ясно же, что хавали что-то...

или нюхали.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: кандид (Сегодня, 19:28) #
  • +1
  •  (9)

Господи , все ли мокрощелки стали корреспондентами ? Победа выводит Спартак в весеннюю стадию ЛЧ , не зависимо от результата матча Марибор - Севилья . Обьясните это ДУРЕ stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 29.09.2016
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:24) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тяжело защищать, когда нет доказательств обратного. Мутко обосрал наш спорт, чтобы повесить перед царем медаль себе. Ясно же, что хавали что-то...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Tokio581 (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дед накатил уже. После матча переобуется.
Регистрация: 18.04.2016
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:18) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Мы все проиграли уже. Все профукали! Что касается предстоящего матча, то «Спартак», конечно же, будет биться.

Деда даже не нужно спрашивать про Спартак, сам съезжает.
Хотя, он уже давно поехавший, привычно уже.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:17) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это шиза...

mongolor,

кто ж его урезонит? это сферический эталонный спартаковец в вакууме, они в большинстве примерно одно и то же думают
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:14) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Урезоньте уже свиножида кто нибудь!)
Регистрация: 24.04.2009
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