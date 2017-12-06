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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов
Известный в прошлом нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем», а также поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета допустить спортсменов сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане под нейтральным флагом и выразил опасение, что этот вердикт может негативно сказаться на отечественном футболе.
- В связи с решением исполкома МОК по участию сборной России в Олимпиаде «Спартак» должен выйти на игру с «Ливерпулем» с запредельной мотивацией?
- Что касается решения МОК, то для меня здесь все ясно: у нас очень слабо работают чиновники разных уровней. Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять! Отстранили от Олимпиады, сказали: езжайте под нейтральным флагом. Это чушь беспросветная! Мы не хотим защищать наших спортсменов. Мы просто лаем. А что мы лаем?! На каждую клевету подавайте иски. Ищите грамотных юристов мирового уровня. Из-за границы их выписывайте, если свои не работают. И судитесь по всем клеветникам. Подавайте в суд на Родченкова, на Макларена! Тогда бы нас зауважали. Скоро Олимпиада, а мы только начинаем рот разевать. Что касается футбола, то и здесь теперь все может быть. Чего доброго наедут за месяц до чемпионата и найдут чего нет. Я не думаю, что футбол наш накажут, но все равно в такой дикой ситуации возникают опасения, что и наш футбол могут «забить». Как только что-то кто-то раскрыл рот и оклеветал, на него сразу надо подавать в суд. Почему мы себя не защищаем?! Когда закончится вся эта болтовня? Почему вопросы не ставятся жестко? Мы все проиграли уже. Все профукали! Что касается предстоящего матча, то «Спартак», конечно же, будет биться. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
- Каковы шансы красно-белых в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов?
- Конечно, есть шансы. Многие люди мне не верят, но, мое мнение, что «Спартак» не хуже «Ливерпуля». Более того, он даже лучше своего соперника. Даже хорошо, что он играет на выезде. Потому что английские болельщики погонят свою команду вперед, а раз так, то с таким нападением, какое сейчас в «Спартаке», соперника можно наказать. У нас очень грамотная, веселая, красивая в плане игры команда. Линия атаки у нас сейчас в форме. Я в Европе таких игроков, как у нас в нападении найти не могу. Смотрел накануне «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА. И что?! ЦСКА в первом тайме вообще на равных играл с «МЮ». И вел 1:0. Ну проиграли. И что? Просто опытных ребят у ЦСКА сейчас мало. «Спартак» - опытная, играющая команда. Что бояться «Ливерпуль»?! А потом, что «Спартак» теряет? Он, наоборот, наберет очков. Но только если даст бой. За тобой стоит страна и миллионы болельщиков. Все ждут, что ты отыграешь матч на «пять с плюсом». И ты можешь это сделать! Тогда все будет в порядке.
- Чтобы «Спартак»вышел в плей-офф Лиги чемпионов, необходима не только победа над «Ливерпулем» - нужно, чтобы и «Севилья» потеряла очки в игре с «Марибором». Это реально?
-Все возможно. Но в любом случае нам надо выигрывать. Не надо оглядываться на других. Что гадать? Нужно надеяться только на свои силы. Все зависит от ребят, от их настроя. Выходите, как на последний бой. Играть вы умеете. И еще как умеете! Надо выкладываться по полной, нечего беречь силы! До перерыва осталось всего-то две игры. Если все, как я сказал, сбудется, «Ливерпулю» ловить нечего. Он просто не выдержит. Мы сильнее соперника. Если же ребята будут дрожать и играть с оглядкой на ворота, ничего не получится. Надо рисковать. Мы обязаны выиграть.
- В связи с решением исполкома МОК по участию сборной России в Олимпиаде «Спартак» должен выйти на игру с «Ливерпулем» с запредельной мотивацией?
- Что касается решения МОК, то для меня здесь все ясно: у нас очень слабо работают чиновники разных уровней. Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять! Отстранили от Олимпиады, сказали: езжайте под нейтральным флагом. Это чушь беспросветная! Мы не хотим защищать наших спортсменов. Мы просто лаем. А что мы лаем?! На каждую клевету подавайте иски. Ищите грамотных юристов мирового уровня. Из-за границы их выписывайте, если свои не работают. И судитесь по всем клеветникам. Подавайте в суд на Родченкова, на Макларена! Тогда бы нас зауважали. Скоро Олимпиада, а мы только начинаем рот разевать. Что касается футбола, то и здесь теперь все может быть. Чего доброго наедут за месяц до чемпионата и найдут чего нет. Я не думаю, что футбол наш накажут, но все равно в такой дикой ситуации возникают опасения, что и наш футбол могут «забить». Как только что-то кто-то раскрыл рот и оклеветал, на него сразу надо подавать в суд. Почему мы себя не защищаем?! Когда закончится вся эта болтовня? Почему вопросы не ставятся жестко? Мы все проиграли уже. Все профукали! Что касается предстоящего матча, то «Спартак», конечно же, будет биться. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
- Каковы шансы красно-белых в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов?
- Конечно, есть шансы. Многие люди мне не верят, но, мое мнение, что «Спартак» не хуже «Ливерпуля». Более того, он даже лучше своего соперника. Даже хорошо, что он играет на выезде. Потому что английские болельщики погонят свою команду вперед, а раз так, то с таким нападением, какое сейчас в «Спартаке», соперника можно наказать. У нас очень грамотная, веселая, красивая в плане игры команда. Линия атаки у нас сейчас в форме. Я в Европе таких игроков, как у нас в нападении найти не могу. Смотрел накануне «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА. И что?! ЦСКА в первом тайме вообще на равных играл с «МЮ». И вел 1:0. Ну проиграли. И что? Просто опытных ребят у ЦСКА сейчас мало. «Спартак» - опытная, играющая команда. Что бояться «Ливерпуль»?! А потом, что «Спартак» теряет? Он, наоборот, наберет очков. Но только если даст бой. За тобой стоит страна и миллионы болельщиков. Все ждут, что ты отыграешь матч на «пять с плюсом». И ты можешь это сделать! Тогда все будет в порядке.
- Чтобы «Спартак»вышел в плей-офф Лиги чемпионов, необходима не только победа над «Ливерпулем» - нужно, чтобы и «Севилья» потеряла очки в игре с «Марибором». Это реально?
-Все возможно. Но в любом случае нам надо выигрывать. Не надо оглядываться на других. Что гадать? Нужно надеяться только на свои силы. Все зависит от ребят, от их настроя. Выходите, как на последний бой. Играть вы умеете. И еще как умеете! Надо выкладываться по полной, нечего беречь силы! До перерыва осталось всего-то две игры. Если все, как я сказал, сбудется, «Ливерпулю» ловить нечего. Он просто не выдержит. Мы сильнее соперника. Если же ребята будут дрожать и играть с оглядкой на ворота, ничего не получится. Надо рисковать. Мы обязаны выиграть.
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